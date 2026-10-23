Quốc lộ 7A sửa chữa, người dân hai bên đường khốn khổ vì bụi

TPO - Tuyến quốc lộ 7A đoạn qua xã Yên Xuân (Nghệ An) đang được sửa chữa, nâng cấp nhưng bụi bay mù mịt mỗi khi đơn vị triển khai thi công và xe cộ qua lại. Người dân hai bên đường phải căng bạt, tưới nước, tìm đủ cách ngăn bụi tràn vào nhà.

Video quốc lộ 7A sửa chữa, người dân hai bên đường khốn khổ sống trong bụi.

Nhiều ngày qua, người dân sống dọc quốc lộ 7A, đoạn qua xã Yên Xuân (tỉnh Nghệ An), khốn khổ vì tình trạng bụi phát sinh trong quá trình sửa chữa, nâng cấp tuyến đường. Mỗi khi ô tô, đặc biệt là xe tải lớn chạy qua, bụi từ mặt đường cuộn lên thành từng đám dày đặc, phủ trắng không gian xung quanh.

Theo ghi nhận của phóng viên, trên quốc lộ 7A đoạn qua thôn Dương Xuân (xã Yên Xuân), nhiều hạng mục đang được triển khai thi công. Trên mặt đường được công nhân rải một lớp đá mạt để làm nền trước khi trải thảm nhựa. Điều đáng nói, quá trình làm, cộng với lượng lớn phương tiện lưu thông qua đã khiến bụi bay mù mịt, ảnh hưởng môi trường xung quanh.

Quốc lộ 7A đang được sửa chữa, nâng cấp.

Trên đoạn đường dài hàng trăm mét, bụi phủ kín mặt đường, bám trắng cây cối và các công trình ven đường. Mỗi khi có xe đi qua, bụi tiếp tục cuộn lên, lan rộng, khiến tầm nhìn của người đi đường bị hạn chế. Giữa màn bụi mù mịt, người đi xe máy phải giảm tốc độ, dò dẫm di chuyển để quan sát các phương tiện phía trước. Tình trạng này không chỉ gây khó chịu mà còn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông, nhất là khi xe tải lớn liên tục qua lại.

Không chỉ gây khó khăn cho người tham gia giao thông, bụi từ công trường còn ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống của các hộ dân hai bên quốc lộ. Cây cối, hàng quán và khu vực trước nhà đều bị phủ một lớp bụi trắng đục.

Bụi phủ kín cả một không gian rộng lớn của quốc lộ 7A.

Ông Trần Văn Tuấn (SN 1980, trú xã Yên Xuân) cho biết, từ khi tuyến đường bắt đầu được sửa chữa, gia đình ông thường xuyên phải sống trong cảnh bụi bặm. Ngày nào ông cũng lau dọn, vệ sinh đồ đạc vì bụi bám khắp nhà. Điều khiến ông lo lắng nhất là sức khỏe của các thành viên trong gia đình khi phải sống trong môi trường bụi suốt thời gian dài.

Để hạn chế bụi bay vào nhà, nhiều gia đình phải căng bạt, treo vải che kín mặt tiền. Một số hộ thường xuyên tưới nước trước cửa nhằm giảm bụi bốc lên từ mặt đường. Thế nhưng, những biện pháp tạm thời này vẫn không thể ngăn bụi triệt để.

Người dân sống 2 bên đường phải căng bạt, tưới nước nhưng vẫn không thể ngăn được bụi bay vào nhà.

"Bụi nhiều lắm, dày đặc, tôi tìm đủ mọi cách từ tưới nước, dùng vải che chắn các phía nhưng bụi vẫn lọt vào trong nhà", ông Phạm Viết Bầu (SN 1948) bức xúc nói.

Theo người dân, việc thi công, nâng cấp đường là cần thiết, song tình trạng bụi kéo dài khiến cuộc sống của họ bị ảnh hưởng. Người dân mong đơn vị thi công có giải pháp hiệu quả hơn để hạn chế bụi phát tán, bảo đảm môi trường sống và an toàn cho người đi đường.

Bụi bám một lớp trắng xóa trên lá cây dọc hai bên quốc lộ 7.

Liên quan đến vấn đề trên, ông Hoàng Quốc Trường - Giám đốc Ban Quản lý bảo trì đường bộ Nghệ An cho biết, Ban sẽ yêu cầu đơn vị thi công thay đổi khung giờ làm để hạn chế tối đa ảnh hưởng đến người dân.

Một lãnh đạo UBND xã Yên Xuân cho biết, sau khi nhận phản ánh của người dân, chính quyền đã trực tiếp kiểm tra, yêu cầu đơn vị thi công thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn trong quá trình triển khai dự án. Đơn vị thi công cũng đã tiến hành vệ sinh, tổ chức phân luồng và yêu cầu phương tiện giảm tốc độ khi đi qua khu vực. Tuy nhiên, theo phản ánh của người dân, bụi vẫn phát sinh dày đặc, chưa được khắc phục triệt để.