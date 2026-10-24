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Xe

Chuỗi 880 sự kiện 'Thu xăng đổi điện' của VinFast phủ sóng 88 trung tâm thương mại Vincom

P.V

Chuỗi sự kiện “Thu xăng đổi điện – Chọn xe chọn VinFast” diễn ra vào các cuối tuần từ tháng 10-12/2026 tại 88 trung tâm thương mại Vincom trên toàn quốc là cơ hội để đông đảo khách hàng tìm hiểu, trải nghiệm và lựa chọn ô tô điện VinFast phù hợp với nhu cầu.

“Mục sở thị” các dòng ô tô điện VinFast

Từ ngày 17/10 đến 27/12/2026, nhiều trung tâm thương mại Vincom trên cả nước trở thành điểm hẹn dành cho các gia đình đang quan tâm đến ô tô điện. Thay vì phải dành riêng một buổi đến showroom, khách hàng có thể tranh thủ tìm hiểu xe ngay trong chuyến mua sắm, ăn uống hoặc vui chơi cuối tuần.

Đây là hoạt động nằm trong chuỗi 880 sự kiện “Thu xăng đổi điện – Chọn xe chọn VinFast”, được VinFast triển khai tại 88 trung tâm thương mại Vincom trên toàn quốc.

Tại khu vực trưng bày, khách tham quan có cơ hội quan sát trực tiếp thiết kế ngoại thất, khám phá khoang nội thất, trải nghiệm các tiện nghi và tìm hiểu những dòng ô tô điện phù hợp với nhu cầu sử dụng.

Với các gia đình đang cân nhắc chuyển từ xe xăng sang xe điện, việc được tiếp cận sản phẩm thực tế giúp quá trình lựa chọn trở nên dễ dàng hơn. Người mua có thể đánh giá độ rộng rãi của khoang hành khách, các trang bị phục vụ sinh hoạt gia đình hoặc tìm hiểu những tính năng công nghệ trước khi quyết định.

Đội ngũ tư vấn tại sự kiện sẽ cung cấp thông tin về sản phẩm, chính sách giá hiện hành, đồng thời hướng dẫn các gia đình đang có kế hoạch mua xe cách sạc và bảo dưỡng xe điện.

Khách hàng cũng có thể kết hợp việc tìm hiểu xe với lịch mua sắm, ăn uống hoặc vui chơi của gia đình tại Vincom. Bên cạnh khu vực trưng bày ô tô, chuỗi sự kiện có các hoạt động dành cho trẻ em như tô tượng, tô tranh, câu cá, trải nghiệm máy gắp gấu...

Ưu đãi lên tới 9%, thêm cơ hội “mua một nhận hai”

Song song với hoạt động trải nghiệm xe, khách hàng tham gia sự kiện còn có cơ hội tìm hiểu các chính sách ưu đãi đang được VinFast triển khai, đặc biệt là chương trình “Vì tương lai xanh” lần 2, áp dụng từ ngày 19/9 đến hết ngày 19/12/2026.

Theo đó, khách hàng đang sở hữu ô tô, xe máy xăng của bất kỳ thương hiệu nào hoặc xe điện VinFast khi chuyển sang mua ô tô điện VinFast được hưởng ưu đãi từ 3–9% tùy dòng xe.

Trong đó, các mẫu VF 2, Minio Green, VF 3 được ưu đãi 3%. EC Van, VF 7, VF 8 thế hệ mới, VF 9 và Lạc Hồng 900 LX được ưu đãi 5%. Đặc biệt, các mẫu xe VF 5/Herio Green, VF 6, VF MPV 7, Limo Green và VF 8 thế hệ trước nhận ưu đãi tới 9%.

Chương trình “Mua xe 0 đồng” cho phép khách hàng vay tới 100% giá trị xe, không cần vốn đối ứng. Chính sách áp dụng đến hết ngày 31/12/2026, mở thêm cơ hội sở hữu ô tô điện cho các gia đình chưa có nhiều tích lũy hoặc cần cân đối khoản mua xe với các chi phí khác.

Đáng chú ý, chương trình bốc thăm trúng thưởng dành cho khách hàng đặt cọc tại sự kiện mang tới cơ hội “mua một nhận hai”, sở hữu thêm một chiếc VF 2.

Bên cạnh ưu đãi khi mua, khách hàng sở hữu ô tô điện VinFast còn được miễn phí sạc tại hệ thống trạm công cộng V-Green tối đa 10 lần/tháng đến hết ngày 10/2/2029. Với các gia đình chuyển từ xe xăng sang xe điện, chính sách này có thể tiết kiệm một khoản đáng kể chi phí sử dụng trong hơn hai năm tới.

Khách hàng có thể tìm hiểu thông tin về các dòng xe và lịch chi tiết sự kiện tại từng địa phương thông qua hệ thống đại lý chính hãng của VinFast trên toàn quốc hoặc tại website VinFast.

#VinFast #Thu xăng đổi điện #ô tô điện VinFast #Vincom #ưu đãi xe điện #Vì tương lai xanh #mua xe 0 đồng

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