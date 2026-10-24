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Xe

'Chuyển đổi phương tiện xanh: Gỡ nút thắt hạ tầng cho chung cư Hà Nội'

P.V

Tại tọa đàm “Chuyển đổi phương tiện xanh: Gỡ nút thắt hạ tầng cho chung cư Hà Nội” mới đây, những khó khăn khi bổ sung hạ tầng sạc xe điện tại các chung cư đã được chỉ ra. Trong khi chờ tháo gỡ những vướng mắc này, giải pháp từ xe máy điện đổi pin VinFast đang được nhiều người dùng lựa chọn bởi sự thuận tiện, thời gian thao tác nhanh chóng và đặc quyền miễn phí đổi pin đến giữa năm 2028.

Không cần trạm sạc, đổi pin ngay trên đường đi làm chỉ một phút

Tại tọa đàm “Chuyển đổi phương tiện xanh: Gỡ nút thắt hạ tầng cho chung cư Hà Nội”, tổ chức ngày 23/10 tại Hà Nội, đại diện một số chung cư đã nêu những khó khăn khi bổ sung hạ tầng sạc xe điện, từ diện tích tầng hầm, tới thiết kế công trình và hệ thống điện hiện hữu chưa đảm bảo.

Để tháo gỡ, các chuyên gia nhấn mạnh cần sự vào cuộc của cơ quan chức năng giúp các chung cư hiểu đúng yêu cầu và hoàn thiện hạ tầng sạc, vừa đáp ứng nhu cầu sử dụng phương tiện xanh, vừa bảo đảm an toàn trong quá trình vận hành.

Tuy nhiên, thực tế, việc chuyển sang phương tiện xanh không nhất thiết phải chờ hạ tầng sạc tại chung cư hoàn thiện. Xe máy điện đổi pin VinFast đang là lựa chọn của ngày càng nhiều người dân tại chung cư khi cho phép nhận pin sạc đầy tại các tủ công cộng, không phụ thuộc vào ổ cắm hay trụ sạc ở nơi gửi xe.

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Đây cũng là cách chị Bảo Ngọc, nhân viên văn phòng tại Hà Nội, giải quyết băn khoăn khi muốn thay chiếc xe xăng đã sử dụng nhiều năm. Bãi đỗ chung cư chưa có hạ tầng sạc, còn lịch làm việc thường xuyên kéo dài khiến chị cần phương án bổ sung năng lượng nhanh, dễ kết hợp với việc đi lại.

Lựa chọn Evo, chị Ngọc nhanh chóng làm quen với thao tác ghé tủ, đổi pin đã dùng lấy pin sạc đầy rồi tiếp tục di chuyển. Quy trình chỉ mất khoảng 1 phút, không phải để xe lại chờ sạc hay tìm chỗ cắm điện tại tòa nhà.

“Tan làm tôi còn phải đón con, đi chợ rồi mới về. Nếu thấy pin sắp hết, tôi ghé đổi trên đường, xong là đi tiếp. Gần nhà, gần cơ quan tôi đều đã có tủ. Cả quá trình rất nhanh và tiện”, chị Ngọc kể.

Với cư dân ở chung cư cũ, người thuê nhà hoặc người không có ổ cắm riêng tại chỗ gửi xe như gia đình chị Ngọc, đây là phương án sử dụng xe điện mà không cần chờ hạ tầng sạc tại nơi ở được hoàn thiện. Ngoài đổi pin, người dùng nếu muốn cũng có thể sạc trực tiếp tại các trạm công cộng của V-Green.

Hiện tại, mạng lưới đổi pin của V-Green đã đạt mốc 80.000 tủ trên toàn quốc, với quy hoạch 150.000 tủ vào cuối năm 2026. Với ngày càng nhiều điểm đổi pin ở khu dân cư, cơ quan, bãi đỗ xe, trung tâm thương mại... chủ xe có nhiều lựa chọn để bổ sung năng lượng.

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Miễn phí đổi pin đến giữa năm 2028, bảo hành xe tới 6 năm

So với việc sử dụng xe máy xăng, giải pháp đổi pin còn giúp người dùng tiết kiệm đáng kể chi phí nhiên liệu. Cụ thể, VinFast đang miễn phí 20 lượt đổi pin mỗi tháng đến hết ngày 30/6/2028 cho khách hàng sử dụng xe máy điện đổi pin.

Yếu tố khác khiến chị Ngọc yên tâm là hệ thống gần 800 cơ sở kinh doanh và dịch vụ xe máy điện trên toàn quốc. Nhờ mạng lưới này, người dùng có thể dễ dàng tìm địa chỉ kiểm tra, bảo dưỡng hoặc sửa chữa xe tại khu vực sinh sống hay làm việc, đồng thời tiếp cận phụ tùng chính hãng.

Các mẫu xe máy điện VinFast sử dụng pin LFP có thời hạn bảo hành xe 6 năm, trong khi pin được bảo hành 8 năm, đều không giới hạn số kilomet. Đây là quyền lợi có ý nghĩa với những khách hàng sử dụng xe thường xuyên, phục vụ cả việc đi làm lẫn sinh hoạt của gia đình.

Với cư dân các chung cư chưa có hạ tầng sạc, xe máy điện đổi pin là giải pháp lý tưởng phục vụ việc đi lại thường xuyên. Từ nay đến 19/12/2026, các dòng xe này càng trở nên dễ tiếp cận nhờ chương trình “Vì tương lai xanh” lần 2. Chính sách hỗ trợ lên tới 6 triệu đồng cho khách hàng đang sở hữu ô tô, xe máy xăng hoặc xe máy điện sử dụng ắc quy chì của thương hiệu bất kỳ, hoặc ô tô, xe máy điện VinFast chuyển sang mua xe máy điện VinFast.

#xe máy điện đổi pin #VinFast #đổi pin VinFast #hạ tầng sạc chung cư #tủ đổi pin V-Green #xe điện chung cư #ưu đãi VinFast

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