Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Video
Vodcast
Ảnh
Infographics
Longform
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Cấm ô tô, xe máy di chuyển tại nhiều tuyến đường dịp Festival trà Quốc tế Thái Nguyên

Thanh Hiếu

TPO - Trước và trong thời gian diễn ra Festival Trà Quốc tế - Thái Nguyên năm 2026, tỉnh Thái Nguyên tổ chức phân luồng giao thông đối với nhiều tuyến đường tại khu vực trung tâm tỉnh.

Ngày 25/10, Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết, để đảm bảo an toàn giao thông trong dịp kỷ niệm 195 năm ngày thành lập tỉnh (4/11/1831- 4/11/2026) và Festival Trà Quốc tế - Thái Nguyên năm 2026, nhiều tuyến đường tại khu vực trung tâm tỉnh sẽ được phân luồng. Cụ thể:

Các ngày 25/10 và ngày 27/10: Cấm toàn bộ phương tiện đoạn giao giữa đường Đội Cấn và đường Hùng Vương đến đoạn đường Đội Cấn giao với đường Nguyễn Du (theo chiều đường Đội Cấn đi từ Chợ Thái đến Đảo tròn Trung tâm). Thời gian cấm từ 8h ngày 25/10 đến 14h ngày 30/10.

image639256064731173334.jpg
Tuyến đường Hoàng Văn Thụ

Cấm toàn bộ phương tiện đoạn đường Đội Cấn giao với đường Nguyễn Du đến đoạn giao giữa đường Đội Cấn và đường Hùng Vương (theo chiều đường Đội Cấn đi từ Đảo tròn Trung tâm đến Chợ Thái); thời gian cấm từ 8h ngày 27/10 đến 8h ngày 8/11.

Ngày 30/10 (khai mạc Festival Trà): Cấm toàn bộ phương tiện lưu thông 2 chiều các tuyến đường: Đội Cấn, Hùng Vương, Nguyễn Du và Nha Trang; thời gian cấm từ 14h đến 23h00’ ngày 30/10.

Cấm toàn bộ phương tiện lưu thông 2 chiều các tuyến đường Hoàng Văn Thụ, Bắc Kạn, Cách mạng Tháng Tám; thời gian cấm từ 15h đến 23h ngày 30/10.

Cấm xe ô tô lưu thông (theo chiều cầu Bến Tượng đến Chợ Thái) đoạn từ Ngã 3 giao giữa đường Quốc lộ 1B cũ với đường Khu đô thị Đồng Bẩm (hướng đi đường Động Lực) đến nút giao đường Đội Cấn và đường Bến Oánh (gồm cả trên cầu Bến Tượng); thời gian cấm từ 15h đến 23h ngày 30/10.

Các ngày 31/10; 4/11 và 7/11: Cấm toàn bộ phương tiện trên tuyến đường Đội Cấn, đường Hùng Vương, Nguyễn Du, Nha Trang (cả 2 chiều). Thời gian cấm từ 15h đến 22h30 đối với ngày 31/10 và 7/11; cấm từ 14h đến 22h30 đối với ngày 4/11.

Trong các ngày 1/11, 2/11, 3/11, 5/11, 6/11: Cấm toàn bộ phương tiện trên tuyến đường Đội Cấn, Hùng Vương, Nguyễn Du, Nha Trang (theo cả 2 chiều); thời gian cấm từ 18h đến 22h30.

Trong các ngày trên, đại biểu, khách mời sử dụng phương tiện (ô tô, mô tô) để tham dự chương trình có thể di chuyển theo các tuyến đường Cách Mạng Tháng Tám, Bắc Kạn, Bến Tượng, Minh Cầu, Bắc Sơn kéo dài… sau đó gửi xe tại các vị trí được Ban tổ chức quy định để đi bộ vào dự Chương trình.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thái Nguyên cho biết, Festival diễn ra từ ngày 30/10 đến 7/11, gắn với kỷ niệm 195 năm thành lập tỉnh Thái Nguyên (4/11/1831 - 4/11/2026).

Trong khuôn khổ Festival Trà Quốc tế - Thái Nguyên năm 2026 có 16 sự kiện, hoạt động chính, bao gồm: Triển lãm “Thái Nguyên 195 năm - Thành tựu hội nhập và phát triển”; “Thưởng trà cùng người nổi tiếng tại các vùng chè”; Diễn đàn Trà Quốc tế; Giải Golf và “Thưởng trà trong mây”; “Chuyến tàu di sản”; không gian phố trà, trưng bày, ẩm thực, xúc tiến đầu tư và biểu diễn nghệ thuật...

Xem thêm

#Festival Trà 2026 #Thái Nguyên #Cấm đường #Phân luồng giao thông #Cấm ô tô #xe máy

Cùng chuyên mục

Hậu kiểm an toàn thực phẩm không thể ‘cưỡi ngựa xem hoa’

Hậu kiểm an toàn thực phẩm không thể ‘cưỡi ngựa xem hoa’

TPO - Chuyển mạnh từ tiền kiểm sang hậu kiểm là yêu cầu quan trọng trong quản lý an toàn thực phẩm. Tuy nhiên, đại biểu Quốc hội nhấn mạnh, hậu kiểm phải đi vào thực chất, gắn với trách nhiệm rõ ràng và chế tài nghiêm khắc, không thể chỉ làm qua loa theo kiểu “cưỡi ngựa xem hoa”.

Gần 300 người tham gia trồng cây, phủ xanh rừng phòng hộ

Gần 300 người tham gia trồng cây, phủ xanh rừng phòng hộ

TPO - Gần 300 cán bộ, chiến sĩ và người dân xã Thiên Cầm (Hà Tĩnh) đồng loạt ra quân trồng 1.000 cây bằng lăng tím trên diện tích 1ha tại núi Thiên Cầm, từng bước phủ xanh diện tích rừng phòng hộ bị thiệt hại do bão.

Những chợ phiên xanh giữa lòng Đà Nẵng

Những chợ phiên xanh giữa lòng Đà Nẵng

TPO - Đà Nẵng có những chợ phiên đang dần trở thành điểm đến xanh, khi “người mua chọn sạch, người bán chọn xanh”. Ở đó, người dân và du khách được đặt vào trung tâm của nỗ lực thay đổi thói quen mua bán, giảm rác thải và phát triển du lịch bền vững.

Bãi rác âm ỉ cháy gần một tháng, người dân Thái Nguyên khổ sở vì khói độc

Bãi rác âm ỉ cháy gần một tháng, người dân Thái Nguyên khổ sở vì khói độc

TPO - Gần một tháng qua, đám cháy âm ỉ tại bãi rác Phúc Thành, xã Đồng Hỷ (Thái Nguyên), liên tục phát tán khói và mùi khét nồng nặc, ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân. Có những gia đình cách bãi rác hàng trăm mét vẫn phải đóng kín cửa, đeo khẩu trang, nhiều người đêm đêm giật mình thức giấc vì ngỡ nhà mình đang cháy.

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe