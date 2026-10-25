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Xe

Hãng xe xin lỗi về sự cố SUV rơi trục bánh sau trên đường

Trường Vũ

TPO - Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Chery, Yin Tongyue đã lên tiếng xin lỗi về những lo ngại liên quan đến chất lượng xe tại Malaysia, sau khi ghi nhận trường hợp một chiếc Omoda 5 bị rơi cụm cầu sau khỏi thân xe.

Phát biểu tại một sự kiện công khai mới đây, chủ tịch Chery thừa nhận những lo ngại về chất lượng sản phẩm, đồng thời cho biết đã gửi lời xin lỗi tới Bộ trưởng Đầu tư, Thương mại và Công nghiệp Malaysia.

Sự cố xảy ra ngày 6/10 tại Johor Bahru, Malaysia, khi cụm hệ thống treo sau cùng bánh xe tách khỏi thân chiếc Omoda 5. Vụ việc đã khiến Cục Giao thông Đường bộ Malaysia (JPJ) phải có biện pháp xử lý, đồng thời tiến hành đánh giá những rủi ro an toàn tiềm ẩn.

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Phần trục sau của chiếc Omoda 5 gãy rời khỏi thân xe. Ảnh: Darren

Ngày 11/10, JPJ tạm đình chỉ phê duyệt kiểu loại phương tiện (VTA) đối với Chery Omoda 5, qua đó dừng đăng ký mới mẫu xe này trong thời gian điều tra. Cơ quan chức năng yêu cầu Chery Malaysia xác định những phương tiện có khả năng bị ảnh hưởng dựa trên mã phụ tùng, lô sản xuất và số VIN.

Cuộc kiểm tra kỹ thuật của JPJ tập trung vào quy trình sản xuất, lắp ráp, hệ thống kiểm soát chất lượng, việc kiểm tra mối hàn và các nhà cung cấp linh kiện liên quan đến cầu sau. Theo thông báo của cơ quan này, việc đình chỉ VTA gắn liền với quá trình điều tra và yêu cầu thực hiện những biện pháp khắc phục, phòng ngừa phù hợp.

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Ngày 14/10, phạm vi triệu hồi được công bố là 8.878 xe Omoda 5 thuộc các phiên bản C và H. Đây là tổng số xe nằm trong diện triệu hồi, không đồng nghĩa toàn bộ số xe này đã được xác nhận có lỗi cầu sau. Chủ xe có thể kiểm tra số VIN theo thông báo triệu hồi của Chery Malaysia. Hãng cho biết sẽ kiểm tra các phương tiện thuộc diện ảnh hưởng và thay thế miễn phí linh kiện liên quan nếu cần thiết.

Tại Malaysia, Chery đã thay thế mẫu Omoda 5 sử dụng động cơ xăng bằng Chery O5 từ tháng 9/2025. Mẫu xe mới sử dụng hệ thống treo sau đa liên kết, thay cho kết cấu dầm xoắn trên Omoda 5 trước đó. Lệnh đình chỉ VTA của JPJ áp dụng với Omoda 5 thuộc diện điều tra; hiện chưa có thông tin cho thấy mẫu O5 mới cũng bị áp dụng biện pháp tương tự.

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Đây không phải lần đầu Chery triển khai chiến dịch kiểm tra liên quan đến cầu sau của Omoda 5. Năm 2024, hãng từng thực hiện chương trình đối với 600 xe sau một sự cố hỏng cầu sau. Khi đó, Chery cho rằng nguyên nhân xuất phát từ vấn đề hiệu chỉnh thiết bị của nhà cung cấp linh kiện.

Tuy nhiên, phạm vi của hai đợt triệu hồi không giống nhau, và cũng chưa có thông tin cho thấy chúng xuất phát từ cùng một nguyên nhân kỹ thuật.

Tại thị trường Việt Nam, mẫu Omoda 5 được bán ra với tên gọi khác là Omoda C5. Đại diện nhà phân phối Omoda & Jaecoo Việt Nam, cho biết mẫu C5 bán trong nước không bị ảnh hưởng cùng lỗi với dòng xe bán ở Malaysia.

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