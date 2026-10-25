Chủ tịch Quốc hội lưu ý '3 không' với các dự án APEC 2027

TPO - Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn lưu ý, các dự án phục vụ APEC 2027 phải đảm bảo tinh thần “3 không”: Không lùi mốc hoàn thành ngày 30/6/2027; không hạ chuẩn về an toàn, chất lượng, mỹ thuật, bảo đảm các công trình xứng tầm quốc tế; không để xảy ra sai phạm, thất thoát, lãng phí.

Sáng 25/10, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn trực tiếp đi kiểm tra tiến độ thi công các dự án phục vụ Hội nghị cấp cao APEC 2027, tại đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang. Cùng đi có Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc, lãnh đạo các bộ ngành, tỉnh An Giang. Đoàn kiểm tra, đánh giá thực hiện Nghị quyết 41/2026/QH16 của Quốc hội về cơ chế, chính sách đặc thù tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án phục vụ APEC 2027.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn trực tiếp kiểm tra các dự án phục vụ Hội nghị cấp cao APEC 2027, tại Phú Quốc sáng 25/10.

Nhiều dự án còn chậm tiến độ

UBND tỉnh An Giang cho biết, có 21 công trình, dự án phục vụ APEC 2027 đang triển khai tại Phú Quốc. Đến ngày 22/10, tổng vốn giải ngân đạt gần 9.400 tỷ đồng, tương đương 69% kế hoạch vốn năm. Trong nhóm dự án đầu tư công, Dự án đường tỉnh ĐT.975 đạt hơn 57% tiến độ, dự kiến hoàn thành ngày 31/5/2027.

Với dự án tàu điện đô thị đoạn 1, hiện đạt 31% tiến độ thi công, dự kiến hoàn thành ngày 30/6/2027. Đại lộ APEC đạt 42,6% tiến độ, dự kiến hoàn thành ngày 31/12/2026.

Tiến độ các khu tái định cư chưa đồng đều. Khu tái định cư An Thới đạt 58%, khu tái định cư Hồ Suối Lớn đạt 39%, khu tái định cư Hàm Ninh mới đạt 13%. Hai khu tái định cư Hàm Ninh và Cửa Cạn dự kiến hoàn thành ngày 31/3/2027.

Ở nhóm dự án hợp tác công - tư (PPP) và đầu tư kinh doanh, theo UBND tỉnh An Giang, tới nay dự án mở rộng sân bay Phú Quốc có đường cất/hạ cánh đạt 100% tiến độ, nhà ga T2 đạt 84% và nhà ga VIP đạt 99%. Dự án Trung tâm tổ chức Hội nghị APEC đạt 79% tiến độ, dự kiến hoàn thành ngày 30/6/2027.

Tuy nhiên, UBND tỉnh An Giang nhìn nhận, các dự án còn gặp nhiều khó khăn, chủ yếu liên quan đến giải phóng mặt bằng, nguồn cung vật liệu xây dựng, nhân công, thiết bị, thủ tục đầu tư và nguồn vốn.

Quang cảnh buổi làm việc.

Đáng chú ý, dự án Nhà máy xử lý nước thải tập trung khu vực Dương Đông chưa triển khai thi công. Tới nay, nhà đầu tư mới nộp 30/150 tỷ đồng tiền giải phóng mặt bằng. UBND tỉnh An Giang yêu cầu Ban Quản lý Khu kinh tế Phú Quốc khẩn trương xử lý, kêu gọi nhà đầu tư mới, hoặc chuyển dự án sang đầu tư công.

UBND tỉnh An Giang xác định, khối lượng công việc còn lại rất lớn, trong khi thời gian chuẩn bị APEC 2027 không còn nhiều. Do đó, địa phương xác định rõ nguyên nhân và trách nhiệm đối với từng dự án, rà soát năng lực tài chính, nhân lực, thiết bị của các nhà đầu tư, nhà thầu để kịp thời bổ sung nguồn lực.

Công trình phục vụ APEC phải xứng tầm quốc tế

Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết, qua kiểm tra thực tế, bên cạnh những kết quả đạt được, một số dự án vẫn chậm tiến độ. Do đó, các bên liên quan cần rà soát tiến độ từng hạng mục, xác định rõ những công trình có nguy cơ chậm để xây dựng phương án xử lý. Các đơn vị không được chủ quan trước những mốc thời gian đã cam kết, đặc biệt các công trình hạ tầng thiết yếu phục vụ Hội nghị APEC 2027.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại buổi làm việc.

Đối với việc thực hiện Nghị quyết 41/2026/QH16, Chủ tịch Quốc hội yêu cầu, vận dụng cơ chế, chính sách đặc thù đúng mục tiêu, phạm vi và đối tượng áp dụng, bảo đảm công khai, minh bạch, đúng quy định pháp luật. Đồng thời, cần tăng cường kiểm tra, giám sát, kiểm toán, không để xảy ra tình trạng lợi dụng chính sách gây thất thoát, lãng phí ngân sách và tài sản nhà nước.

Các cơ quan của Quốc hội được đề nghị tăng cường giám sát việc thực hiện nghị quyết, theo dõi tiến độ và kịp thời báo cáo những vấn đề phát sinh.

Chủ tịch Quốc hội cũng lưu ý về điều kiện vận hành đồng bộ, không chỉ tập trung vào từng công trình riêng lẻ. Chính quyền địa phương cần rà soát tổng thể hệ thống điện, nước, giao thông, an ninh, phòng cháy, chữa cháy... và các điều kiện phục vụ sinh hoạt của đại biểu, khách quốc tế.

Đoàn công tác kiểm tra các dự án phục vụ APEC 2027 tại Phú Quốc sáng 25/10.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đánh giá, APEC 2027 không chỉ là sự kiện đối ngoại quan trọng mà còn là cơ hội để Phú Quốc phát triển hạ tầng, mở rộng dịch vụ, thương mại, du lịch nghỉ dưỡng và du lịch hội nghị. Vì vậy, các công trình sau khi hoàn thành phải được khai thác hiệu quả, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội lâu dài cho địa phương. Góp phần tổ chức thành công Hội nghị cấp cao APEC 2027, quảng bá hình ảnh Việt Nam với bạn bè quốc tế.

Do đó, các dự án phục vụ APEC 2027 phải đảm bảo tinh thần “3 không”: Không lùi mốc hoàn thành ngày 30/6/2027; không hạ chuẩn về an toàn, chất lượng, mỹ thuật, bảo đảm các công trình xứng tầm quốc tế; không để xảy ra sai phạm, thất thoát, lãng phí.

Việc triển khai các dự án phải bảo đảm tiến độ nhanh nhưng vẫn an toàn, đúng quy định pháp luật và minh bạch. "Tỉnh An Giang đã cam kết tất cả các dự án hoàn thành chậm nhất ngày 30/6/2027, nên cần quyết liệt thực hiện đúng cam kết, với tinh thần: Nói là làm, làm phải xong, xong là đúng, đủ, đẹp”, Chủ tịch Quốc hội lưu ý.