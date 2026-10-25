Hội nhập sâu rộng cùng bản lĩnh và bản sắc Việt

TPO - Theo chị Hồ Hồng Nguyên – Bí thư T.Ư Đoàn, hội nhập sâu rộng phải đi cùng bản lĩnh và bản sắc Việt Nam, tiếp thu tinh hoa nhân loại mà không hòa tan; hội nhập phải được chuyển hóa thành hành động và đóng góp cụ thể, từ những dự án sáng tạo, giải pháp công nghệ đến hoạt động quảng bá văn hóa Việt Nam.

Tối 24/10, tại Học viện Viettel, Trung ương Đoàn tổ chức Gala tổng kết Hội trại “Thanh niên Việt Nam: Làm chủ ngoại ngữ - Bản lĩnh hội nhập” lần thứ 3 năm 2026.

Dự chương trình có ông Vy Tư Liệu - Vụ trưởng Vụ Đoàn thể nhân dân, Đảng ủy Dân vận, Mặt trận và các Đoàn thể T.Ư; chị Hồ Hồng Nguyên - Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội T.Ư.

Dùng ngoại ngữ kể câu chuyện Việt Nam

Hội trại “Thanh niên Việt Nam” năm 2026 quy tụ 100 đại biểu trên toàn quốc chia thành 10 nhóm tham gia các trải nghiệm và tranh tài. Các nhóm đại diện cho tinh thần tiên phong, gìn giữ bản sắc, kết nối số, đổi mới sáng tạo, ngoại giao văn hóa, lãnh đạo trẻ và hành động vì cộng đồng.

Nhiều hoạt động hấp dẫn được tổ chức như trải nghiệm không gian văn hóa Việt với trà đạo, thư pháp, nặn tò he; talkshow giao lưu với các đại sứ văn hóa và thanh niên hội nhập tiêu biểu; xây dựng dự án đưa đặc sản, di sản quê hương ra thế giới.

Đặc biệt, thử thách khám phá di sản tại Văn Miếu và phố cổ Hà Nội giúp đại biểu phát huy tư duy sáng tạo, kỹ năng làm việc nhóm.

Đại biểu mang hội tới hội trại những sắc màu cá tính, trẻ trung và năng động. Ảnh: BTC

Đêm gala và lửa trại là dịp tôn vinh các dự án xuất sắc, thắt chặt tình đoàn kết, lan tỏa bản sắc Việt Nam ra quốc tế.

Tại chương trình, Ban Tổ chức đã trao giải Cuộc thi Olympic tiếng Anh dành cho cán bộ trẻ toàn quốc lần thứ 8, năm 2026 và Cuộc thi Giọng hát hay ngoại ngữ dành cho cán bộ Đoàn, Hội, Đội năm 2026.

Đánh giá hành trình trải nghiệm của 100 đại biểu thanh niên, chị Hồ Hồng Nguyên - Bí thư T.Ư Đoàn nêu rõ, điều đáng ghi nhận không chỉ là khả năng sử dụng ngoại ngữ, mà còn là cách các bạn dùng ngoại ngữ để kể những câu chuyện về Việt Nam, khám phá giá trị văn hóa dân tộc, kết nối ý tưởng và tìm kiếm giải pháp cho các vấn đề cộng đồng.

Vụ trưởng Vụ Đoàn thể nhân dân, Đảng ủy Dân vận, Mặt trận và các Đoàn thể T.Ư Vy Tư Liệu và Bí thư T.Ư Đoàn Hồ Hồng Nguyên trao giải Nhất cho thí sinh cuộc thi Giọng hát hay ngoại ngữ dành cho cán bộ Đoàn, Hội, Đội năm 2026. Ảnh: Thơ Vũ

Kiến tạo môi trường dùng ngoại ngữ

Chị Hồ Hồng Nguyên - Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội T.Ư nhấn mạnh, trong kỷ nguyên phát triển mới, thanh niên cần năng lực bước ra thế giới và đủ khả năng đưa Việt Nam vươn lên cùng thế giới, tạo ra những giá trị và cơ hội mới cho đất nước.

Theo chị Nguyên, hội nhập quốc tế là động lực chiến lược, phương thức quan trọng để phát triển đất nước, nâng cao sức mạnh tổng hợp và vị thế quốc gia. Trong hành trình đó, thế hệ trẻ mang sứ mệnh lớn lao, bởi những mục tiêu phát triển của đất nước trong 20 năm tới sẽ được hiện thực hóa chủ yếu bằng trí tuệ, năng lực, bản lĩnh và sự cống hiến của thanh niên hôm nay.

Các thí sinh nhận giải cuộc thi Giọng hát hay ngoại ngữ dành cho cán bộ Đoàn, Hội, Đội năm 2026. Ảnh: Thơ Vũ

Để thanh niên bản lĩnh hội nhập, chị Hồ Hồng Nguyên lưu ý ngoại ngữ là cánh cửa, nhưng tri thức và năng lực mới giúp người trẻ đi xa. Hội nhập sâu rộng phải đi cùng bản lĩnh và bản sắc Việt Nam, tiếp thu tinh hoa nhân loại mà không hòa tan. Hội nhập phải được chuyển hóa thành hành động và đóng góp cụ thể, từ những dự án sáng tạo, giải pháp công nghệ đến hoạt động quảng bá văn hóa Việt Nam.

Đồng thời, chị Nguyên cũng nêu rõ, tổ chức Đoàn, Hội cần tiếp tục đổi mới cách tiếp cận trong nâng cao năng lực ngoại ngữ và hội nhập quốc tế cho thanh thiếu nhi, chuyển từ khuyến khích học ngoại ngữ sang kiến tạo môi trường để thanh niên sử dụng ngoại ngữ, học qua trải nghiệm, thử sức với các dự án và kết nối mạng lưới thanh niên quốc tế. Mở rộng cơ hội tiếp cận cho thanh niên ở địa bàn khó khăn, vùng sâu, vùng xa.

Bí thư T.Ư Đoàn Hồ Hồng Nguyên cũng đề nghị duy trì kết nối 100 đại biểu tham gia hội trại, hỗ trợ phát triển các ý tưởng khả thi, giúp các bạn trở thành hạt nhân lan tỏa phong trào học ngoại ngữ và nâng cao năng lực hội nhập tại địa phương, đơn vị.