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Kinh tế

Hàng nghìn người săn quà từ các ngân hàng tại Sóng Festival 2026

Nhóm PV

TPO - Các gian hàng ngân hàng tại Ngày thanh toán số Việt Nam - Sóng Festival 2026 trở thành điểm dừng chân của nhiều bạn trẻ nhờ quà tặng, trò chơi tương tác và hoạt động trải nghiệm thanh toán số.

Sinh viên hào hứng check-in nhận gấu bông, săn quà tại các gian hàng trong Ngày thanh toán số Việt Nam - Sóng Festival 2026.
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Ngay từ sáng sớm 25/10, ngày thứ hai của Sóng Festival 2026 tại phố đi bộ Trần Nhân Tông (Hà Nội) tiếp tục đón đông đảo sinh viên, bạn trẻ đến tham quan, check-in và trải nghiệm các hoạt động. Với gần 70 gian hàng của các ngân hàng, tổ chức tài chính và đơn vị đồng hành, sự kiện mang đến không gian kết hợp trải nghiệm thanh toán số, mua sắm, ẩm thực và giải trí.
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Các gian hàng ngân hàng trở thành điểm dừng chân thu hút khách tham quan nhờ hoạt động tương tác, giới thiệu tiện ích ngân hàng số và quà tặng dành cho người tham gia. Một số chương trình còn khuyến khích khách trải nghiệm phương thức thanh toán số để nhận quà theo điều kiện quy định.
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Tiếp tục đồng hành cùng Ngày Thanh toán số Việt Nam - Sóng Festival 2026, ngân hàng PVcomBank mang đến nhiều phần quà dành cho khách tham quan, từ cốc giữ nhiệt, bình giữ nhiệt, bộ ấm chén đến các vật phẩm dễ thương. Trong đó, gấu bông, đặc biệt là các phiên bản giới hạn, được sinh viên quan tâm, yêu thích nhất.
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Đại diện gian hàng PVcomBank cho biết lượng khách ghé thăm gian hàng trong tăng cao với nhiều món quà phù hợp với sở thích của giới trẻ nhận được phản hồi tích cực. Trước nhu cầu tăng cao, ngân hàng đã chủ động bổ sung thêm quà tặng để phục vụ khách trong ngày trải nghiệm. Không chỉ thu hút người tham gia bằng quà tặng, gian hàng PVcomBank còn ghi nhận kết quả đáng chú ý trong hoạt động mở tài khoản. Tính từ ngày đầu tiên đến thời điểm phỏng vấn, ngân hàng đã mở thành công 1.047 tài khoản.
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Cũng tại gian hàng SeABank, gấu bông và bình giữ nhiệt cũng là những phần quà dành cho khách hàng mở tài khoản hoặc đăng ký phát hành thẻ tín dụng. Bên cạnh hoạt động tư vấn, ngân hàng bố trí khu vực gương chụp ảnh tự sướng, tạo không gian để sinh viên chụp hình, check-in khi tham gia sự kiện.
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Theo ghi nhận, lượng khách đến gian hàng SeABank khá đông, đặc biệt là ngày thứ hai. Ngân hàng cũng chuẩn bị nguồn quà tặng để đáp ứng nhu cầu của khách trong suốt chương trình.
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Khách hàng hào hứng tham gia các chương trình của SeABank để nhận quà.
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Lượng khách đến gian hàng SeABank khá đông, chủ yếu là sinh viên. Trong ngày thứ hai, lượng khách vẫn tăng cao, khiến đội ngũ khoảng 10 nhân sự phải liên tục tư vấn, hỗ trợ người tham gia.
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Gian hàng VIB cũng thu hút đông đảo khách tham quan. tại đây, du khách có thể check-in cùng hai linh vật của ngân hàng, tham gia trò chơi Thử tài hiểu thẻ để tìm hiểu tính năng của hai dòng thẻ tín dụng VIB One Card và Max Card. Ngân hàng cũng triển khai các chương trình quà tặng dành cho khách đăng ký sản phẩm tại sự kiện.
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Ngân hàng cũng giới thiệu các chương trình quà tặng dành cho khách đăng ký mở thẻ hoặc tiền gửi trực tuyến. Theo đó, khách mở thẻ có thể nhận e-voucher trị giá đến 100.000 đồng và quà tặng theo chương trình; khách mở tiền gửi trực tuyến được tặng e-voucher trị giá 100.000 đồng cùng bình giữ nhiệt.
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Gian hàng VPBank thu hút khách tham quan với không gian trưng bày nổi bật, mang thông điệp Chạm số sống xanh - Trọn triệu khoảnh khắc cùng thẻ VPBank. Tại đây, ngân hàng giới thiệu các dòng thẻ phục vụ nhu cầu du lịch, mua sắm cùng chính sách mở thẻ trực tuyến 100%, hoàn tiền chi tiêu lên đến 15%. Ghi nhận tại gian hàng cho thấy nhiều khách tham quan, đặc biệt là các bạn trẻ, dừng chân tìm hiểu thông tin, trao đổi với nhân viên tư vấn và trải nghiệm các sản phẩm, dịch vụ tài chính số của ngân hàng.

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#Sóng Festival 2026 #thanh toán số #PVcomBank #SeABank #VIB #VPBank #voucher ngân hàng

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