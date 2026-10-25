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Huy động 2.000 người siết chặt an ninh sân Mỹ Đình

Duy Nam

TPO - Lực lượng gần 2.000 nhân sự được ban tổ chức huy động để đảm bảo an ninh, an toàn cho đêm diễn thứ hai của Big Bang tại Mỹ Đình tối 25/10.

Theo ghi nhận của phóng viên Tiền Phong, an ninh tại khu vực sân Mỹ Đình đã được thắt chặt trước giờ diễn ra đêm thứ hai của concert Big Bang.

Ban tổ chức cho biết gần 2.000 nhân sự được huy động phục vụ công tác an ninh, an toàn trong đêm 25/10, gồm lực lượng công an TP Hà Nội, cảnh sát cơ động, công an các phường, các lực lượng chức năng, đội ngũ an ninh chuyên nghiệp của đơn vị tổ chức cùng lực lượng tình nguyện viên đông đảo.

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Sân Mỹ Đình siết chặt an ninh trước đêm 2 concert Big Bang.

Các lực lượng được bố trí theo phương án nhiều lớp, nhiều vòng, bao quát từ vòng ngoài, vùng đệm đến bên trong sân vận động. Cổng ra vào, hành lang di chuyển, khu vực tập trung đông người và các tuyến đường tiếp cận là những vị trí được tăng cường kiểm soát.

Trọng tâm là kiểm soát người vào sân, hạn chế tình trạng trà trộn, di chuyển sai khu vực và kịp thời xử lý những tình huống có thể ảnh hưởng đến trật tự chung.

Cùng với an ninh tại các cửa vào, công tác phân luồng giao thông, điều tiết đám đông, phòng cháy chữa cháy, cứu hộ cứu nạn và hỗ trợ y tế cũng được tăng cường. Yêu cầu an toàn phải được duy trì đến khi khán giả rời sân, đặc biệt ở thời điểm kết thúc chương trình, khi dòng người cùng di chuyển ra các tuyến đường xung quanh.

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Khán giả ùn ùn đổ về sân Mỹ Đình trước giờ khai mạc đêm hai concert Big Bang.
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Lực lượng bảo vệ hùng hậu được huy động trong đêm concert thứ hai của Big Bang.

Theo ban tổ chức, đêm diễn thứ hai dự kiến đón khoảng 40.000 khán giả. Quy mô này đòi hỏi đơn vị tổ chức và các lực lượng chức năng phối hợp chặt chẽ, triển khai đồng bộ các phương án kiểm soát, chủ động xử lý tình huống phát sinh, bảo đảm an ninh, an toàn xuyên suốt đêm nhạc.

Với quy mô dự kiến gần 90.000 lượt khán giả từ nhiều địa phương và quốc gia, vùng lãnh thổ, hai đêm diễn của Big Bang tại Mỹ Đình được định vị là sự kiện văn hóa, giải trí trọng điểm của Hà Nội.

Sự kiện góp phần khẳng định sức hấp dẫn của Thủ đô trên bản đồ lưu diễn toàn cầu, đồng thời khơi mở cơ hội thu hút các chương trình nghệ thuật lớn, thúc đẩy du lịch, dịch vụ và công nghiệp văn hóa.

Hai đêm diễn của nhóm nhạc Hàn Quốc Big Bang tại sân vận động Mỹ Đình ngày 24-25/10 tạo sức hút lớn đối với thị trường du lịch Hà Nội. Lượng đặt vé máy bay đến thủ đô tăng 74%, khách sạn quanh địa điểm tổ chức kín phòng từ sớm.

Theo dữ liệu của nền tảng du lịch trực tuyến Traveloka, concert của Big Bang tại Hà Nội vào tháng 10 khiến lượng tìm kiếm du lịch nội địa tăng hơn 4 lần so với thông thường. Trong khi đó, concert của EXO tại TPHCM hồi tháng 4 ghi nhận mức tăng gần 3 lần.

Sức hút của Big Bang tiếp tục được thể hiện trong đợt mở bán vé bổ sung ngày 5/10. Chỉ ít phút sau khi hệ thống CTicket mở bán, gần 70.000 người đã xếp hàng trực tuyến chờ mua vé. Toàn bộ số vé bổ sung được bán hết sau khoảng một giờ, dù trước đó chương trình đã trải qua ba đợt mở bán trong tháng 8.

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#đêm 2 concert Big Bang #concert Big Bang #sân Mỹ Đình #Sân Mỹ Đình siết chặt an ninh

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