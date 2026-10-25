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Xe

Hơn 105.000 xe Land Cruiser Hybrid tại Mỹ có thể cháy do rò rỉ xăng

Các xe Toyota Land Cruiser Hybrid đời 2024-2026 tại Mỹ có thể bị rò rỉ xăng, tiềm ẩn nguy cơ hỏa hoạn.

Theo Motor1, Toyota đang phát lệnh triệu hồi với 105.394 xe Toyota Land Cruiser Hybrid đời 2024-2026 do khớp nối ống dẫn nhiên liệu ở vị trí gần bình xăng có thể bị lỏng. Tình trạng rò rỉ này nếu tiếp xúc nguồn lửa sẽ làm tăng nguy cơ hỏa hoạn.

Chủ xe Land Cruiser thế hệ J250 ở Mỹ đang bị ảnh hưởng ở cả 3 đời xe 2024-2026. Toyota cho biết đại lý sẽ khắc phục miễn phí. Cho đến nay, hãng đã ghi nhận 23 báo cáo thực địa, 64 yêu cầu bảo hành liên quan đến lỗi này.

Tổng cộng 105.394 xe Land Cruiser Hybrid thuộc diện triệu hồi đã được Toyota sản xuất trong giai đoạn từ ngày 29/11/2023 đến ngày 1/10/2026, theo hồ sơ mã hiệu 26V673 nộp lên Cục Quản lý an toàn giao thông đường cao tốc quốc gia Mỹ (NHTSA).

Báo cáo triệu hồi mô tả chi tiết quá trình Toyota ghi nhận và điều tra các vụ rò rỉ nhiên liệu trong suốt các năm 2025 và 2026, trước khi đi đến quyết định triệu hồi vào năm nay. Hãng xe Nhật Bản ước tính có khoảng 1% trong số hơn 105.000 xe bị triệu hồi thực sự gặp phải lỗi này.

Đợt triệu hồi này diễn ra sau đợt dành cho RAV4 PHEV và một đợt triệu hồi khác của Tundra, liên quan đến mạt bẩn phát sinh trong động cơ qua quá trình sản xuất. Biện pháp khắc phục và thông báo gửi đến chủ xe đã được triển khai cho cả 2 trường hợp này.

Quay trở lại với các xe Land Cruiser Hybrid, báo cáo triệu hồi cho biết sự cố nằm ở kẹp giữ kết nối ống dẫn nhiên liệu bằng nhựa với ống kim loại, chạy từ bình xăng đến động cơ. Nếu kẹp giữ này bị hở hoặc rơi ra, khớp nối có thể bị bung, khiến xăng bị rò rỉ và động cơ của hệ thống hybrid ngừng hoạt động.

Thông tin từ NHTSA mô tả vụ việc này như một sự cố rò rỉ nhiên liệu có thể làm tăng nguy cơ hỏa hoạn nếu tiếp xúc với nguồn lửa.

Toyota cho biết các đại lý sẽ kiểm tra khớp nối ống dẫn nhiên liệu, lắp bổ sung một kẹp giữ gia cố miễn phí cho các xe Land Cruiser Hybrid bị ảnh hưởng. Nếu biện pháp này chưa đủ, kỹ thuật viên sẽ thay thế hoàn toàn ống dẫn nhiên liệu bằng nhựa.

Chi phí cho toàn bộ quy trình được chi trả theo luật triệu hồi của liên bang, bất kể tình trạng bảo hành hiện tại của xe.

Toyota dự kiến gửi thư thông báo cho các chủ xe trong khoảng thời gian từ ngày 29/11 đến ngày 13/12 năm nay. Chủ xe có thể chủ động kiểm tra liệu phương tiện của mình có nằm trong diện triệu hồi, thông qua công cụ tìm kiếm của NHTSA.

Thông báo triệu hồi khuyến cáo cho đến khi quá trình kiểm tra hoàn tất, chủ xe Land Cruiser Hybrid bị ảnh hưởng nên đỗ ngoài trời, tránh xa các công trình xây dựng nếu ngửi thấy mùi xăng, quan sát được vết nhỏ giọt gần đuôi xe hoặc nhận thấy mức tiêu thụ nhiên liệu cao bất thường.

tech.zingnews.vn
#Toyota Land Cruiser #Land Cruiser Hybrid #triệu hồi xe #rò rỉ nhiên liệu #cháy xe

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