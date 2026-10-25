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Kinh tế

Giới trẻ bội thu quà tặng tại Ngày hội thanh toán số

Gia Linh - Như Ý - Trọng Tài - Duy Phạm

TPO - Mở tài khoản, tham gia minigame, thử vận may tại vòng quay hay trải nghiệm các tiện ích ngân hàng số, khách tham dự Sóng Festival 2026 có cơ hội nhận nhiều phần quà hấp dẫn, từ đồ dùng thiết thực đến voucher mua sắm.

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Diễn ra tại phố đi bộ Trần Nhân Tông (Hà Nội), Ngày Thanh toán số Việt Nam - Sóng Festival 2026 mang đến không gian trải nghiệm các giải pháp thanh toán hiện đại, góp phần thúc đẩy thói quen sử dụng dịch vụ ngân hàng số và thanh toán không dùng tiền mặt. Các gian hàng ngân hàng thu hút sự quan tâm nhờ kết hợp giới thiệu tiện ích số với nhiều hoạt động tương tác, ưu đãi dành cho khách tham dự.
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Tại gian hàng SHB, khách tham dự có thể trải nghiệm nhiều tiện ích ngân hàng số, từ mở tài khoản SHB SAHA, hoàn tất định danh điện tử (eKYC) đến tìm hiểu dịch vụ gửi tiết kiệm trực tuyến với lãi suất ưu đãi theo chương trình.
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Bên cạnh đó, hoạt động chụp ảnh tại photobooth, check-in và tương tác tại gian hàng tạo thêm điểm nhấn cho khách tham quan.
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Tại gian hàng Vietbank, nhiều khách tham quan dừng chân tìm hiểu các dịch vụ ngân hàng số. Không gian trưng bày sử dụng tông xanh dương chủ đạo, với khu vực giới thiệu ứng dụng Vietbank Digital Plus, sản phẩm thẻ Visa Luxury và các chương trình ưu đãi.
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Nhân viên ngân hàng trực tiếp tư vấn, hướng dẫn khách tìm hiểu các tính năng và tiện ích giao dịch trên nền tảng số.
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Tại gian hàng Bac A Bank, khách tham quan được giới thiệu sản phẩm tài khoản thanh toán không mất phí duy trì và phí quản lý. Ngân hàng cũng triển khai các hình thức tặng quà khác nhau tùy theo cách thức đăng ký tài khoản.
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Khách hoàn tất mở tài khoản trực tiếp tại gian hàng có cơ hội tham gia vòng quay may mắn để nhận thêm quà tặng. Theo ghi nhận từ khách tham quan, gian hàng Bac A Bank thu hút đông người đến tìm hiểu và trải nghiệm dịch vụ. Các hoạt động mở tài khoản, tư vấn sản phẩm cùng chương trình tặng quà tạo không khí sôi động tại khu vực này.
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Không khí tại gian hàng BVBank cũng sôi động với các hoạt động mở tài khoản trực tuyến, khám phá ứng dụng ngân hàng số Digimi và tham gia minigame nhận quà.
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Đáng chú ý, khách tham quan có thể trải nghiệm chương trình quà tặng với mức chi phí 9.000 đồng. Danh sách quà được giới thiệu gồm voucher McDonald's, áo thun Uniqlo, ly giữ nhiệt, áo mưa, móc khóa cùng nhiều phần quà khác.
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Ngày thanh toán số Việt Nam - Sóng Festival chính thức khép lại sau hai ngày diễn ra tại phố đi bộ Trần Nhân Tông với đêm nhạc Chạm Việt Nam 2. Chương trình quy tụ dàn sao như Pháp Kiều, CoolKid, Hà Myo, Ali Thục Phương, Á hậu Trần Ngọc Châu Anh, Á hậu Nguyễn Thị Vân Nhi, Top 25 Hoa hậu Việt Nam 2026...

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#Sóng Festival 2026 #thanh toán số #ngân hàng số #SHB #Vietbank #Bac A Bank #BVBank

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