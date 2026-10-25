Huế đề xuất bổ sung hơn 58 tỷ đồng trả lương nhân viên y tế

TPO - Sở Y tế TP. Huế đề xuất bổ sung 290 vị trí việc làm hưởng lương ngân sách và hơn 58 tỷ đồng để bù đắp thiếu hụt tiền lương cho cán bộ, nhân viên y tế trong hai năm 2025-2026.

Ngày 25/10, thông tin từ Sở Y tế TP. Huế cho biết vừa đề xuất bổ sung 290 vị trí việc làm hưởng lương từ ngân sách Nhà nước và hỗ trợ hơn 58 tỷ đồng nhằm bảo đảm tiền lương cho cán bộ, nhân viên tại các cơ sở y tế trong hai năm 2025-2026.

Đội ngũ y, bác sĩ tại Huế khám bệnh chuyên sâu, cấp phát thuốc miễn phí cho người dân thành phố.

Trong số 290 vị trí việc làm đề xuất bổ sung, có 86 vị trí tại các trạm y tế và 204 vị trí tại các cơ sở y tế trực thuộc Sở Y tế. Khoản kinh phí hơn 58 tỷ đồng được đề xuất để bù đắp phần thiếu hụt tiền lương, trong bối cảnh nhiều đơn vị gặp khó khăn trong cân đối thu, chi.

Theo ngành y tế thành phố, nguyên nhân chủ yếu xuất phát từ đặc thù hoạt động của các cơ sở khám, chữa bệnh. Một số khoản thu từ thuốc, vật tư, hóa chất và chế độ phẫu thuật, thủ thuật gần như không tạo thêm nguồn thu cho đơn vị. Nguồn kinh phí chi thường xuyên dành cho ngành y tế cũng có xu hướng giảm.

Tình trạng này gây áp lực tài chính, nhất là tại các cơ sở có năng lực hoạt động hạn chế, cơ sở vật chất xuống cấp, trang thiết bị lạc hậu, đồng thời ảnh hưởng đến thu nhập của nhân viên y tế cơ sở.

Hiện UBND TP. Huế đang trình HĐND thành phố xem xét phê duyệt bổ sung kinh phí tiền lương năm 2025 cho các đơn vị được giao tự chủ nhưng không đủ khả năng cân đối. Đây được xác định là giải pháp trước mắt nhằm bảo đảm thu nhập và chế độ cho đội ngũ nhân viên y tế.

Theo lãnh đạo Sở Y tế TP. Huế, thực tiễn tại các cơ sở y tế, đặc biệt ở vùng sâu, vùng xa và địa bàn khó khăn cho thấy, cơ chế tự chủ tài chính đối với đơn vị sự nghiệp y tế công lập còn những bất cập cần nghiên cứu, điều chỉnh.

Bên cạnh tháo gỡ khó khăn tài chính, TP. Huế đang lấy ý kiến dự thảo nghị quyết về chính sách thu hút bác sĩ cho các đơn vị sự nghiệp y tế công lập giai đoạn 2026 - 2030, nhằm khắc phục tình trạng thiếu bác sĩ, nhất là tại các lĩnh vực đặc thù như lao, tâm thần, pháp y và tuyến y tế cơ sở.