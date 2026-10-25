Bám rào để xem 'Em bé Chất', Ali Thục Phương

TPO - Chiều 25/10, khán giả có mặt từ sớm tại phố đi bộ Trần Nhân Tông, Hà Nội, theo dõi Xệ Xệ, Ali Thục Phương và các nghệ sĩ tổng duyệt cho đêm nhạc Chạm Việt Nam 2.
TPO - Rất đông fan Big Bang tự chuẩn bị lightstick Bang Bong - biểu tượng của nhóm - để thắp sáng và nhuộm vàng sân Mỹ Đình ở đêm 2 concert.
TPO - Với thông điệp "Mỗi cú chạm công nghệ là một bước tiến đưa chúng ta đến gần hơn với tương lai xanh và bền vững", đêm nhạc "Chạm Việt Nam" 2 là điểm nhấn văn hóa, giải trí của Sóng Festival 2026, đưa chủ đề thanh toán số và lối sống xanh đến gần hơn với công chúng thông qua âm nhạc.
TPO - Sát giờ diễn ra đêm thứ hai của concert Big Bang, lực lượng phe vé vẫn chào bán với giá cao ngất ngưởng, thậm chí cao hơn cả đêm đầu tiên. Giá vé khu vực Cat 1, Cat 2 được đẩy lên tới 35-40 triệu đồng/cặp.
TPO - Nhiều fan mất ngủ và thổn thức đợi chờ để đếm ngược ngày xem concert của Big Bang ở Mỹ Đình.
TPO - Xệ Xệ trổ tài đánh trống tại buổi tổng duyệt Chạm Việt Nam 2 chiều 25/10, thu hút khán giả bám rào sân khấu ở phố đi bộ Trần Nhân Tông, Hà Nội.
TPO - Ali Thục Phương xuất hiện trẻ trung tại buổi tổng duyệt chiều 25/10, chuẩn bị hai tiết mục cho đêm nhạc Chạm Việt Nam 2.
TPO - Chiều 25/10, đông đảo khán giả đổ về sân vận động quốc gia Mỹ Đình (Hà Nội) để tham dự đêm diễn thứ hai của Big Bang. Lượng người và phương tiện tăng cao khiến giao thông tại khu vực quanh sân vận động ùn ứ, nhiều phương tiện di chuyển chậm.
TPO - Ban tổ chức Miss Universe Vietnam 2026 thông báo áp dụng hình thức xử lý đối với Hoa hậu Nguyễn Quỳnh Anh và Á hậu 1 Trịnh Mỹ Anh sau những ồn ào liên quan đến phát ngôn trên mạng xã hội.
TPO - Nhiều khán giả chi trên 10 triệu đồng để sở hữu tấm vé xem Big Bang tại SVĐ Mỹ Đình. Với các chiếc vé qua chợ đen, mức giá thổi lên gấp nhiều lần.
TPO - Bên cạnh sức nóng từ các màn trình diễn, thời trang của người hâm mộ Big Bang trở thành điểm nhấn trong hai ngày diễn ra concert tại sân vận động Mỹ Đình. Nhiều khán giả đầu tư trang phục, trang điểm và phụ kiện công phu, biến khu vực bên ngoài sân vận động thành một sàn diễn thời trang đường phố.
TPO - Sau đêm mở màn bùng nổ với màn đập đàn biểu tượng của G-Dragon, sức nóng concert Big Bang tại sân Mỹ Đình tiếp tục tăng nhiệt. Các khán giả đã đổ về từ sớm giữa vòng an ninh thắt chặt.
TPO - Màn đập đàn đầy ngẫu hứng của G-Dragon trong tiết mục "Tonight" đã tái hiện hoàn hảo "đặc sản" từng làm nên thương hiệu cho các đêm diễn của Big Bang.
TPO - Lực lượng gần 2.000 nhân sự được ban tổ chức huy động để đảm bảo an ninh, an toàn cho đêm diễn thứ hai của Big Bang tại Mỹ Đình tối 25/10.
TPO - Trưa 25/10, đông đảo khán giả có mặt tại phố đi bộ Trần Nhân Tông (Hà Nội) xem Pháp Kiều và các nghệ sĩ đội nắng tổng duyệt, sẵn sàng cho đêm nhạc Chạm Việt Nam 2 diễn ra tối cùng ngày, trong khuôn khổ Sóng Festival.
TPO - Hàng chục gian hàng mua sắm, trải nghiệm công nghệ kết hợp với sân khấu âm nhạc của sinh viên và nghệ sĩ, khiến Ngày Thanh toán số Việt Nam - Sóng Festival 2026 trở thành điểm hẹn hấp dẫn dành cho người dân dịp đầu thu. Chương trình thu hút đông đảo hàng nghìn người dân, du khách đổ về phố đi bộ Trần Nhân Tông (Hà Nội) trong ngày 24/10.
TPO - Trưa 25/10, rapper Pháp Kiều có mặt tại phố đi bộ Trần Nhân Tông (Hà Nội) để tổng duyệt cho đêm nhạc "Chạm Việt Nam" 2. Dù thời tiết nắng nóng, nam rapper vẫn thu hút sự chú ý của đông đảo người hâm mộ. Nhiều khán giả chờ đợi, vây quanh và tặng hoa cho anh.