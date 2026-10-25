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CLIP: Xe tải bốc cháy dữ dội ở Nghệ An, cột khói đen cao hàng chục mét

Ngọc Tú

TPO - Khi lưu thông trên tỉnh lộ 542C, đoạn qua xã Hưng Nguyên Nam (Nghệ An), một xe tải bất ngờ bốc cháy dữ dội, cột khói đen bốc cao hàng chục mét. Vụ việc khiến toàn bộ cabin xe bị thiêu rụi.

Video xe tải đang chạy trên đường thì bốc cháy.

Trưa 25/10, lãnh đạo UBND xã Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) cho biết, một chiếc xe tải khi lưu thông trên tỉnh lộ 542C, đoạn qua địa bàn xã, bất ngờ bốc cháy dữ dội. May mắn, vụ cháy không gây thiệt hại về người.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 10h sáng cùng ngày, anh Nguyễn Anh T. (SN 1983, trú Hà Tĩnh) điều khiển xe tải lưu thông trên tỉnh lộ 542C theo hướng từ trung tâm huyện Hưng Nguyên cũ sang tỉnh Hà Tĩnh.

Khi đi đến địa phận xóm Hưng Xá (xã Hưng Nguyên Nam), chiếc xe bất ngờ bốc cháy ở phần đầu.

Phát hiện sự việc, tài xế lập tức dừng xe rồi hô hoán mọi người hỗ trợ dập lửa. Nhận tin báo, Công an xã Hưng Nguyên Nam, lực lượng chức năng lập tức có mặt tại hiện trường tìm cách cứu hoả.

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Cột khói đen từ đám cháy bốc cao hàng chục mét.
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Cơ quan chức năng đến dập lửa nhưng đám cháy quá lớn đã thiêu rụi toàn bộ cabin xe.

Sau ít phút, lực lượng chức năng đã khống chế được vụ hỏa hoạn. Tuy nhiên, toàn bộ cabin xe tải đã bị lửa thiêu rụi.

Hiện cơ quan chức năng đang điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ hỏa hoạn.

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