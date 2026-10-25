Dòng người bắt đầu đổ về Mỹ Đình

report Biển người về Mỹ Đình, thắt chặt an ninh tuyệt đối ở đêm 2 concert Big Bang

Đêm diễn mở màn của Big Bang tại sân vận động Mỹ Đình vào tối qua đã kết thúc với sự bùng nổ và mãn nhãn.

Hàng vạn người hâm mộ đã lấp đầy khán đài, tạo nên một bầu không khí cuồng nhiệt, đúng với tinh thần "đu idol Kpop" thế hệ 2. Điểm nhấn lớn nhất của đêm nhạc là khoảnh khắc thủ lĩnh G-Dragon tái hiện màn đập đàn guitar biểu tượng trong ca khúc Tonight, khiến toàn bộ khán giả ở sân Mỹ Đình vỡ òa.

Hôm nay, sức nóng ở đêm diễn thứ hai của Big Bang tiếp tục tăng cao. Ngay từ sớm, hàng nghìn khán giả từ khắp nơi đã đổ bộ về khu vực sân Mỹ Đình. Dự đoán cho đến 17h, xung quanh khu vực sân sẽ thành "biển người", tạo nên không khí cuồng nhiệt tương tự những gì xảy ra vào chiều qua.

Để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho sự kiện, ban tổ chức huy động lực lượng bảo an và vệ sĩ chuyên nghiệp với số lượng hàng trăm người.

Hệ thống an ninh được thắt chặt qua nhiều vòng kiểm soát nghiêm ngặt từ cổng vào cho đến khu vực sân khấu.

Các phương án phân luồng giao thông, kiểm tra vé và ứng phó y tế đều được triển khai kỹ lưỡng. Tất cả đã sẵn sàng để đảm bảo đêm diễn thứ hai của Big Bang diễn ra an toàn và thành công.