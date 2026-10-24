Thái Nguyên: Áo xanh tình nguyện ra quân tổng vệ sinh môi trường trên toàn tỉnh

TPO - Ngày 24/10, gần 3.000 đoàn viên, thanh niên tại 92 xã, phường của tỉnh Thái Nguyên đồng loạt ra quân tình nguyện, thực hiện các hoạt động vệ sinh môi trường chào mừng Kỷ niệm 195 năm thành lập tỉnh và Festival Trà Quốc tế - Thái Nguyên năm 2026.

Hướng tới các hoạt động kỷ niệm 195 năm thành lập tỉnh Thái Nguyên (4/11/1831 - 04/11/2026) và Festival Trà Quốc tế - Thái Nguyên năm 2026, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Thái Nguyên chỉ đạo các cấp bộ Đoàn đồng loạt ra quân “Ngày Thứ bảy tình nguyện”, “Ngày Chủ nhật xanh” trong hai tuần, từ ngày 17/10 đến ngày 25/10/2026.

Với tinh thần xung kích, tình nguyện vì cộng đồng, 92/92 đơn vị Đoàn cấp xã đồng loạt ra quân, thu hút hơn 3000 đoàn viên, thanh niên tham gia hưởng ứng.

Các hoạt động tập trung vào vệ sinh môi trường, thu gom, phân loại rác thải, trồng và chăm sóc cây xanh, bóc xóa quảng cáo, rao vặt trái phép.

Bên cạnh đó, các đoàn viên, thanh niên còn tiến hành chỉnh trang, sơn sửa các công trình công cộng; khơi thông dòng chảy tại các kênh, mương và xóa các điểm đen ô nhiễm môi trường.

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Đồng thời, các cơ sở Đoàn phát huy hiệu quả những mô hình, sáng kiến bảo vệ môi trường phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương, góp phần xây dựng cảnh quan xanh - sạch - đẹp.

Đặc biệt, tại các địa bàn diễn ra các hoạt động kỷ niệm và Festival gồm: Phan Đình Phùng, Tân Cương, Đồng Hỷ, Vô Tranh, La Bằng, Đồng Phúc, Đại Phúc, Phú Đình, các cấp bộ Đoàn chủ động phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tăng cường kiểm tra, giám sát, đôn đốc công tác thu gom rác thải, vệ sinh môi trường. Từ đó, góp phần tạo dựng hình ảnh Thái Nguyên văn minh, thân thiện, giàu bản sắc trong mắt người dân và du khách.

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Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thái Nguyên cho biết, Festival diễn ra từ ngày 30/10 đến 7/11, gắn với kỷ niệm 195 năm thành lập tỉnh Thái Nguyên (4/11/1831 - 4/11/2026).

Dự kiến, trong dịp Festival Trà Quốc tế lần này, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ chính thức công bố quyết định ghi danh văn hóa trà vào danh mục văn hóa phi vật thể của Việt Nam.

Trong khuôn khổ Festival Trà Quốc tế - Thái Nguyên năm 2026 có 16 sự kiện, hoạt động chính, bao gồm: Triển lãm “Thái Nguyên 195 năm - Thành tựu hội nhập và phát triển”; “Thưởng trà cùng người nổi tiếng tại các vùng chè”; Diễn đàn Trà Quốc tế; Giải Golf và “Thưởng trà trong mây”; “Chuyến tàu di sản”; không gian phố trà, trưng bày, ẩm thực, xúc tiến đầu tư và biểu diễn nghệ thuật...