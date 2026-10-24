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Xe

Từ 182 triệu đồng sau ưu đãi, VinFast VF 2 là chiếc xe thứ hai 'nhẹ đầu, nhẹ ví' cho gia đình Việt

P.V

Nhỏ gọn, dễ lái, đủ chỗ cho gia đình 4 người, VinFast VF 2 đang trở thành lựa chọn đáng cân nhắc với những gia đình muốn sắm thêm chiếc ô tô thứ hai. Mức giá chỉ hơn 182 triệu đồng sau ưu đãi, cùng chính sách miễn phí sạc đến năm 2029 càng khiến mẫu xe điện đô thị này thêm hấp dẫn.

Có ô tô riêng, mẹ chủ động đưa đón con bất kể nắng mưa

Từ ngày con gái đi học mẫu giáo, chị Giang Hà (35 tuổi, nhân viên kế toán tại Hà Nội) thường xuyên phải xoay xở chuyện đưa đón con. Nhà đã có ô tô nhưng chồng chị sử dụng đi làm từ sáng đến tối, thành ra hai mẹ con vẫn chủ yếu di chuyển bằng xe máy. Những hôm mưa rét hay nắng nóng, quãng đường đến trường vốn chẳng xa cũng trở nên vất vả.

Sau nhiều lần cân nhắc, hai vợ chồng quyết định mua thêm chiếc ô tô thứ hai để chị chủ động hơn trong sinh hoạt.

“Có thêm một chiếc ô tô, tôi có thể tự đưa đón con, đi làm, xử lý công việc, không phụ thuộc vào chồng hay taxi. Đi ô tô cũng an toàn hơn xe máy, hết cảnh áo mưa, khăn mũ lỉnh kỉnh”, chị Hà chia sẻ.

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Mẫu xe được gia đình lựa chọn là VinFast VF 2, chiếc minicar điện có kích thước gọn gàng, phù hợp với những cung đường nội đô đông đúc.

Dù đã có bằng lái vài năm, chị Hà ít khi cầm vô lăng vì xe gia đình chủ yếu do chồng sử dụng. Bởi vậy, điều khiến chị thích VF 2 ngay từ lần lái thử là cảm giác dễ điều khiển, không quá căng thẳng khi phải xoay trở trong không gian hẹp.

Với chiều dài 3.090 mm, chiều rộng 1.496 mm, VF 2 có lợi thế rõ rệt khi di chuyển qua những đoạn đường nhỏ hoặc tìm chỗ đỗ xe. Đây cũng là những tình huống chị Hà thường gặp trên đường đến cơ quan, đặc biệt vào giờ cao điểm buổi sáng.

“Xe nhỏ, dễ căn khi quay đầu hoặc đỗ xe. Cần số đặt sau vô lăng cũng dễ thao tác nên ngay lần đầu lái thử, tôi đã khá tự tin”, chị cho biết.

Kích thước nhỏ gọn nhưng VF 2 vẫn có khoang nội thất 4 chỗ, đáp ứng nhu cầu đi lại của một gia đình nhỏ. Hàng ghế sau có móc khóa ISOFIX để lắp ghế trẻ em tương thích, trang bị được chị Hà đặc biệt quan tâm khi lựa chọn phương tiện đưa đón con hằng ngày.

Với bộ pin dung lượng 18,3 kWh, VF 2 có khả năng di chuyển 210 km sau mỗi lần sạc đầy. Theo tính toán của chị Hà, lịch trình chủ yếu từ nhà tới trường học, cơ quan rồi quay về khiến tần suất sạc dự kiến chỉ khoảng 1-2 lần mỗi tuần.

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Chi phí sở hữu và vận hành đều rất dễ chịu

Với gia đình đã có sẵn ô tô, quyết định mua chiếc thứ hai thường đi kèm tâm lý cân nhắc về chi phí. Tuy nhiên, VF 2 đang khiến bài toán này trở nên nhẹ nhàng hơn nhờ mức giá thuộc nhóm dễ tiếp cận nhất thị trường.

Xe có giá niêm yết 188 triệu đồng. Theo chương trình “Vì tương lai xanh” lần 2, khách hàng đủ điều kiện được hỗ trợ 3%, đưa giá bán VF 2 xuống còn 182,36 triệu đồng.

Ngoài ra, chương trình “Mua xe 0 đồng” kéo dài đến hết ngày 31/12/2026 hỗ trợ khách hàng vay tới 100% giá trị xe, không cần vốn đối ứng.

Đáng chú ý hơn cả là chi phí sử dụng. VF 2 được miễn phí 10 lượt sạc mỗi tháng tại hệ thống V-Green trên toàn quốc đến hết ngày 10/2/2029. Với nhu cầu di chuyển trong đô thị, số lượt sạc này đáp ứng khá thoải mái lịch trình của nhiều gia đình.

“Tôi chủ yếu sử dụng xe đi lại trong phố, nên mức ưu đãi này quá dư dả, gần như không mất đồng nào cho tiền sạc trong hai năm tới. Tính ra thì mua thêm ô tô nhưng chi phí sử dụng hầu như không tăng mấy, nên với gia đình tôi, VF 2 là lựa chọn phù hợp nhất”, chị Hà nhận định.

Chủ xe còn được hưởng chế độ bảo hành 5 năm hoặc 130.000 km, bảo hành pin 7 năm hoặc 160.000 km và cứu hộ miễn phí 24/7 trong thời gian bảo hành.

Một chiếc xe nhỏ với mức đầu tư dễ chịu, nhưng lại giúp cả gia đình bớt đi rất nhiều bất tiện trong cuộc sống thường ngày. Đó cũng là lý do VF 2 đang trở thành gợi ý đáng cân nhắc với những gia đình muốn có thêm phương tiện di chuyển trong phố.

Khách hàng có thể lái thử VinFast VF 2 và các dòng ô tô điện VinFast tại chuỗi sự kiện “Lên đời xe điện – Chọn xe chọn VinFast”, diễn ra từ ngày 10/10 đến 1/11/2026 tại 10 tỉnh, thành trên cả nước. Tại sự kiện, khách hàng có thể trực tiếp trải nghiệm không gian, trang bị và cầm lái các dòng xe, đồng thời được tư vấn về chính sách ưu đãi lên tới 9% từ chương trình “Vì tương lai xanh” lần 2. Khách hàng có thể xem chi tiết lịch trình và địa điểm tổ chức tại website VinFast.

#VinFast VF 2

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