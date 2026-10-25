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Pháp Kiều, CoolKid và dàn ca sĩ chuẩn bị xuất hiện ở phố đi bộ Trần Nhân Tông

Báo Tiền Phong

TPO - Với thông điệp "Mỗi cú chạm công nghệ là một bước tiến đưa chúng ta đến gần hơn với tương lai xanh và bền vững", đêm nhạc "Chạm Việt Nam" 2 là điểm nhấn văn hóa, giải trí của Sóng Festival 2026, đưa chủ đề thanh toán số và lối sống xanh đến gần hơn với công chúng thông qua âm nhạc.

report Cảnh tượng chưa từng có trên phố đi bộ Trần Nhân Tông

Đêm nhạc Chạm Việt Nam 2 tại phố đi bộ Trần Nhân Tông (Hà Nội) quy tụ Pháp Kiều, CoolKid, Hà Myo, Ali Thục Phương cùng nhiều nghệ sĩ trẻ.

Ba chương nghệ thuật kết nối âm nhạc truyền thống, những giai điệu hiện đại và thông điệp sống xanh, hứa hẹn tạo nên hành trình âm nhạc đa sắc màu.

Ngay từ buổi tổng duyệt, không khí chuẩn bị cho chương trình đã thu hút sự quan tâm của người hâm mộ. Giữa thời tiết nắng nóng, rapper Pháp Kiều, CoolKid và các nghệ sĩ có mặt tại khu vực sân khấu để hoàn thiện các khâu chuẩn bị. Họ được nhiều khán giả vây quanh, tặng hoa trước giờ biểu diễn.

Xuyên suốt ba chương nghệ thuật, chương trình kết hợp nhiều thể loại âm nhạc, từ những ca khúc mang âm hưởng truyền thống đến pop, rap và nhạc điện tử. Sự đa dạng trong danh sách nghệ sĩ góp phần tạo nên một chương trình hướng đến nhiều nhóm khán giả, đặc biệt là giới trẻ.

Với thông điệp Mỗi cú chạm công nghệ là một bước tiến đưa chúng ta đến gần hơn với tương lai xanh và bền vững, đêm nhạc được kỳ vọng là điểm nhấn văn hóa, giải trí của Sóng Festival 2026, đưa chủ đề thanh toán số và lối sống xanh đến gần hơn với công chúng thông qua âm nhạc.

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#Chạm Việt Nam 2 #phố đi bộ Trần Nhân Tông #Pháp Kiều #CoolKid #Sóng Festival 2026 #Ngày Thanh toán số Việt Nam

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