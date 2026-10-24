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Xe

Bị khóa bánh khi đỗ xe, SUV BYD dùng chiêu độc để thoát

TRUNG QUỐC - Một chiếc BYD Fangchengbao Bao 8 gây chú ý khi lùi khỏi chỗ đỗ với một bánh trước nhấc khỏi mặt đất, khiến thiết bị khóa bánh xe không thể phát huy tác dụng.

Theo Carscoops, đoạn video được đăng tải trên mạng xã hội Douyin của Trung Quốc, ghi lại cảnh chiếc SUV Fangchengbao Bao 8 màu xanh đậm lùi ra khỏi vị trí đỗ xe trên một con đường ở thị trấn Jinshan, thành phố Lianyungang. Đáng chú ý, bánh trước bên trái của xe được nâng lên khỏi mặt đất khoảng 30cm, giúp phương tiện di chuyển mà không để bánh xe này tiếp xúc với thiết bị khóa bánh.

Fangchengbao Bao 8 là mẫu SUV địa hình thuộc thương hiệu Fangchengbao của BYD. Xe được trang bị hệ thống treo DiSus-P Ultra, cho phép điều chỉnh độ cao của từng bánh xe thông qua hệ thống giảm chấn van kép.

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Theo nhà sản xuất, công nghệ này được phát triển nhằm hỗ trợ xe vượt địa hình phức tạp, đồng thời giúp nâng bánh xe khi cần thay lốp mà không nhất thiết phải sử dụng kích nâng. Khi di chuyển trên đường địa hình, hệ thống có thể nâng một bánh xe để tăng khả năng vượt qua các chướng ngại vật như đá, khúc gỗ hoặc rãnh sâu.

Hệ thống cũng có thể hỗ trợ người lái di chuyển ở tốc độ thấp trong trường hợp lốp gặp sự cố, giúp xe tiếp cận vị trí an toàn hơn. Tuy nhiên, tính năng này chỉ hoạt động ở tốc độ tối đa khoảng 15 km/h.

Carscoops dẫn thông tin từ BYD cho biết hệ thống treo có khả năng tạo lực nâng hơn 19.000 pound (khoảng 8,6 tấn) và duy trì trạng thái nâng bánh xe trong tối đa 24 giờ.

Trong đoạn video lan truyền trên mạng xã hội, công nghệ nâng bánh xe được sử dụng trong tình huống chiếc SUV rời khỏi vị trí đỗ, khiến thiết bị khóa bánh không thể giữ bánh trước bên trái như thông thường.

Hệ thống treo DiSus-P Ultra vốn được thiết kế để phục vụ khả năng vận hành và vượt địa hình. Tình huống trong video cho thấy công nghệ này còn có thể được tận dụng trong những hoàn cảnh ngoài mục đích sử dụng thông thường.

Theo Carscoops

vietnamnet.vn
#BYD #khoá bánh xe

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