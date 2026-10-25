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Lộ diện 18 ứng viên tiêu biểu Giải thưởng Khuê Văn Các năm 2026

Gia Linh

TPO - Hội đồng Giải thưởng Khuê Văn Các lần thứ II - năm 2026 thống nhất lựa chọn 18 ứng viên tiêu biểu thuộc 6 ngành, liên ngành khoa học xã hội và nhân văn để công bố, tiếp tục quy trình xét chọn tối đa 10 cá nhân xuất sắc.

Hội đồng Giải thưởng Khuê Văn Các lần thứ II - năm 2026 vừa tổ chức phiên họp thứ nhất (22/10), nhằm xem xét hồ sơ và thống nhất lựa chọn 18 ứng viên tiêu biểu. Danh sách được công bố công khai, làm cơ sở triển khai các bước xét chọn tiếp theo.

Theo Ban Tổ chức, mùa giải năm nay tiếp nhận 55 hồ sơ do 37 cơ quan, đơn vị giới thiệu. Các hồ sơ thuộc 6 ngành, liên ngành, gồm: Luật học, Giáo dục học, Kinh tế học, Văn hóa - Nghệ thuật, Triết học - Chính trị học - Xã hội học, Sử học - Khảo cổ học - Dân tộc học/Nhân học.

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18 ứng viên tiêu biểu Giải thưởng Khuê Văn Các lần thứ II - năm 2026.

Trước phiên họp, Ban Thư ký giải thưởng gồm 6 tổ chuyên môn theo ngành, liên ngành đã kiểm tra, rà soát minh chứng, thành tích, vai trò tác giả, sự phù hợp của công trình và đánh giá xếp loại chất lượng hồ sơ theo từng ngành, liên ngành để báo cáo hội đồng giải thưởng.

Theo đánh giá của các thành viên hội đồng, các hồ sơ cho thấy sự đa dạng trong hướng nghiên cứu, tập trung vào nhiều vấn đề của đời sống và sự phát triển đất nước như hoàn thiện thể chế, pháp luật; đổi mới giáo dục; phát triển kinh tế; bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa; nghiên cứu con người, lịch sử và xã hội Việt Nam.

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Anh Nguyễn Tường Lâm - Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Giải thưởng chủ trì cuộc họp Hội đồng.

Một điểm mới trong công tác đánh giá năm nay là cụ thể hóa tiêu chí đối với công trình khoa học tiêu biểu theo 4 nhóm: tính mới, sáng tạo; vai trò và mức độ đóng góp của tác giả; giá trị khoa học; giá trị thực tiễn, tác động đến cộng đồng và xã hội.

Việc lượng hóa tiêu chí nhằm tăng tính nhất quán, đồng thời bảo đảm xem xét đặc thù chuyên môn của từng ngành, liên ngành. Bên cạnh đó, hội đồng không chỉ xem xét số lượng công trình mà còn đánh giá năng lực nghiên cứu độc lập, khả năng ứng dụng, tác động thực tiễn và tiềm năng phát triển của từng ứng viên.

Tính trung thực trong kê khai, đạo đức và liêm chính khoa học cũng là những nội dung được chú trọng, hướng tới bảo đảm quá trình xét chọn khách quan, công bằng, minh bạch và thực chất.

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Hội đồng bám sát các tiêu chí đối với công trình khoa học tiêu biểu nộp xét giải.

Danh sách 18 ứng viên được công bố công khai để các cơ quan, tổ chức và cộng đồng tiếp cận thông tin, phản ánh nếu phát hiện vấn đề liên quan đến tính chính xác của hồ sơ, thành tích hoặc việc chấp hành quy chế giải thưởng.

Theo kế hoạch, hội đồng dự kiến tổ chức phiên họp thứ hai vào đầu tháng 11/2026 để xem xét hồ sơ và các thông tin liên quan, lựa chọn tối đa 10 cá nhân xuất sắc trình Ban Bí thư Trung ương Đoàn xem xét, quyết định trao giải.

Lễ trao Giải thưởng Khuê Văn Các năm 2026 dự kiến diễn ra trong hai ngày 25-26/11 tại Hà Nội.

18 ỨNG VIÊN TIÊU BIỂU GIẢI THƯỞNG KHUÊ VĂN CÁC LẦN THỨ II - NĂM 2026

1. Ngành Luật học (02 cá nhân)

- Ths. Nguyễn Thế Đức Tâm (sinh năm 1992) - Trường Đại học Kinh tế - Luật, Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh.

- TS. Lê Xuân Tùng (sinh năm 1995) - Viện Chiến lược và Khoa học pháp lý, Bộ Tư pháp.

2. Ngành Giáo dục học (02 cá nhân)

- Ths. Nguyễn Ngọc Đan (sinh năm 1992) - Trường Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí Minh.

- Ths. Nguyễn Thị Bích Phương (sinh năm 1993) - Trường Đại học Công nghệ Kỹ thuật TP. Hồ Chí Minh.

3. Ngành Kinh tế học (04 cá nhân)

- TS. Trần Bình Đại (sinh năm 1991) - Trường Đại học Việt Đức.

- TS. Nguyễn Hoàng Phú (sinh năm 1991) - Trường Đại học Quốc tế, Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh.

- Ths. Nguyễn Văn Hồ (sinh năm 1993) - Trường Đại học Kinh tế - Luật, Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh.

- TS Đinh Văn Hoàng (sinh năm 1994) - Trường Kinh doanh và Sáng tạo Việt-Nhật, Trường Đại học Ngoại thương.

4. Liên ngành Văn hóa - Nghệ thuật (02 hồ sơ)

- TS. Tăng Chánh Tín (sinh năm 1991) - Trường Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng.

- TS. Phạm Minh Quân (sinh năm 1993) - Trường Khoa học Liên ngành và Nghệ thuật, Đại học Quốc gia Hà Nội.

5. Liên ngành Triết học - Chính trị học - Xã hội học (05 hồ sơ)

- TS. Nguyễn Thị Thu Huyền (sinh năm 1991) - Viện Hồ Chí Minh và các lãnh tụ của Đảng, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh.

- TS. Trần Mỹ Hài Lộc (sinh năm 1992) - Đại học Kinh tế - Tài chính TP. Hồ Chí Minh.

- TS. Trần Việt Sung (sinh năm 1993) - Học viện Lục quân, Bộ Quốc phòng.

- Ths. Nguyễn Tấn Khang (sinh năm 1995) - Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh.

- TS. Nguyễn Thị Trang (sinh năm 1991) - Học viện Hành chính và Quản trị công.

6. Liên ngành Sử học - Khảo cổ học - Dân tộc học - Nhân học (03 hồ sơ)

- Ths. Nguyễn Hữu Phúc (sinh năm 1993) - Trường Tiểu học, THCS và THPT FPT Huế.

- Ths. Nguyễn Minh Giang (sinh năm 1997) - Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh.

- TS. Dương Tất Thành (sinh năm 1995) - Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội.

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#Giải thưởng Khuê Văn Các #ứng viên Khuê Văn Các #Khuê Văn Các 2026 #Trung ương Đoàn #khoa học xã hội #nhà khoa học trẻ

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