Volvo bắt tay Nvidia, phát triển công nghệ tự hành thế hệ mới

Volvo hứa hẹn mang đến hệ thống tự hành cho phép người ngồi ở ghế lái hoàn toàn thư giãn, không cần quan sát đường hay chạm tay vào vô lăng.

Volvo hứa hẹn mang đến hệ thống tự hành cho phép người ngồi ở ghế lái hoàn toàn thư giãn, không cần quan sát đường hay chạm tay vào vô lăng.

Theo Carscoops, Volvo vừa thắt chặt thêm mối quan hệ hợp tác với Nvidia, tiết lộ các mẫu xe của hãng trong tương lai sẽ có khả năng tự hành từ điểm xuất phát đến đích, dù trên cao tốc hay trong các khu vực đô thị sầm uất.

Volvo và Nvidia bắt đầu hợp tác từ năm 2017 và trong giai đoạn tới, hãng xe Thụy Điển sẽ tích hợp bộ phần mềm Alpamayo, hệ điều hành Halos, cùng với kiến trúc máy tính và cảm biến Hyperion của Nvidia vào ôtô. Volvo cho rằng công nghệ này sẽ cho phép hãng mang đến một hệ thống giúp việc lái xe của khách hàng trở nên dễ dàng và ít tốn sức hơn.

Để hiện thực hóa, trước tiên Volvo sẽ giới thiệu một hệ thống cho phép xe tự hoạt động mà không cần tài xế phải liên tục quan sát đường đi - được gọi bằng "eyes-off" trong thuật ngữ tiếng Anh. Các hệ thống này được xếp loại tự hành Level 3, hiện được phát triển bởi nhiều hãng xe khác như Ford và General Motors.

Mercedes-Benz và BMW đã được châu Âu phê duyệt hệ thống tương tự vào đầu năm nay, nhưng gần đây đã tạm dừng công việc phát triển công nghệ này với lý do chi phí cao và sự thiếu quan tâm chung từ phía khách hàng.

Theo Carscoops, Volvo lại không có kế hoạch dừng lại ở cấp độ tương tự. Hãng xe sang Thụy Điển cũng muốn từng bước giới thiệu các hệ thống tự hành "mind-off" - tức người ngồi ở ghế lái có thể thư giãn và hoàn toàn không cần quan tâm đến việc điều khiển xe, quan sát đường hay chạm tay vào vô lăng.

Volvo chưa công bố thời điểm chính xác, chỉ tiết lộ một trong những mẫu xe thế hệ tiếp theo của hãng sẽ là cái tên đầu tiên sử dụng bộ phần mềm và phần cứng mới nhất từ Nvidia. Trao đổi với TechCrunch, ông Alwin Bakkenes - người đứng đầu bộ phận phát triển phần mềm của Volvo - dự báo công nghệ tự hành mới này sẽ được ứng dụng trong vòng một thập kỷ tới.

Công nghệ Alpamayo của Nvidia bao gồm các công nghệ AI lập luận, được tạo ra dành riêng cho robotaxi và xe tự lái. Đặc tính then chốt của hệ thống là khả năng không chỉ đơn thuần phản ứng với những gì "nhìn thấy", mà còn đưa ra lập luận và lý giải cho những hành động tiếp theo, nhằm mô phỏng tốt hơn hành vi lái xe của con người.

Công nghệ này không chỉ có tiềm năng cung cấp khả năng dẫn đường tự hành hoàn toàn từ điểm đầu đến điểm cuối mà còn hứa hẹn khả năng đỗ xe hoàn toàn tự động. Mercedes-Benz CLA thế hệ mới là chiếc xe đầu tiên ra mắt với bộ phần mềm Alpamayo, mặc dù mới chỉ khai thác một phần nhỏ những gì công nghệ này có thể thực hiện.