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Kinh tế

Hàng nghìn lượt khách check-in gian hàng HDBank tại Sóng Festival 2026

Ngọc Mai - Công Hướng

TPO - Không gian trải nghiệm trẻ trung, nhiều hoạt động tương tác cùng những thử thách thú vị đã thu hút hàng nghìn người dân, đặc biệt là giới trẻ, ghé thăm và check-in tại gian hàng HDBank trong khuôn khổ Sóng Festival 2026, diễn ra ngày 24 - 25/10 trên phố đi bộ Trần Nhân Tông, Hà Nội.

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