Honda SH150i bản giới hạn HRC về đại lý, giá từ 250 triệu đồng

TPO - Sau khi được hé lộ từ hồi tháng 3 bởi một đơn vị chuyên kinh doanh xe máy nhập khẩu tại TP.HCM, mẫu xe tay ga Honda SH Special Edition HRC 2026 mới đây đã có mặt ở nhiều đại lý ở Việt Nam.

Honda SH Special Edition HRC 2026 là phiên bản đặc biệt dành cho thị trường châu Âu. Xe chỉ sản xuất 500 chiếc trên toàn cầu, gồm 250 chiếc SH125i và 250 chiếc SH150i. Mỗi xe được đánh số thứ tự riêng, bên cạnh bộ tem HRC đặc trưng nhằm nhận diện phiên bản giới hạn.

Honda SH150i Special Edition HRC 2026 nhập khẩu từ Ý đã có mặt tại Việt Nam. Ảnh: Đại lý

Trước đó, đại diện đơn vị nhập khẩu cho biết số lượng xe SH150i HRC được đưa về nước rơi vào khoảng 50 chiếc. Tham khảo tại một đại lý khu vực miền Nam, mẫu xe tay ga này hiện được chào bán với giá khoảng 250 triệu đồng.

Một số đại lý còn lắp sẵn phụ kiện cho xe nên mức giá có thể chênh lệch tùy từng cơ sở kinh doanh/người bán. Mức giá trên của Honda SH150i HRC cao hơn đáng kể so với SH160i phân phối chính hãng tại Việt Nam, hiện có giá đề xuất khoảng 95-105 triệu đồng tùy phiên bản.

Với giá bán này, nhóm khách hàng mà mẫu SH150i HRC hướng đến chủ yếu là những người có điều kiện tài chính, thích sưu tầm các mẫu xe máy sản xuất giới hạn, đặc biệt là dòng SH nhập Ý.

Ngoài bộ tem riêng theo phong cách đội đua HRC và số thứ tự trên từng xe, SH150i HRC vẫn giữ kiểu dáng quen thuộc của dòng Honda SH. Phiên bản đặc biệt chủ yếu tạo khác biệt về ngoại hình và giá trị sưu tầm, thay vì có những thay đổi lớn về kết cấu hoặc khả năng vận hành.

Tại thị trường châu Âu, SH150i được trang bị hệ thống đèn LED, màn hình màu TFT 4,2 inch hỗ trợ kết nối Honda RoadSync, cốp dưới yên dung tích 18 lít, phanh đĩa hai bánh, kết hợp chống bó cứng phanh ABS.

Về vận hành, Honda SH150i HRC sử dụng động cơ eSP+ xi-lanh đơn, làm mát bằng dung dịch, dung tích 157cc. Động cơ sản sinh công suất tối đa 16,9 mã lực tại 8.500 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 14,9 Nm tại 6.500 vòng/phút, kết hợp hộp số vô cấp CVT.

Trước SH HRC, trên thị trường từng xuất hiện nhiều mẫu Honda SH nhập khẩu từ Ý như Honda SH150i Sport Edition, Honda SH 125i/150i Vetro hay cả SH350i… có giá trị sưu tầm cao và được nhiều dân chơi săn đón.

Với xe chính hãng, Honda Việt Nam đang phân phối mẫu SH125i với giá đề xuất 76,67-85,70 triệu đồng tùy phiên bản. Honda SH150i được thay thế bằng Honda SH160i, hiện có giá 95,29-104,49 triệu đồng. Phiên bản SH350i có giá từ 151,39-152,89 triệu đồng.