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Giải trí

Dòng người bắt đầu đổ về Mỹ Đình

Nhóm PV

TPO - Sau đêm mở màn bùng nổ với màn đập đàn biểu tượng của G-Dragon, sức nóng concert Big Bang tại sân Mỹ Đình tiếp tục tăng nhiệt. Các khán giả đã đổ về từ sớm giữa vòng an ninh thắt chặt.

report Biển người về Mỹ Đình, thắt chặt an ninh tuyệt đối ở đêm 2 concert Big Bang

Đêm diễn mở màn của Big Bang tại sân vận động Mỹ Đình vào tối qua đã kết thúc với sự bùng nổ và mãn nhãn.

Hàng vạn người hâm mộ đã lấp đầy khán đài, tạo nên một bầu không khí cuồng nhiệt, đúng với tinh thần "đu idol Kpop" thế hệ 2. Điểm nhấn lớn nhất của đêm nhạc là khoảnh khắc thủ lĩnh G-Dragon tái hiện màn đập đàn guitar biểu tượng trong ca khúc Tonight, khiến toàn bộ khán giả ở sân Mỹ Đình vỡ òa.

Hôm nay, sức nóng ở đêm diễn thứ hai của Big Bang tiếp tục tăng cao. Ngay từ sớm, hàng nghìn khán giả từ khắp nơi đã đổ bộ về khu vực sân Mỹ Đình. Dự đoán cho đến 17h, xung quanh khu vực sân sẽ thành "biển người", tạo nên không khí cuồng nhiệt tương tự những gì xảy ra vào chiều qua.

Để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho sự kiện, ban tổ chức huy động lực lượng bảo an và vệ sĩ chuyên nghiệp với số lượng hàng trăm người.

Hệ thống an ninh được thắt chặt qua nhiều vòng kiểm soát nghiêm ngặt từ cổng vào cho đến khu vực sân khấu.

Các phương án phân luồng giao thông, kiểm tra vé và ứng phó y tế đều được triển khai kỹ lưỡng. Tất cả đã sẵn sàng để đảm bảo đêm diễn thứ hai của Big Bang diễn ra an toàn và thành công.

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report Dòng người bắt đầu đổ về
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Chiều 25/10, khu vực sân vận động quốc gia Mỹ Đình tiếp tục trở thành tâm điểm chú ý khi đêm diễn thứ hai của Big Bang chuẩn bị diễn ra.
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Không khí trước giờ diễn tiếp tục mang đậm màu sắc của cộng đồng V.I.P - tên gọi người hâm mộ Big Bang.
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Những chiếc lightstick hình vương miện, khăn choàng, banner và phụ kiện cổ vũ mang sắc vàng đặc trưng của nhóm nhạc trở thành điểm nhấn trong ngày hội âm nhạc. Nhiều khán giả mang theo quạt dự phòng do thời tiết Hà Nội nắng nóng.
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Bên cạnh việc thưởng thức các tiết mục, concert còn là dịp để người hâm mộ thể hiện cá tính thời trang.

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#Big Bang #concert Big Bang #sân Mỹ Đình #an ninh concert #G-Dragon #đêm diễn thứ hai

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