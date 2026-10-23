Mẫu xe Hyundai 7 chỗ rao bán xả kho, giá chỉ ngang xe cỡ A

TPO - Mẫu MPV 7 chỗ Hyundai Stargazer đang được rao bán xả kho tại đại lý với giá thực tế chỉ từ dưới 430 triệu đồng. Tuy nhiên, người mua sẽ cần đánh đổi bằng đời xe.

Trong tháng 10, một số đại lý Hyundai đang chào bán mẫu MPV Stargazer sản xuất năm 2025 (VIN 2025) với giá chỉ từ dưới 430 triệu đồng.

Trong khi đó, các bản Stargazer X và X Cao cấp được chào bán ở mức khoảng 486 triệu và 518 triệu đồng. Mức giá thực tế có thể chênh lệch tùy showroom và chính sách của từng nhân viên tư vấn bán hàng.

Mẫu Hyundai Stargazer đời cũ đang được đại lý giảm giá mạnh để xả kho. Ảnh: Đại lý

Theo giá niêm yết, Stargazer được bán từ 489 triệu đồng cho bản tiêu chuẩn, bản Đặc biệt giá 569 triệu đồng và bản Cao cấp giá 615 triệu đồng.

Như vậy, với mức giá thanh lý hàng tồn kho tại đại lý, người mua bản cao nhất có thể tiết kiệm khoảng 100 triệu đồng. Các phiên bản còn lại cũng được giảm giá, nhưng mức chênh lệch thấp hơn.

Mức giá ưu đãi dưới 500 triệu đồng dành cho các xe Stargazer nói trên chỉ tương đương mức niêm yết của nhiều mẫu xe đô thị thuộc phân khúc A nhỏ hơn, như Kia Sonet (450-584 triệu đồng), Suzuki Fronx (520-649 triệu đồng). Điểm lợi của mẫu MPV Hàn Quốc sẽ là cấu hình 7 chỗ, phù hợp cho cả nhu cầu phục vụ gia đình lẫn chạy dịch vụ.

Dẫu vậy, mức giá ưu đãi nói trên chỉ áp dụng cho xe mang số VIN 2025. Số VIN cũ sẽ ảnh hưởng đến giá trị bán lại của xe trên thị trường mua bán ô tô đã qua sử dụng.

Nhìn chung, mẫu Stargazer đời cũ với giá ưu đãi này sẽ phù hợp với nhóm khách hàng cần một chiếc xe 7 chỗ rộng rãi, chi phí đầu tư thấp chủ yếu để kinh doanh dịch vụ vận tải.

Ngoài ra, cũng cần lưu ý rằng các xe Stargazer được giảm giá mạnh nói trên thuộc phiên bản cũ, không phải bản nâng cấp mới nhất của dòng MPV Hàn Quốc. Hai mẫu xe đời 2025 và 2026 sẽ có những khác biệt đáng kể về ngoại hình.

Ngoại hình của Hyundai Stargazer phiên bản mới 2026.

Cuối tháng 3 năm nay, Hyundai Thành Công đã giới thiệu Stargazer bản nâng cấp tại Việt Nam. Ở lần cập nhật này, mẫu MPV 7 chỗ được làm mới thiết kế và trang bị trên hai phiên bản Đặc biệt và Cao cấp. Xe đồng thời được bổ sung các công nghệ an toàn chủ động và cải thiện trải nghiệm bên trong khoang lái.