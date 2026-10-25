Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Video
Vodcast
Ảnh
Infographics
Longform
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Giải trí

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Phe vé Big Bang hét giá tới 40 triệu đồng

Duy Nam - Duy Phạm

TPO - Sát giờ diễn ra đêm thứ hai của concert Big Bang, lực lượng phe vé vẫn chào bán với giá cao ngất ngưởng, thậm chí cao hơn cả đêm đầu tiên. Giá vé khu vực Cat 1, Cat 2 được đẩy lên tới 35-40 triệu đồng/cặp.

Trước giờ diễn đêm thứ hai của concert Big Bang, lực lượng phe vé vây kín sân Mỹ Đình hoạt động hết công suất. Nhiều hạng vé được chào bán với mức giá không tưởng, khiến nhiều khán giả chưa mua được vé chính thức phải ngậm ngùi bỏ cuộc.

Theo ghi nhận của phóng viên Tiền Phong, rẻ nhất là vé đứng được chào bán với giá 25 triệu đồng/cặp, vé Cat 1 và Cat 2 được chào bán với mức giá 35-40 triệu đồng/cặp, vé Cat 3 cũng được rao bán với giá 13-18 triệu đồng/cặp.

Tình trạng đẩy giá được phe vé mạnh tay hơn đêm đầu 24/10. Theo khảo sát của phóng viên Tiền Phong trong ngày đầu, một số vé Cat 5 có giá gốc một triệu đồng được rao bán lại với giá 2,5 triệu đồng/vé. Hạng Gold VIP Package, giá gốc 8,5 triệu đồng/vé, được chào bán khoảng 19-20 triệu đồng/cặp. Đáng chú ý, một số cặp vé Diamond được rao với mức giá hơn 30 triệu đồng.

img-7282.jpg
img-7287.jpg
img-7288.jpg
img-7293.jpg
Phe vé hoạt động hết công suất trong đêm thứ hai của concert Big Bang. Ảnh: Duy Phạm.

Nhiều khán giả đã ngậm ngùi bỏ cuộc ngay sát giờ diễn khi giá vé được đẩy lên gấp gần nhiều lần giá gốc.

Trong đêm đầu tiên, hàng trăm khán giả không có vé đã tụ tập ngay trước khu vực check-in trong suốt thời gian diễn ra đêm nhạc để trò chuyện, chụp ảnh và cùng hát vang những bài hát của Big Bang.

Nhiều tài khoản mạng xã hội cho biết họ thà đứng tụ tập bên ngoài sân vận động để hưởng ứng concert của Big Bang còn hơn bỏ ra số tiền lớn một cách vô lý để tiếp tay cho lực lượng phe vé.

Sức hút của Big Bang tiếp tục được thể hiện trong đợt mở bán vé bổ sung ngày 5/10. Chỉ ít phút sau khi hệ thống CTicket mở bán, gần 70.000 người đã xếp hàng trực tuyến chờ mua vé.

Toàn bộ số vé bổ sung được bán hết sau khoảng một giờ, dù trước đó chương trình đã trải qua ba đợt mở bán trong tháng 8.

Do vé chính thức hết nhanh nên thị trường chuyển nhượng, phe vé concert Big Bang diễn ra sôi động từ nhiều tháng nay. Không ít khán giả đã gặp đối tượng lừa đảo khi mua lại vé trên mạng.

Trong bối cảnh nhu cầu mua vé tăng cao, khán giả cần thận trọng khi giao dịch trên thị trường chuyển nhượng, kiểm tra nguồn vé và xác minh thông tin người bán để tránh nguy cơ bị lừa đảo hoặc không thể vào sân.

Theo ban tổ chức, đêm diễn thứ hai dự kiến đón khoảng 40.000 khán giả. Tổng lượng khán giả của hai đêm diễn khoảng 90.000 người. Với quy mô gần 90.000 lượt khán giả từ nhiều địa phương và quốc gia, vùng lãnh thổ, hai đêm diễn của Big Bang tại Mỹ Đình được định vị là sự kiện văn hóa, giải trí trọng điểm của Hà Nội.

Concert Big Bang đã khơi mở cơ hội thu hút các chương trình nghệ thuật lớn, thúc đẩy du lịch, dịch vụ và công nghiệp văn hóa. Hai đêm diễn của Big Bang tạo sức hút lớn đối với thị trường du lịch Hà Nội. Lượng đặt vé máy bay đến thủ đô tăng 74%, khách sạn quanh địa điểm tổ chức kín phòng từ sớm.

Xem thêm

#Concert Big Bang #Phe vé vây kín sân Mỹ Đình #phe vé concert Big Bang #giá vé concert Big Bang

Cùng chuyên mục

Pháp Kiều, CoolKid và dàn ca sĩ chuẩn bị xuất hiện ở phố đi bộ Trần Nhân Tông

Pháp Kiều, CoolKid và dàn ca sĩ chuẩn bị xuất hiện ở phố đi bộ Trần Nhân Tông

TPO - Với thông điệp "Mỗi cú chạm công nghệ là một bước tiến đưa chúng ta đến gần hơn với tương lai xanh và bền vững", đêm nhạc "Chạm Việt Nam" 2 là điểm nhấn văn hóa, giải trí của Sóng Festival 2026, đưa chủ đề thanh toán số và lối sống xanh đến gần hơn với công chúng thông qua âm nhạc.

Mất ngủ vì Big Bang

Mất ngủ vì Big Bang

TPO - Nhiều fan mất ngủ và thổn thức đợi chờ để đếm ngược ngày xem concert của Big Bang ở Mỹ Đình.

Bám rào để xem 'Em bé Chất', Ali Thục Phương

Bám rào để xem 'Em bé Chất', Ali Thục Phương

TPO - Chiều 25/10, khán giả có mặt từ sớm tại phố đi bộ Trần Nhân Tông, Hà Nội, theo dõi Xệ Xệ, Ali Thục Phương và các nghệ sĩ tổng duyệt cho đêm nhạc Chạm Việt Nam 2.

Cảnh báo nóng ở sân Mỹ Đình

Cảnh báo nóng ở sân Mỹ Đình

TPO - Chiều 25/10, đông đảo khán giả đổ về sân vận động quốc gia Mỹ Đình (Hà Nội) để tham dự đêm diễn thứ hai của Big Bang. Lượng người và phương tiện tăng cao khiến giao thông tại khu vực quanh sân vận động ùn ứ, nhiều phương tiện di chuyển chậm.

Hoa hậu Quỳnh Anh bị cấm diễn 6 tháng

Hoa hậu Quỳnh Anh bị cấm diễn 6 tháng

TPO - Ban tổ chức Miss Universe Vietnam 2026 thông báo áp dụng hình thức xử lý đối với Hoa hậu Nguyễn Quỳnh Anh và Á hậu 1 Trịnh Mỹ Anh sau những ồn ào liên quan đến phát ngôn trên mạng xã hội.

Chưa bao giờ thấy giới trẻ đến Mỹ Đình mặc đỉnh đến vậy

Chưa bao giờ thấy giới trẻ đến Mỹ Đình mặc đỉnh đến vậy

TPO - Bên cạnh sức nóng từ các màn trình diễn, thời trang của người hâm mộ Big Bang trở thành điểm nhấn trong hai ngày diễn ra concert tại sân vận động Mỹ Đình. Nhiều khán giả đầu tư trang phục, trang điểm và phụ kiện công phu, biến khu vực bên ngoài sân vận động thành một sàn diễn thời trang đường phố.

Biển người 'nghẹt thở' ở Mỹ Đình

Biển người 'nghẹt thở' ở Mỹ Đình

TPO - Sau đêm mở màn bùng nổ với màn đập đàn biểu tượng của G-Dragon, sức nóng concert Big Bang tại sân Mỹ Đình tiếp tục tăng nhiệt. Các khán giả đã đổ về từ sớm giữa vòng an ninh thắt chặt.

Hàng nghìn người xem 'Bắt sóng đam mê' ở Sóng Festival

Hàng nghìn người xem 'Bắt sóng đam mê' ở Sóng Festival

TPO - Hàng chục gian hàng mua sắm, trải nghiệm công nghệ kết hợp với sân khấu âm nhạc của sinh viên và nghệ sĩ, khiến Ngày Thanh toán số Việt Nam - Sóng Festival 2026 trở thành điểm hẹn hấp dẫn dành cho người dân dịp đầu thu. Chương trình thu hút đông đảo hàng nghìn người dân, du khách đổ về phố đi bộ Trần Nhân Tông (Hà Nội) trong ngày 24/10.

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe