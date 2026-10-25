'Áo xanh' xuống đồng chạy đua với mùa gặt

TPO - Trước những khó khăn của các gia đình neo người, thường xuyên đau ốm, tuổi trẻ và lực lượng vũ trang ở Nghệ An đã kịp thời xuống đồng hỗ trợ thu hoạch lúa, góp phần giúp bà con vơi bớt nhọc nhằn, bảo đảm sản lượng mùa màng.
TPO - Theo chị Hồ Hồng Nguyên – Bí thư T.Ư Đoàn, hội nhập sâu rộng phải đi cùng bản lĩnh và bản sắc Việt Nam, tiếp thu tinh hoa nhân loại mà không hòa tan; hội nhập phải được chuyển hóa thành hành động và đóng góp cụ thể, từ những dự án sáng tạo, giải pháp công nghệ đến hoạt động quảng bá văn hóa Việt Nam.
TPO - Từng có công việc với mức lương khởi đầu 16 triệu đồng/tháng ở TPHCM, Nguyễn Minh Kha vẫn quyết định bỏ phố về quê, từ ý nghĩ nuôi dúi cho vui đến phát triển mô hình tạo nguồn thu nhập ổn định cho gia đình.
TPO - Ngày 24/10, gần 3.000 đoàn viên, thanh niên tại 92 xã, phường của tỉnh Thái Nguyên đồng loạt ra quân tình nguyện, thực hiện các hoạt động vệ sinh môi trường chào mừng Kỷ niệm 195 năm thành lập tỉnh và Festival Trà Quốc tế - Thái Nguyên năm 2026.
TPO - Anh Nguyễn Minh Triết - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam cho rằng công tác Hội và phong trào sinh viên TPHCM cần gắn với việc đóng góp vào việc xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao; gắn sự trưởng thành của mỗi sinh viên với sự phát triển của thành phố và tương lai của đất nước.
TPO - Thăm, làm việc tại Quảng Ninh ngày 24/10, anh Bùi Quang Huy - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn, biểu dương những đóng góp của tuổi trẻ ngành Than, đồng thời trao đổi việc kết nối thanh niên đến học nghề, làm việc tại các đơn vị của ngành.
TPO - Bí thư Thường trực T.Ư Đoàn Nguyễn Minh Triết đề nghị Báo Thanh Niên quan tâm lan tỏa nhiều hơn nữa những tấm gương nghị lực của các em đã nhận được học bổng và sự hỗ trợ suốt 5 năm qua cùng những câu chuyện đẹp, tấm lòng của các nhà hảo tâm, qua đó tạo hiệu quả lan tỏa rộng rãi đến toàn thể thanh niên Việt Nam và toàn xã hội.
TPO - Tại Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 9 Hội Sinh viên Việt Nam TPHCM khóa VII, nhiệm kỳ 2023-2028, bạn Trần Bảo Ngọc - Chủ tịch Hội SVVN Trường Đại học Sư phạm TPHCM được hiệp thương tham gia Ban Chấp hành, Ban Thư ký và giữ nhiệm vụ Phó Chủ tịch Hội SVVN TPHCM.
Cộng đồng Xanh Việt Nam vừa phối hợp tổ chức hoạt động thu gom rác thải tại bãi biển Sơn Hải và trao tặng kinh phí nhằm trang bị thùng rác công cộng cho địa phương, tỉnh Khánh Hòa.
TPO - Trong khuôn khổ ngày hội “Thắm tình quân dân” năm 2026, Thành Đoàn Hải Phòng phối hợp với Bộ CHQS thành phố, nhóm phục dựng ảnh liệt sĩ Skyline và các đơn vị đồng hành tổ chức trao tặng 100 bức ảnh phục dựng chân dung liệt sĩ tới các Mẹ Việt Nam anh hùng, gia đình và thân nhân liệt sĩ.
TPO - Theo Bí thư Tỉnh Đoàn Ninh Bình Trần Ngọc Nam, việc kết nối nguồn lực, chia sẻ kinh nghiệm và mở rộng hợp tác giữa thanh niên Ninh Bình và Cao Bằng có ý nghĩa thiết thực; góp phần bổ sung cho nhau, tạo thêm cơ hội khởi nghiệp và phát triển cho thanh niên hai tỉnh.
TPO - Từ quy mô chăn nuôi ban đầu chỉ 7.000–8.000 con, anh Nguyễn Hữu Dũng (SN 1995, phường Thành Sen, Hà Tĩnh) từng bước phát triển trang trại gà đẻ trứng với tổng đàn gần 40.000 con, doanh thu mỗi năm đạt khoảng 10 tỉ đồng.
TPO - Trong khuôn khổ Hội nghị Thượng đỉnh Thanh niên Nga - ASEAN lần thứ 6, đoàn đại biểu thanh niên Việt Nam tham dự lễ khai mạc, các phiên đối thoại, trao đổi chuyên đề và hoạt động giao lưu quốc tế. Đoàn đã đến nơi ghi dấu ba lần Chủ tịch Hồ Chí Minh đến thành phố Vladivostok, Liên bang Nga.
Có những biến cố tưởng chừng có thể đánh gục một số phận, nhưng lại vô tình trở thành điểm tựa cho sự tái sinh. Từ cú tát tàn nhẫn tuổi thơ làm thính giác suy giảm nghiêm trọng đến hành trình ngập ngừng bước vào thế giới Ngôn ngữ Ký hiệu, tôi đã tìm thấy một "tôi" hoàn toàn khác - độc lập, tự do và kiên cường vươn lên để đi tìm hạnh phúc cho chính mình.
TPO - Tại tọa đàm “Nâng cao năng lực hội nhập quốc tế dành cho thanh thiếu niên Việt Nam”, anh Phạm Hải Nam - Giảng viên Khoa Ngoại ngữ - Học viện Ngoại giao, đại biểu SSEAYP 49 chia sẻ về hành trình giao lưu quốc tế giàu trải nghiệm, bật mí cách vượt qua cú sốc văn hóa và rào cản ngôn ngữ để khẳng định bản thân.
TPO - Thông qua hình thức tuyển chọn phỏng vấn trực tuyến, Hội đồng Đội Trung ương chọn được 300 học sinh tiêu biểu tham gia phiên họp giả định “Quốc hội trẻ em” lần thứ III - năm 2026.
TPO - Theo anh Nguyễn Kim Quy - Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội LHTN Việt Nam, tiếp năng lượng cho thanh niên, không chỉ là hỗ trợ về vật chất hay tạo thêm động lực tinh thần, mà còn là khơi mở cơ hội, trao niềm tin, bồi đắp năng lực và đồng hành để người trẻ tự tin tiến bước bằng chính sức mạnh của mình.