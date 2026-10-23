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Xe

Volvo tăng tốc trong cuộc đua xe tự lái

Lê Tuấn

TPO - Volvo vừa tăng cường hợp tác với gã khổng lồ công nghệ Nvidia, đồng thời tiết lộ kế hoạch phát triển các mẫu xe tương lai có khả năng tự lái hoàn toàn.

Mối quan hệ hợp tác giữa hai hãng diễn ra từ năm 2017. Trong thời gian tới, Volvo sẽ tích hợp bộ phần mềm Alpamayo, hệ điều hành Halos và kiến trúc cảm biến, xử lý tính toán Hyperion của Nvidia.

Theo Volvo, những công nghệ này sẽ giúp hãng phát triển hệ thống hỗ trợ lái tiên tiến, mang đến trải nghiệm điều khiển xe nhẹ nhàng và ít áp lực hơn cho người dùng.

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Nhà sản xuất ô tô Thụy Điển và gã khổng lồ công nghệ Nvidia đã bắt đầu hợp tác từ năm 2017.

Trước mắt, Volvo sẽ triển khai công nghệ tự lái cho phép người lái rời mắt khỏi đường trong những điều kiện nhất định. Đây là hệ thống tự lái cấp độ 3, cho phép phương tiện tự thực hiện phần lớn thao tác lái nhưng vẫn yêu cầu người lái sẵn sàng can thiệp khi hệ thống đề nghị hoặc không thể xử lý tình huống.

Một số hãng xe khác, trong đó có Ford và General Motors, cũng đang phát triển công nghệ tương tự. Mercedes-Benz và BMW từng được cấp phép tại châu Âu để triển khai hệ thống tự lái cấp độ 3 trong năm nay. Tuy nhiên, hai hãng xe Đức gần đây đã tạm dừng phát triển công nghệ này, với lý do chi phí cao và nhu cầu từ khách hàng còn hạn chế.

Volvo không có ý định dừng lại ở công nghệ cho phép người lái tạm thời không cần quan sát đường. Hãng xe Thụy Điển còn hướng đến các hệ thống tự lái có thể hoạt động mà không cần người ngồi sau vô lăng liên tục giám sát.

Volvo chưa công bố thời điểm triển khai cụ thể, nhưng cho biết một trong những mẫu xe thế hệ tiếp theo của hãng sẽ là sản phẩm đầu tiên sử dụng nền tảng phần mềm và phần cứng Nvidia mới nhất.

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Trả lời TechCrunch, ông Alwin Bakkenes - người đứng đầu bộ phận phát triển phần mềm của Volvo, cho biết công nghệ này dự kiến xuất hiện trước năm 2030.

Chủ tịch kiêm CEO Volvo Hakan Samuelsson nhấn mạnh an toàn luôn là một trong những giá trị cốt lõi của thương hiệu. Theo ông, sự kết hợp giữa kinh nghiệm hàng đầu của Volvo trong lĩnh vực an toàn ô tô và công nghệ trí tuệ nhân tạo của Nvidia sẽ tạo cơ hội phát triển những mẫu xe an toàn hơn, đồng thời hấp dẫn hơn đối với khách hàng.

Công nghệ Alpamayo của Nvidia sử dụng các mô hình trí tuệ nhân tạo được phát triển chuyên biệt cho robotaxi và xe tự hành. Điểm đáng chú ý của hệ thống là không chỉ phản ứng với những gì cảm biến ghi nhận, mà còn có khả năng suy luận và giải thích cơ sở dẫn đến quyết định của mình.

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Cách tiếp cận này nhằm giúp xe xử lý tình huống linh hoạt hơn, mô phỏng một số khía cạnh trong cách con người lái xe. Ngoài khả năng tự hành trên hành trình từ điểm xuất phát đến điểm đến, nền tảng này còn hướng tới hỗ trợ đỗ xe hoàn toàn tự động.

Mercedes-Benz CLA thế hệ mới là mẫu xe đầu tiên được trang bị nền tảng Alpamayo,. Dẫu vậy, những tính năng hiện có trên xe mới chỉ khai thác một phần tiềm năng của công nghệ này.

#Volvo #xe tự lái #Nvidia #công nghệ #an toàn #Alpamayo #xe tự hành

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