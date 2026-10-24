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Xe

Đang tập lái ô tô, nữ học viên cúi người chỉnh dép khiến thầy dạy 'hết hồn'

Video ghi lại cảnh một cô gái đang học lái ô tô, cúi xuống chỉnh dép khi xe vẫn di chuyển, trong lúc thầy giáo ngồi ghế phụ. Tình huống nhắc nhở tài xế về nguy cơ mất tập trung khi cầm lái và những nguyên tắc an toàn cần tuân thủ.

Mới đây, mạng xã hội chia sẻ đoạn clip trích xuất từ camera trong cabin ô tô ghi lại tình huống lái xe nguy hiểm của một người phụ nữ.

Từ nội dung trao đổi, nhiều ý kiến nhận định, đây là buổi học thực hành lái xe.

Theo đó, khi xe đang di chuyển với tốc độ khá nhanh trên đường, nữ học viên bất ngờ buông tay vô-lăng, cúi gập người xuống sàn xe. Ngay lập tức, thầy giáo dạy lái ngồi ghế phụ phản ứng nhanh, lập tức với tay giữ vô-lăng và hỏi "gì đấy bà cố?".

Lúc này, nữ học viên hồn nhiên phân bua: "Em chỉnh lại quai dép thôi mà".

Thầy dạy lái lập tức nhắc nhở học viên việc đảm bảo nguyên tắc an toàn khi đang lái xe, nếu muốn làm việc gì thì phải giảm tốc và dừng xe vào bên lề đường. Trước câu trả lời rất "hồn nhiên" của học viên, vị thầy giáo này cũng phải "nhăn mặt".

Đoạn video ngay lập tức gây sốt mạng xã hội, đa số ý kiến đều bất bình trước hành động thiếu an toàn, tiềm ẩn nguy cơ mất lái gây ra tai nạn của người điều khiển phương tiện. Đây cũng là bài học cảnh tỉnh lớn cho các tài xế: tuyệt đối không phân tâm hay làm việc riêng khi đang cầm lái.

Theo lời khuyên của các chuyên gia, khi điều khiển ô tô, tài xế cần tập trung quan sát đường đi và giữ tư thế lái chủ động. Chỉ một vài giây cúi xuống chỉnh dép, nhặt đồ rơi hoặc thao tác với điện thoại cũng có thể khiến người lái mất khả năng quan sát tình huống phía trước, không kịp xử lý khi xe khác phanh gấp hoặc xuất hiện chướng ngại vật.

Ở tốc độ 50-70 km/h, chỉ cần mất tập trung trong vài giây, chiếc xe đã đi thêm hàng chục mét. Nếu không kịp phát hiện nguy hiểm, tài xế có thể không đủ thời gian để phanh hoặc đánh lái tránh va chạm.

Để hạn chế rủi ro, người lái nên chuẩn bị đầy đủ trước khi khởi hành, từ chỉnh ghế, gương chiếu hậu, thiết lập bản đồ đến kiểm tra trang phục và giày dép. Nên ưu tiên giày vừa chân, có độ bám tốt, không quá dày hoặc cồng kềnh để thuận tiện khi thao tác chân ga, chân phanh. Những loại dép dễ tuột, giày cao gót hoặc guốc có nguy cơ vướng vào bàn đạp nên được hạn chế khi lái xe.

Trong trường hợp phát sinh việc cá nhân cần xử lý ngay, chẳng hạn dép bị tuột, đồ vật rơi xuống sàn hoặc cần điều chỉnh thiết bị trong xe, tài xế không nên cúi xuống thao tác khi phương tiện vẫn đang di chuyển. Thay vào đó, cần giữ bình tĩnh, tiếp tục quan sát đường và chủ động tìm vị trí phù hợp để dừng xe an toàn.

Khi cần chuyển hướng để dừng, người lái phải quan sát, bật tín hiệu báo hướng và tuân thủ quy tắc giao thông; tránh dừng đột ngột hoặc dừng tại những vị trí nguy hiểm như khúc cua, trên cầu hay làn đường cao tốc.

Sau khi xe đã dừng hẳn tại nơi được phép dừng, tài xế mới nên chuyển cần số về vị trí P đối với xe số tự động, đồng thời kéo phanh đỗ trước khi xử lý công việc cá nhân.

Người ngồi ghế phụ cũng có thể góp phần bảo đảm an toàn bằng cách chủ động hỗ trợ những việc không cần người lái trực tiếp thao tác, như điều chỉnh điều hòa, tìm đường hoặc cầm giúp đồ vật. Nếu nhận thấy tài xế mất tập trung, người đi cùng nên nhắc nhở kịp thời, đồng thời hỗ trợ quan sát khi cần thiết. Tuy nhiên, việc hỗ trợ này không thay thế trách nhiệm kiểm soát phương tiện của người cầm lái.

Với người đang học lái xe, việc hình thành thói quen tập trung quan sát, giữ tư thế điều khiển ổn định và chỉ xử lý việc riêng khi xe đã dừng an toàn càng quan trọng. Trong quá trình thực hành, học viên nên tuân thủ hướng dẫn của giáo viên dạy lái, tránh thực hiện những thao tác không cần thiết khiến sự chú ý bị phân tán.

Nguồn video: Văn Phúc/OFFB

vietnamnet.vn
#lái ô tô #tài xế

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