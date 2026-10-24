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Xe

VinFast VF MPV 7 và bài toán chọn xe 7 chỗ cho gia đình đông người

P.V

Với những gia đình đông thành viên, một chiếc ô tô 7 chỗ cần đủ rộng rãi để mọi người thoải mái trên những hành trình dài. VinFast VF MPV 7 đáp ứng nhu cầu này bằng cách bố trí ba hàng ghế linh hoạt, trang bị điều hòa đến hàng ghế cuối và hệ thống treo sau đa liên kết.

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Hành trình dễ chịu với hàng ghế thứ ba thoải mái

Với những gia đình ba thế hệ, mỗi chuyến về quê hay đi du lịch thường đi kèm bài toán sắp xếp chỗ ngồi. Khi lựa chọn ô tô 7 chỗ, sự tiện nghi của hàng ghế thứ ba là yếu tố được nhiều người cân nhắc.

Trên VinFast VF MPV 7, các trang bị dành cho hành khách được bố trí đồng đều hơn giữa ba hàng ghế. Cửa gió điều hòa và tựa đầu hiện diện ở cả hai hàng ghế sau, giúp người ngồi cuối có thể tận hưởng luồng khí mát trực tiếp, đặc biệt hữu ích trong những ngày hè nóng bức.

Chiều dài cơ sở 2.840 mm tạo điều kiện bố trí không gian thoáng các vị trí ngồi. Đáng chú ý, hàng ghế thứ hai có thể trượt tiến, lùi để điều chỉnh khoảng để chân giữa hai hàng ghế sau. Khi có người lớn ngồi ở hàng cuối, các thành viên phía trước có thể linh hoạt chia sẻ thêm không gian.

Lưng ghế điều chỉnh được độ ngả cũng giúp hành khách thay đổi tư thế, giảm cảm giác mệt mỏi trong những chuyến đi dài. Đây là những chi tiết nhỏ nhưng có giá trị sử dụng thực tế với gia đình thường xuyên di chuyển đông người.

Bên cạnh thiết kế khoang xe, VF MPV 7 còn được trang bị hệ thống treo sau đa liên kết, giúp kiểm soát chuyển động bánh xe và hạn chế rung xóc truyền vào cabin khi đi qua mặt đường gồ ghề, mối nối cầu. Đặc trưng vận hành ít tiếng ồn động cơ của xe điện cũng góp phần tạo không gian yên tĩnh, dễ chịu cho hành khách. Nhờ vậy, những chuyến đi xa trở nên thoải mái hơn, đặc biệt với người cao tuổi và trẻ nhỏ.

Không gian của VF MPV 7 cũng có thể thay đổi linh hoạt theo số lượng người ngồi. Khi gia đình đi ít người, hàng ghế thứ ba có thể gập xuống để tăng diện tích chứa hành lý. Hàng ghế thứ hai hỗ trợ gập từng phần, còn khi gập cả hai hàng ghế sau, khoang chứa đồ có thể mở rộng lên tới 1.240 lít.

Từ những chuyến đưa đón hằng ngày đến kỳ nghỉ cần mang theo vali, xe đẩy trẻ em và nhiều vật dụng, khả năng bố trí không gian linh hoạt giúp chiếc MPV đáp ứng nhiều nhu cầu sử dụng.

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Giá dưới 700 triệu đồng, thêm lợi thế từ chính sách miễn phí sạc

VF MPV 7 hiện được áp dụng chính sách miễn phí tối đa 10 lượt sạc mỗi tháng tại hệ thống V-Green đến hết ngày 10/2/2029. Với phạm vi di chuyển lên tới 450 km sau mỗi lần sạc đầy, mẫu xe có thể đáp ứng nhu cầu đi lại trong đô thị và những chuyến du lịch, về quê cuối tuần.

Lợi ích kinh tế có thể thấy qua một phép so sánh. Với quãng đường 1.500 km/tháng, một chiếc MPV xăng tiêu thụ trung bình 7,2 lít/100 km cần khoảng 108 lít xăng, tương đương gần 2,9 triệu đồng mỗi tháng. Như vậy, chi phí nhiên liệu của xe xăng có thể lên tới khoảng 34,6 triệu đồng mỗi năm. Trong khi đó, chủ VF MPV 7 có khả năng tiết kiệm phần lớn khoản tiền này với chính sách miễn phí sạc.

Chi phí sở hữu ban đầu cũng được hỗ trợ thông qua chương trình “Vì tương lai xanh” lần 2, diễn ra từ ngày 19/9 đến hết ngày 19/12/2026.

Theo đó, khách hàng đủ điều kiện mua VF MPV 7 được ưu đãi 9%, tương đương 67,5 triệu đồng. Từ mức niêm yết 750 triệu đồng, giá xe chỉ còn 682,5 triệu đồng.

Với những gia đình muốn nâng cấp lên xe 7 chỗ, VF MPV 7 mang đến sự kết hợp giữa khoang hành khách tiện nghi, khả năng bố trí linh hoạt và chi phí sử dụng hợp lý. Những lợi thế này càng có ý nghĩa khi chiếc xe phục vụ thường xuyên cho cả công việc, sinh hoạt hằng ngày và những chuyến đi đông đủ người thân.

Khách hàng có cơ hội lái thử các dòng ô tô điện VinFast tại chuỗi sự kiện “Lên đời xe điện – Chọn xe chọn VinFast”, diễn ra từ ngày 10/10 đến 1/11/2026 tại 10 tỉnh, thành trên cả nước. Tại sự kiện, khách hàng có thể trực tiếp trải nghiệm không gian, trang bị và cầm lái các dòng xe, đồng thời được tư vấn về chính sách ưu đãi lên tới 9% từ chương trình “Vì tương lai xanh” lần 2. Khách hàng có thể xem chi tiết lịch trình và địa điểm tổ chức tại website VinFast.

#VinFast VF MPV 7

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