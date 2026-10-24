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Xe

Xe máy điện tại Việt Nam đã tới thời bùng nổ?

Xe máy điện ở Việt Nam đang là thị trường sôi động, chứng kiến sự cạnh tranh gay gắt từ nhiều thương hiệu như Honda, Dat Bike, Yadea và VinFast...

Xe máy điện ở Việt Nam đang là thị trường sôi động, chứng kiến sự cạnh tranh gay gắt từ nhiều thương hiệu như Honda, Dat Bike, Yadea và VinFast...

Thị trường xe máy điện tại Việt Nam đang bước vào giai đoạn sôi động. VinFast cho thấy sức ảnh hưởng lớn với doanh số tăng trưởng liên tục, trong khi các hãng còn lại gồm Yadea, Dat Bike và cả Honda đều không chấp nhận đứng yên.

Honda tăng tốc xe máy điện

Honda là hãng xe quen mặt với khách hàng Việt Nam ở mảng xe 2 bánh chạy xăng, nhưng gần đây cũng bắt đầu tăng tốc với xe máy điện.

Tại Lễ phát động hưởng ứng phát triển giao thông bền vững vừa diễn ra ở TP.HCM, Honda đã bàn giao những chiếc xe máy điện Honda CUV e: và Honda UC3 đầu tiên cho các cán bộ, công chức, viên chức tiên phong của Sở Xây dựng TP.HCM.

Trước đó từ năm 2021, Honda đã bàn giao 405 xe máy điện giao hàng Honda Benly e: cho Tổng công ty Bưu điện Việt Nam. Số xe này không mở bán rộng rãi, chỉ bàn giao giới hạn cho các đối tác của Honda.

Honda tăng tốc mảng xe máy điện tại Việt Nam. Ảnh: HVN.
Honda tăng tốc mảng xe máy điện tại Việt Nam. Ảnh: HVN.

Honda CUV e: và Honda UC3 là hai trong số những mẫu xe máy điện mà hãng xe Nhật Bản ra mắt gần đây tại Việt Nam. Song song với giới thiệu xe máy điện mới, Honda cũng đẩy mạnh các chương trình thu xăng đổi điện, tăng cường lắp đặt trụ sạc và tủ đổi pin tại đại lý để phục vụ người dùng.

Hiện, trạm đổi pin cho xe điện Honda CUV e: chỉ có ở Hà Nội và đang được tiếp tục mở rộng. Theo tìm hiểu của Tri Thức - Znews, TP.HCM sẽ sớm có trạm đổi pin Honda vào khoảng tháng 12 tới đây.

Tăng tốc xe máy điện nhưng Honda cũng không "bỏ rơi" mảng xe xăng. Hãng cho biết tiếp tục theo đuổi định hướng phát triển giao thông bền vững theo hướng đa dạng, kết hợp cải tiến công nghệ động cơ đốt trong với mở rộng các giải pháp di chuyển điện.

Lúc này, Honda đang từng bước nâng cấp danh mục xe máy đáp ứng chuẩn khí thải Euro 4. Những mẫu xe mới ra mắt gần đây như Honda SH Mode, Honda Super Cub, Honda Vario... đều đáp ứng chuẩn khí thải này, do vậy đủ điều kiện lưu thông vào vùng phát thải thấp dự kiến sớm được triển khai ở trung tâm các thành phố lớn.

Yadea, Dat Bike từng bước mở rộng thị phần

Theo thống kê của Motorcycles Data, tính đến hết tháng 7 năm nay, Yadea tiếp tục là hãng xe máy điện sở hữu thị phần lớn thứ nhì Việt Nam, xếp sau VinFast.

Ưu điểm của Yadea nằm ở giá trị thương hiệu đã được kiểm chứng tại nhiều thị trường quốc tế.

Bên cạnh đó, danh mục sản phẩm xe máy điện của Yadea tại Việt Nam lúc này cũng phần lớn là các mẫu xe máy điện không đòi hỏi bằng lái để điều khiển, đi kèm giá bán dễ tiếp cận dưới 50 triệu đồng.

Xe máy điện Yadea phần lớn không cần bằng lái để điều khiển, đi kèm giá bán dễ tiếp cận. Ảnh: Đan Thanh.
Xe máy điện Yadea phần lớn không cần bằng lái để điều khiển, đi kèm giá bán dễ tiếp cận. Ảnh: Đan Thanh.

Đây là những điểm có thể giúp Yadea trở thành lựa chọn có tính cạnh tranh cao trên thị trường xe máy điện, đặc biệt với nhóm khách hàng đang có nhu cầu chuyển đổi từ xăng sang điện, hoặc mua xe máy điện cho học sinh, người già sử dụng.

Tuy nhiên, các dòng xe máy điện Yadea vẫn chưa có tính năng đổi pin, có thể là yếu tố khiến người dùng phân vân trước khi xuống tiền.

Dat Bike từng là thương hiệu xe máy điện được shipper, người giao hàng bằng xe 2 bánh ưa chuộng. Dòng Dat Bike Quantum với tầm hoạt động 200-285 km/lần sạc tùy phiên bản từng được sử dụng khá nhiều cho mục đích chạy xe ôm.

Tuy nhiên, thiết kế của dòng xe máy điện Quantum được cho là khá "kén" khách hàng. Đây cũng là lý do Dat Bike trình làng dòng xe Era "nịnh mắt" hơn, vẫn đi kèm gói pin cho phép vận hành đến 200 km/lần sạc nhưng có thêm tính năng sạc siêu nhanh Boost trong 15 phút.

Dat Bike Era có thiết kế &quot;nịnh mắt&quot; hơn. Ảnh: Phúc Hậu.
Dat Bike Era có thiết kế "nịnh mắt" hơn. Ảnh: Phúc Hậu.

Khi chia sẻ với Tri Thức - Znews, tư vấn bán hàng một đại lý Dat Bike từng cho biết Dat Bike Era nhận được sự quan tâm khá lớn từ khách hàng sau khi ra mắt chính thức. Mẫu xe này có giá từ 30 triệu đồng.

Khi nào Gogoro sẽ "tham chiến"?

Khi các tủ đổi pin của Gogoro xuất hiện tại TP.HCM, khả năng thương hiệu này tham gia thị trường xe điện Việt đã được nhắc đến.

Đến lúc xe máy điện Gogoro được sử dụng thí điểm cho dịch vụ xe ôm công nghệ, việc thương hiệu này ra mắt khách Việt dường như chỉ còn là vấn đề thời gian.

Tủ đổi pin và xe máy điện Gogoro đều đã có mặt tại Việt Nam. Ảnh: Phúc Hậu, Đan Thanh.
Tủ đổi pin và xe máy điện Gogoro đều đã có mặt tại Việt Nam. Ảnh: Phúc Hậu, Đan Thanh.

Gogoro là thương hiệu xe máy điện Đài Loan (Trung Quốc), khá nổi tiếng với việc đã triển khai thành công mạng lưới tủ đổi pin rộng lớn. Trong trường hợp thực sự gia nhập thị trường Việt Nam, tủ đổi pin có thể sẽ đóng vai trò chiến lược để Gogoro có thể cạnh tranh với loạt thương hiệu hiện tại gồm VinFast, Yadea, Dat Bike và Honda, Yamaha.

Về sản phẩm, Gogoro Sport có thể sẽ là mẫu xe đầu tiên của thương hiệu tại thị trường Việt Nam. Lúc này, xe đang được thí điểm dùng trong dịch vụ xe ôm công nghệ tại Việt Nam với số lượng khá hạn chế.

Mẫu xe máy điện của Gogoro được trang bị motor điện 7,2-7,6 kW, tầm hoạt động tối đa khoảng 170 km. Pin của xe có thể tháo rời, hoán đổi tại các trụ đổi pin.

Nhìn chung, việc một thương hiệu mới và khá nổi tiếng như Gogoro đặt chân vào Việt Nam cho thấy sức hấp dẫn của thị trường xe máy điện lớn thứ ba thế giới. Khi xe máy điện ngày càng mở rộng về số lượng xe và thương hiệu, người dùng Việt sẽ có thêm lựa chọn để chuyển đổi xăng-điện, hướng đến giao thông xanh và thân thiện hơn với môi trường.

tech.zingnews.vn
#xe máy điện

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