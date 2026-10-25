May Nhà Bè đưa sắc màu thời trang công sở đến Sóng Festival 2026

TPO - Sau 5 mùa mang tên Ngày Thẻ Việt Nam, năm 2026, chương trình bước sang mùa thứ 6 với tên gọi Ngày Thanh toán số Việt Nam. Đây không chỉ là sự thay đổi về tên gọi, mà còn phản ánh sự phát triển của hệ sinh thái thanh toán. Với hai dấu mốc đặc biệt: Chính thức mang tên gọi mới - Ngày Thanh toán số Việt Nam và lần đầu tiên đưa Sóng Festival ra không gian công cộng là phố đi bộ Trần Nhân Tông, Hà Nội.