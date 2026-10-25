Biển người 'nghẹt thở' ở Mỹ Đình

report Ban tổ chức cảnh báo vé giả

Trước đêm diễn thứ hai của Big Bang tại sân vận động Mỹ Đình (Hà Nội) tối 25/10, ban tổ chức kêu gọi người hâm mộ chú ý các dấu hiệu sử dụng vòng tay giả, gian lận trong quá trình vào sân và thông báo cho nhân viên phụ trách khi phát hiện trường hợp nghi vấn.

Việc kiểm soát vé và vòng tay là một trong những khâu quan trọng nhằm bảo đảm quyền lợi của người tham dự.

Động thái này được đưa ra trong bối cảnh hàng nghìn khán giả tiếp tục đổ về sân vận động quốc gia Mỹ Đình để tham dự đêm diễn cuối của Big Bang tại Hà Nội.

Theo hướng dẫn của ban tổ chức, khán giả tham dự concert phải thực hiện thủ tục kiểm tra vé, đổi vòng tay và di chuyển vào sân theo khu vực tương ứng với hạng vé đã mua.

Việc kiểm soát vé và vòng tay là một trong những khâu quan trọng nhằm bảo đảm quyền lợi của người tham dự, hạn chế các trường hợp vào sân không đúng quy định.