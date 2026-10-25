May Nhà Bè đưa sắc màu thời trang công sở đến Sóng Festival 2026

TPO - May Nhà Bè lần đầu tham gia Ngày Thanh toán số Việt Nam - Sóng Festival 2026 với gian hàng giới thiệu các mẫu trang phục công sở thuộc thương hiệu Mattana. Sự góp mặt của doanh nghiệp thời trang bổ sung màu sắc cho không gian trải nghiệm mua sắm tại sự kiện.
TPO - Phó Chủ tịch UBND thành phố Quảng Ninh Lê Văn Ánh sẽ trực tiếp phụ trách tổ công tác chuyên trách chăm sóc doanh nghiệp, tiếp nhận kiến nghị 24/7 và chủ động tìm đến doanh nghiệp để tháo gỡ khó khăn.
TPO - Bên cạnh các hoạt động trải nghiệm thanh toán số, khu ẩm thực tại Sóng Festival 2026 thu hút đông đảo khách trẻ với nhiều món ăn, đồ uống giá bình dân. Một số gian hàng áp dụng ưu đãi mua 1 tặng 1 với bánh ngọt, trà sữa có giá 15.000 đồng/chai.
TPO - Những ngày này, các vườn bòn bon ở vùng trung du Đà Nẵng bước vào vụ thu hoạch. Từng chùm quả vàng ươm trĩu trên thân, cành cây cổ thụ, mang đến niềm vui cho người trồng. Được mùa, giá bán tương đối ổn định, loại trái cây từng được xem là sản vật "tiến vua" đang giúp nhiều hộ dân có thêm nguồn thu đáng kể.
TPO - Trong không khí náo nhiệt của ngày cuối diễn ra lễ hội Sóng Festival 2026 trên phố đi bộ Trần Nhân Tông - Hà Nội, gian hàng BIDV là một trong những điểm dừng chân thu hút khách tham quan. Người dân có cơ hội tìm hiểu các dịch vụ ngân hàng hiện đại, tiếp cận phương thức thanh toán không dùng tiền mặt và trực tiếp trải nghiệm những tiện ích số trong các hoạt động tương tác tại sự kiện.
TPO - Không gian trải nghiệm trẻ trung, nhiều hoạt động tương tác cùng những thử thách thú vị đã thu hút hàng nghìn người dân, đặc biệt là giới trẻ, ghé thăm và check-in tại gian hàng HDBank trong khuôn khổ Sóng Festival 2026, diễn ra ngày 24 - 25/10 trên phố đi bộ Trần Nhân Tông, Hà Nội.
TPO - Trong khuôn khổ Sóng Festival 2026, gian hàng Agribank vinh dự đón các đồng chí lãnh đạo Trung ương, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đến tham quan, trải nghiệm các giải pháp thanh toán số.
TPO - Năm thứ 6 liên tiếp đồng hành cùng Ngày Thanh toán số Việt Nam (trước đó là Ngày Thẻ Việt Nam), Mastercard tiếp tục thúc đẩy thanh toán số tại Việt Nam thông qua các hoạt động trải nghiệm sáng tạo. Gian hàng thu hút đông đảo bạn trẻ với trò chơi tương tác về an toàn thanh toán và thử thách đạp xe, truyền tải thông điệp hướng tới tương lai xanh.
TPO - Ngày thứ hai của Sóng Festival 2026 tiếp tục sôi động từ sáng sớm, khi đông đảo sinh viên, bạn trẻ đổ về check-in, trải nghiệm thanh toán số và săn quà. Các gian hàng ngân hàng trở thành điểm dừng chân thu hút với nhiều hoạt động tương tác, trò chơi và ưu đãi dành cho khách tham quan.
Công ty Cổ phần Thanh toán Quốc gia Việt Nam (NAPAS) tổ chức Hội nghị khách hàng 2026 dành cho các Tổ chức thành viên là các trung gian thanh toán tại Nha Trang với chủ đề “Từ nội địa vươn ra quốc tế - Song hành mở rộng thị trường thanh toán”. Hội nghị là dịp để NAPAS cùng các Trung gian thanh toán trao đổi về xu hướng thị trường, chia sẻ cơ hội và định hướng hợp tác trong giai đoạn tới; đồng thời, tri ân và vinh danh các tổ chức đã có đóng góp tiêu biểu cho sự phát triển của hệ sinh thái thanh toán trong năm qua.
Hãy thử nhắm mắt lại vài giây và tưởng tượng về một mùi hương đã cắm rễ sâu vào "bộ nhớ cảm xúc" của bất kỳ người Việt nào.
TPO - HoSE chấp thuận niêm yết 111.418.000 cổ phiếu của Công ty CP DatViet VAC Group Holdings với mức giá tham chiếu dự kiến 54.800 đồng/cổ phiếu, Công ty CP Helio Energy cũng đưa 42 triệu cổ phiếu lên giao dịch sàn HoSE từ ngày 16/11 với giá 10.000 đồng/cổ phiếu.
TPO - Sau 5 mùa mang tên Ngày Thẻ Việt Nam, năm 2026, chương trình bước sang mùa thứ 6 với tên gọi Ngày Thanh toán số Việt Nam. Đây không chỉ là sự thay đổi về tên gọi, mà còn phản ánh sự phát triển của hệ sinh thái thanh toán. Với hai dấu mốc đặc biệt: Chính thức mang tên gọi mới - Ngày Thanh toán số Việt Nam và lần đầu tiên đưa Sóng Festival ra không gian công cộng là phố đi bộ Trần Nhân Tông, Hà Nội.
TPO - Ngày đầu tiên của Ngày Thanh toán số Việt Nam - Sóng Festival 2026 diễn ra sôi động tại phố đi bộ Trần Nhân Tông - Hà Nội, thu hút đông đảo người dân, đặc biệt là giới trẻ, đến trải nghiệm công nghệ, mua sắm, check-in và thưởng thức các chương trình biểu diễn.
TPO - Với không gian công viên xanh mát trên phố đi bộ Trần Nhân Tông - Hà Nội, Sóng Festival 2026 mang đến trải nghiệm mới khi kết hợp thanh toán số với các hoạt động thương mại, mua sắm và vui chơi giải trí. Mô hình này không chỉ giúp người dân tiếp cận công nghệ thanh toán hiện đại một cách tự nhiên mà còn mở ra cơ hội để các ngân hàng, tổ chức thanh toán tiếp cận thêm nhiều khách hàng mới.
TPO - Theo bà Đoàn Hồng Nhung - thành viên Ban Điều hành, Giám đốc Khối Bán lẻ Vietcombank, khi thanh toán số thuận tiện hơn nhưng vẫn bảo đảm an toàn; khoảng cách giữa các dịch vụ, thị trường được thu hẹp, góp phần thúc đẩy lối sống văn minh, bền vững.
TPO - Trong quá trình quay số mở thưởng, người quay cầm nhầm bảng số nên kết quả dãy số trúng giải công bố bị sai so với số quay, khiến một số người 'trúng hụt’. Công ty Xổ số Vĩnh Long sau đó thông báo đính chính và xin lỗi khách hàng.