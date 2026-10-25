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Giải trí

Bám rào để xem 'Em bé Chất', Ali Thục Phương

Dương Triều - Đỗ Quyên

TPO - Chiều 25/10, khán giả có mặt từ sớm tại phố đi bộ Trần Nhân Tông, Hà Nội, theo dõi Xệ Xệ, Ali Thục Phương và các nghệ sĩ tổng duyệt cho đêm nhạc Chạm Việt Nam 2.

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Chiều 25/10, “Em bé Chất” Xệ Xệ góp mặt tại buổi tổng duyệt Chạm Việt Nam 2 với màn chơi trống, khuấy động không khí phố đi bộ Trần Nhân Tông. Bên cạnh những phần rap quen thuộc, cậu bé mang đến một khía cạnh khác trong khả năng biểu diễn.
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Tại Chạm Việt Nam 2, Xệ Xệ chuẩn bị hai tiết mục gồm ca khúc 8 tuổi và bản mashup I'm a Good Kid - Em bé Việt Nam. Màn đánh trống trong buổi tổng duyệt khiến khán giả thêm chờ đợi phần biểu diễn chính thức của “Em bé Chất” vào tối 25/10.
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Xệ Xệ năm nay 8 tuổi, từng tổ chức concert riêng mang tên Em bé chất. Việc sớm có chương trình riêng giúp cậu bé tích lũy kinh nghiệm biểu diễn, làm quen với sân khấu và cách giao lưu cùng người xem.
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Trước Chạm Việt Nam 2, Xệ Xệ hợp tác với ca sĩ Tùng Dương trong MV Có Bác trong tim, ra mắt dịp 30/4. Sản phẩm có sự xuất hiện của nhạc sĩ Phạm Tuyên, kết nối những nghệ sĩ thuộc nhiều thế hệ.
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Ali Thục Phương có mặt trong buổi tổng duyệt chiều 25/10, chuẩn bị hai tiết mục cho đêm nhạc. Ca sĩ nhí thể hiện bản mashup Ở trường cô dạy em thế - Tiếng chuông và ngọn cờ cùng ca khúc Heal the World.
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Hai tiết mục của Ali Thục Phương mang đến những giai điệu về tuổi thơ, tình yêu cuộc sống và mong ước hòa bình. Phần tổng duyệt giúp ca sĩ nhí làm quen với không gian sân khấu trước khi biểu diễn chính thức vào tối cùng ngày.
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Ở tuổi 13, Ali Thục Phương hoạt động trong nhiều vai trò, từ ca sĩ, MC đến diễn viên. Cô bé từng tham gia concert Tổ quốc trong tim, thể hiện liên khúc Em mơ gặp Bác Hồ - Cùng nhau ta đi lên.
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Chạm Việt Nam 2 quy tụ Pháp Kiều, CoolKid, Hà Myo, Nhật Phát, Ali Thục Phương, Xệ Xệ cùng nhiều nghệ sĩ trẻ. Bên cạnh âm nhạc, chương trình có phần trình diễn bộ sưu tập thời trang thể thao và bộ sưu tập Hồn Việt của nhà thiết kế Cao Minh Tiến với sự tham gia của Á hậu Trần Ngọc Châu Anh, Á hậu Nguyễn Thị Vân Nhi và Top 25 Hoa hậu Việt Nam 2026.
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Phía dưới sân khấu, khán giả đứng dọc hàng rào theo dõi buổi tổng duyệt. Có mặt từ 15h, người hâm mộ dành thời gian chờ đợi để được nhìn gần nghệ sĩ yêu thích, chụp ảnh cùng thần tượng.
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Dù chương trình chính thức diễn ra vào buổi tối, buổi tổng duyệt chiều 25/10 đã thu hút sự quan tâm của người hâm mộ.
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Đêm nhạc diễn ra tối 25/10, mở cửa tự do tại phố đi bộ Trần Nhân Tông, Hà Nội. Đây là hoạt động thuộc khuôn khổ Ngày Thanh toán số Việt Nam 2026 - Sóng Festival do Báo Tiền Phong tổ chức, kết hợp âm nhạc, thời trang và các trải nghiệm về thanh toán số.

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#Xệ Xệ #em bé Chất #Ali Thục Phương #Chạm Việt Nam 2 #tổng duyệt #phố đi bộ Trần Nhân Tông #Sóng Festival 2026

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