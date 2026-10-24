Ôtô điện có đang áp đảo thị trường Việt?

Hãng xe điện VinFast đóng góp khoảng 35% tổng doanh số toàn thị trường ôtô Việt Nam 3 quý đầu năm nay. Ôtô điện cũng đang dẫn đầu ở nhiều phân khúc.

Hãng xe điện VinFast đóng góp khoảng 35% tổng doanh số toàn thị trường ôtô Việt Nam 3 quý đầu năm nay. Ôtô điện cũng đang dẫn đầu ở nhiều phân khúc.

Số liệu chung từ báo cáo của Hiệp hội các nhà sản xuất ôtô Việt Nam (VAMA), VinFast và TC Motor cho thấy sau 9 tháng, toàn thị trường xe Việt tiêu thụ tổng cộng hơn 495.000 ôtô. Trong số này, hãng ôtô điện VinFast đóng góp gần 178.000 xe, tương đương xấp xỉ 35% doanh số toàn thị trường.

Chỉ riêng một hãng xe đã ghi nhận lượng tiêu thụ hơn một phần ba sức mua toàn thị trường. Liệu ôtô điện có thực sự đang áp đảo thị trường xe Việt?

Ôtô điện bán chạy

Cần lưu ý rằng thị trường ôtô Việt Nam không chỉ có duy nhất VinFast bán xe điện. Bên cạnh số ít hãng xe thuần điện tương tự VinFast, khách Việt còn có thể chọn mua ôtô thuần điện từ loạt thương hiệu Trung Quốc, thậm chí các hãng xe truyền thống của Hàn Quốc, Mỹ cũng có ôtô điện trong danh mục sản phẩm.

Tuy nhiên, VinFast lại là cái tên nổi bật hàng đầu trong mảng xe điện tại Việt Nam, liên tiếp sở hữu doanh số cao nhất toàn thị trường trong nhiều kỳ báo cáo. Do vậy, doanh số VinFast có thể được sử dụng để minh họa cho đà tăng trưởng của ôtô điện tại Việt Nam.

Từ khoảng 7.400 xe điện bán ra cho khách Việt hồi năm 2022, doanh số VinFast nhanh chóng tăng lên thành 175.099 xe khi năm 2025 khép lại.

Ôtô điện tại Việt Nam liên tục mở rộng thị phần. Ảnh: VinFast.

Sau 3 quý đầu năm nay, lượng xe điện VinFast bàn giao thành công cho khách Việt đạt tổng cộng 177.697 xe. Như vậy, hãng xe Việt chắc chắn sẽ có thêm một năm tăng trưởng dương về doanh số, bởi riêng lượng xe bán ra 3 quý đầu năm nay đã cao hơn số liệu bán hàng của VinFast trong cả năm ngoái.

Không chỉ ghi nhận doanh số cao trên bình diện toàn thị trường, ôtô điện còn hiện diện ở vị trí dẫn đầu ở nhiều phân khúc khác nhau, từ xe đô thị cỡ nhỏ cho đến SUV cỡ A, B và cả MPV. Diễn biến này cho thấy khách Việt đã dần "cởi mở" hơn với ôtô thuần điện, sẵn sàng cân nhắc ôtô thuần điện giữa khá nhiều lựa chọn ôtô động cơ đốt trong vẫn đang có sẵn trên thị trường.

Nổi bật trong nhóm ôtô điện tại Việt Nam là VinFast VF 3 với 42.272 xe sau 9 tháng đầu năm, cao nhất toàn thị trường và vượt trội nhiều đối thủ cùng phân khúc xe điện đô thị cỡ nhỏ.

Năm ngoái, VF 3 từng trở thành "vua doanh số". Những diễn biến hiện tại cho thấy khả năng cao mẫu xe điện đô thị cỡ nhỏ sẽ bảo vệ thành công danh hiệu này khi năm 2026 khép lại.

VF 3 và VF 5 là 2 "vua doanh số" thị trường Việt trong các năm gần đây. Ảnh: VinFast.

VinFast Limo Green cũng tiếp tục có những kỳ bán hàng khá tốt với 40.018 xe sau 3 quý. Doanh số cao thứ nhì toàn thị trường cũng giúp Limo Green củng cố vị thế dẫn đầu phân khúc MPV tại Việt Nam, bỏ xa Mitsubishi Xpander.

VinFast VF 5 cùng với VinFast VF 6 bán được lần lượt 30.420 xe và 19.026 xe từ đầu năm, dẫn đầu các phân khúc SUV cỡ A và SUV cỡ B. Trong số này, VF 6 không đến mức áp đảo các đối thủ thuần xăng Toyota Yaris Cross và Mitsubishi Xforce, nhưng khoảng cách doanh số nhìn chung vẫn đủ lớn để nghĩ về ngôi vương phân khúc khi thị trường chốt sổ năm.

Ưu đãi có phải là nguyên nhân duy nhất?

Như đã đề cập phía trên, VinFast không phải là hãng xe điện duy nhất tại Việt Nam. Các thương hiệu còn lại trên thị trường hẳn cũng đang hưởng lợi từ chương trình miễn lệ phí trước bạ áp dụng cho ôtô thuần điện, kéo dài đến hết năm 2030.

Tuy nhiên, VinFast dường như là cái tên tận dụng cơ hội này tốt nhất để tăng trưởng mạnh mẽ doanh số trong các năm qua, đồng thời "đánh chiếm" ngôi đầu doanh số ở nhiều phân khúc khác nhau.

Trạm sạc là nền tảng tăng trưởng của VinFast. Ảnh: VinFast.

Một trong những nền tảng cho sự tăng trưởng này là mạng lưới trạm sạc công cộng V-Green rộng lớn đã được triển khai hoàn chỉnh, dành riêng cho ôtô điện VinFast. Người dùng các hãng xe điện khác tại Việt Nam hoặc phải sạc tại nhà, tìm đến đại lý hoặc phụ thuộc vào mức độ đầu tư của bên thứ ba phát triển trạm sạc công cộng.

Chính sách miễn phí sạc kéo dài đến hết ngày 10/2/2029 dường như tiếp tục là động lực quan trọng thúc đẩy doanh số VinFast tăng trưởng liên tục giai đoạn gần đây.

Dù vì bất kỳ nguyên nhân nào, ôtô điện với "đầu tàu" VinFast đang thay đổi đáng kể bộ mặt thị trường ôtô Việt Nam. Ôtô điện từ chỗ chỉ là lựa chọn thú vị, nay đang dần được đặt lên cán cân một cách sòng phẳng cùng nhóm ôtô động cơ đốt trong, cả về giá bán lẫn trang bị và tiện nghi đi kèm.

Trạm sạc ảnh hưởng lớn đến quy mô phát triển thị trường xe điện tại Việt Nam. Ảnh: Phúc Hậu.

"Điểm nghẽn" của ôtô điện có lẽ chỉ nằm ở câu chuyện sạc pin và phạm vi hoạt động. Nhiều mẫu xe điện tại Việt Nam hiện sở hữu tầm hoạt động trên 400 km/lần sạc, nhìn chung đủ đáp ứng nhu cầu di chuyển cơ bản. Vài thương hiệu, bao gồm cả VinFast, đã giới thiệu giải pháp xe điện phạm vi mở rộng EREV/REEV, bổ sung động cơ xăng làm máy phát giúp cải thiện đáng kể tầm hoạt động mà không cần phải trang bị gói pin quá lớn.

Tuy nhiên, việc có được một mạng lưới trạm sạc công cộng đủ lớn, hoặc ít nhất là những trụ sạc siêu nhanh cấp độ megawatt, sẽ giúp người dùng xe điện tại Việt Nam yên tâm hơn. Cả hai mảng này đều đang nằm trong sự quan tâm của các hãng có bán xe điện tại Việt Nam, do vậy người dùng có quyền kỳ vọng vào một tương lai giao thông sạch.

Người dùng Việt hưởng lợi

Sự áp đảo doanh số của VinFast hay đà tăng trưởng chung của ôtô điện gần đây không đồng nghĩa thị trường ôtô động cơ đốt trong tại Việt Nam rơi vào khủng hoảng.

Trái lại, thị trường càng trở nên sôi động hơn khi áp lực cạnh tranh đang buộc các hãng xe truyền thống phải tung ra hàng loạt chương trình ưu đãi, giảm giá với giá trị từ vài chục đến cả trăm triệu đồng.

Khách Việt là bên hưởng lợi lớn nhất trong cuộc cạnh tranh xăng-điện giữa các hãng xe. Ảnh minh họa: Phương Lâm.

Nhìn tổng thể, sự xuất hiện của ôtô điện và xe năng lượng mới nói chung không chỉ làm phong phú lựa chọn cho người tiêu dùng, mà còn mở ra một cạnh tranh sòng phẳng về giá bán, trang bị lẫn chính sách hậu mãi.

Dù lựa chọn xe xăng hay xe điện, người tiêu dùng Việt Nam vào lúc này vẫn là bên hưởng lợi lớn nhất.