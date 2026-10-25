Cấm ô tô, xe máy di chuyển tại nhiều tuyến đường dịp Festival trà Quốc tế Thái Nguyên

TPO - Trước và trong thời gian diễn ra Festival Trà Quốc tế - Thái Nguyên năm 2026, tỉnh Thái Nguyên tổ chức phân luồng giao thông đối với nhiều tuyến đường tại khu vực trung tâm tỉnh.

Ngày 25/10, Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết, để đảm bảo an toàn giao thông trong dịp kỷ niệm 195 năm ngày thành lập tỉnh (4/11/1831- 4/11/2026) và Festival Trà Quốc tế - Thái Nguyên năm 2026, nhiều tuyến đường tại khu vực trung tâm tỉnh sẽ được phân luồng. Cụ thể:

Các ngày 25/10 và ngày 27/10: Cấm toàn bộ phương tiện đoạn giao giữa đường Đội Cấn và đường Hùng Vương đến đoạn đường Đội Cấn giao với đường Nguyễn Du (theo chiều đường Đội Cấn đi từ Chợ Thái đến Đảo tròn Trung tâm). Thời gian cấm từ 8h ngày 25/10 đến 14h ngày 30/10.

Tuyến đường Hoàng Văn Thụ

Cấm toàn bộ phương tiện đoạn đường Đội Cấn giao với đường Nguyễn Du đến đoạn giao giữa đường Đội Cấn và đường Hùng Vương (theo chiều đường Đội Cấn đi từ Đảo tròn Trung tâm đến Chợ Thái); thời gian cấm từ 8h ngày 27/10 đến 8h ngày 8/11.

Ngày 30/10 (khai mạc Festival Trà): Cấm toàn bộ phương tiện lưu thông 2 chiều các tuyến đường: Đội Cấn, Hùng Vương, Nguyễn Du và Nha Trang; thời gian cấm từ 14h đến 23h00’ ngày 30/10.

Cấm toàn bộ phương tiện lưu thông 2 chiều các tuyến đường Hoàng Văn Thụ, Bắc Kạn, Cách mạng Tháng Tám; thời gian cấm từ 15h đến 23h ngày 30/10.

Cấm xe ô tô lưu thông (theo chiều cầu Bến Tượng đến Chợ Thái) đoạn từ Ngã 3 giao giữa đường Quốc lộ 1B cũ với đường Khu đô thị Đồng Bẩm (hướng đi đường Động Lực) đến nút giao đường Đội Cấn và đường Bến Oánh (gồm cả trên cầu Bến Tượng); thời gian cấm từ 15h đến 23h ngày 30/10.

Các ngày 31/10; 4/11 và 7/11: Cấm toàn bộ phương tiện trên tuyến đường Đội Cấn, đường Hùng Vương, Nguyễn Du, Nha Trang (cả 2 chiều). Thời gian cấm từ 15h đến 22h30 đối với ngày 31/10 và 7/11; cấm từ 14h đến 22h30 đối với ngày 4/11.

Trong các ngày 1/11, 2/11, 3/11, 5/11, 6/11: Cấm toàn bộ phương tiện trên tuyến đường Đội Cấn, Hùng Vương, Nguyễn Du, Nha Trang (theo cả 2 chiều); thời gian cấm từ 18h đến 22h30.

Trong các ngày trên, đại biểu, khách mời sử dụng phương tiện (ô tô, mô tô) để tham dự chương trình có thể di chuyển theo các tuyến đường Cách Mạng Tháng Tám, Bắc Kạn, Bến Tượng, Minh Cầu, Bắc Sơn kéo dài… sau đó gửi xe tại các vị trí được Ban tổ chức quy định để đi bộ vào dự Chương trình.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thái Nguyên cho biết, Festival diễn ra từ ngày 30/10 đến 7/11, gắn với kỷ niệm 195 năm thành lập tỉnh Thái Nguyên (4/11/1831 - 4/11/2026).

Trong khuôn khổ Festival Trà Quốc tế - Thái Nguyên năm 2026 có 16 sự kiện, hoạt động chính, bao gồm: Triển lãm “Thái Nguyên 195 năm - Thành tựu hội nhập và phát triển”; “Thưởng trà cùng người nổi tiếng tại các vùng chè”; Diễn đàn Trà Quốc tế; Giải Golf và “Thưởng trà trong mây”; “Chuyến tàu di sản”; không gian phố trà, trưng bày, ẩm thực, xúc tiến đầu tư và biểu diễn nghệ thuật...