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Thế giới

Iran tuyên bố bắn hạ máy bay không người lái Mỹ sau lời cảnh báo của Tổng thống Trump

Minh Hạnh

TPO - Quân đội Iran ngày 25/10 cho biết, hệ thống phòng không nước này đã bắn hạ một máy bay không người lái của Mỹ phía trên thành phố cảng Bandar Abbas ở miền nam.

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(Ảnh: Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ)

Hãng thông tấn Tasnim đưa tin, chiếc máy bay không người lái bị bắn hạ là loại LUCAS do Mỹ phát triển.

Thông tin này được đưa ra trong bối cảnh xuất hiện mối lo ngại về nguy cơ tái diễn xung đột ở Trung Đông.

Ngày 24/10, Tổng thống Trump cho biết Mỹ có thể tấn công Iran ngay trong “ngày mai”, hoặc đạt được một thỏa thuận với quốc gia này.

“Chúng tôi đang cân nhắc thực hiện điều đó, có thể là ngay ngày mai”, ông Trump nói với các phóng viên khi được hỏi về một cuộc tấn công tiềm tàng.

Ông Trump cho biết Iran vẫn có thể tránh được các hành động quân sự tiếp theo bằng cách đạt được một thỏa thuận với Mỹ, đồng thời lưu ý rằng: “Họ muốn đạt được thỏa thuận, nhưng vấn đề là liệu họ có tuân thủ thỏa thuận đó hay không”.

Tổng thống Trump khẳng định mục tiêu của Mỹ là ngăn chặn Iran phát triển vũ khí hạt nhân trong tương lai, đồng thời cho biết một chiến dịch trước đó của Mỹ với sự tham gia của các máy bay ném bom B-2 là chưa đủ để đảm bảo một kết quả lâu dài.

“Tôi phải giải quyết dứt điểm vấn đề này”, ông nói. “Đó là lý do duy nhất khiến tôi làm điều đó”.

Tổng thống Mỹ cũng tuyên bố, lưu lượng vận chuyển dầu qua eo biển Hormuz đã tăng lên so với thời điểm trước khi xung đột bắt đầu, tuy nhiên ông không đưa ra số liệu cụ thể cho phát biểu của mình.

Ông Trump không đưa ra quyết định chắc chắn về bước đi tiếp theo, mà thay vào đó, ông nêu ra cả hai khả năng: hành động quân sự hoặc đàm phán.

“Có lẽ tôi sẽ phải kết thúc vấn đề này, hoặc có thể họ sẽ đồng ý một thỏa thuận”, ông Trump nói. “Nhưng tôi cũng chưa chắc chắn. Dù thế nào đi nữa, chúng ta vẫn thắng”.

Cùng lúc đó, tờ Wall Street Journal đưa tin, các máy bay thuộc nhóm tác chiến tàu sân bay USS George Washington đang được chuẩn bị sẵn sàng.

“Có rất nhiều tín hiệu và động thái phô trương cho thấy chúng ta đang tiến tới một vòng xung đột mới”, ông Mohamad Elmasry - giáo sư tại Viện Nghiên cứu Sau đại học Doha - chia sẻ với đài Al Jazeera.

Ông Elmasry lưu ý, Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth gần đây đã có chuyến thăm Israel, trong khi Mỹ cũng đang điều thêm một tàu sân bay thứ ba đến khu vực Trung Đông.

Mới đây nhất, Washington được cho là đã sơ tán “một số cơ sở ngoại giao và căn cứ quân sự của mình tại khu vực này”.

Ông Elmasry nhận định: “Tất cả những điều đó cho thấy Mỹ và Israel đang lên kế hoạch cho một đợt tấn công khác nhắm vào Iran, có thể diễn ra trong tương lai gần hoặc rất gần”.

“Một trong những mối lo ngại là đợt giao tranh tiếp theo này thực sự có thể trở nên nguy hiểm hơn và gây hậu quả thảm khốc hơn so với đợt trước đó”.

Al Jazeera, AA

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#Iran #Mỹ #xung đột Mỹ - Iran #máy bay không người lái #tàu sân bay Mỹ

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