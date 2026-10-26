Cách DatVietVAC biến văn hóa giải trí thành vốn hóa nghìn tỷ đồng

Bước lên sàn chứng khoán HOSE với quy mô vốn hóa hơn 6.100 tỷ đồng, DatVietVAC trên đường khẳng định sức mạnh của hệ sinh thái truyền thông giải trí và nền kinh tế người hâm mộ Việt Nam.

Lâu nay, khi nhắc đến ngành công nghiệp giải trí, người ta thường nghĩ ngay đến những ánh đèn sân khấu rực rỡ, những bản hit triệu view hay tiếng reo hò của hàng vạn khán giả. Thế nhưng, phía sau bức tranh đầy màu sắc ấy là một cỗ máy kinh tế khổng lồ đang vận hành với những chiến lược sắc bén.

Hơn ba thập kỷ miệt mài kiến tạo những giá trị văn hóa bản địa, DatVietVAC bước lên sàn chứng khoán không chỉ với tư cách là một doanh nghiệp tìm kiếm nguồn vốn, mà mang theo cả một hệ sinh thái giải trí khổng lồ. Từ việc sản xuất nội dung, nuôi dưỡng tài sản trí tuệ (IP) nguyên bản, đến việc chuyên nghiệp hóa nền kinh tế người hâm mộ (fandom economy), "ông lớn" của ngành truyền thông giải trí Việt Nam đang kể một câu chuyện đầy cảm hứng.

Đó là hành trình đưa chất xám của người Việt, văn hóa của người Việt hóa thân thành những con số biết nói, minh bạch, bền vững và đầy sức hút trong mắt giới đầu tư.

Các nghệ sĩ đến chúc mừng DatVietVAC trong sự kiện DatViet VAC Premiere say hi - The IPO of V-Culture.

Sẵn sàng cho giấc mơ lớn

Ngày 20/10, Sở Giao dịch Chứng khoán TPHCM (HOSE) đã chấp thuận niêm yết 111.418.000 cổ phiếu của Công ty Cổ phần DatViet VAC Group Holdings trên sàn HOSE . Với mức giá tham chiếu dự kiến 54.800 đồng/cổ phiếu, doanh nghiệp có quy mô vốn hóa ước tính hơn 6.100 tỷ đồng .

Theo kế hoạch của doanh nghiệp, cổ phiếu chính thức giao dịch trên HOSE vào ngày 2/11/2026 . Mức giá tham chiếu dự kiến cho phiên giao dịch đầu tiên tương đương giá chào bán trong đợt phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) vừa qua .

Năm 2026, DatVietVAC đặt kế hoạch doanh thu 3.382 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 420 tỷ đồng, tương ứng mức tăng trưởng lần lượt khoảng 6% và 11% so với năm trước . Doanh nghiệp kỳ vọng hoàn thành các mục tiêu kinh doanh đề ra trên cơ sở khai thác thương mại danh mục IP chủ lực, mở rộng hoạt động biểu diễn và trải nghiệm trực tiếp (Live Experience), hợp tác thương mại và phát triển hệ sinh thái nghệ sĩ .

Sức nóng của hệ sinh thái nội dung này được thể hiện rõ nét trong nửa cuối năm 2026, khi DatVietVAC tiếp tục khai thác các chương trình giải trí quy mô lớn, đồng thời mở rộng chuỗi concert gắn với IP chủ lực .

Điển hình, ba đêm diễn đầu tiên của Tinh Hà say hi ghi nhận nhu cầu vé tích cực, trong khi doanh nghiệp tiếp tục triển khai các đêm diễn tiếp theo tại Hà Nội . Đáng chú ý, ở thị trường quốc tế, DatVietVAC tiếp tục đưa Concert Vũ Trụ say hi trở lại kinh đô giải trí thế giới - Las Vegas, Hoa Kỳ vào tháng 11/2026 thông qua mô hình cấp quyền kinh doanh .

Cùng thời gian này, concert Mắt Nhắm Mắt Mở của HIEUTHUHAI cũng được lên kế hoạch tổ chức tại Las Vegas . Việc vươn ra sang thị trường quốc tế thông qua các hình thức hợp tác và cấp quyền khai thác mở rộng phạm vi thương mại hóa IP Việt Nam và tạo thêm cơ hội phát triển nguồn thu ngoài thị trường nội địa .



Từ đợt IPO thành công đến tầm nhìn 'kinh tế người hâm mộ' 2030

Trước đó, DatVietVAC đã hoàn tất đợt IPO với tổng lượng cổ phiếu đăng ký mua đạt 106,6% khối lượng chào bán. Nguồn vốn huy động dự kiến được phân bổ chủ yếu cho các đơn vị thành viên, trong đó khoảng 528,5 tỷ đồng dành cho DatVietVAC Media và 36,5 tỷ đồng cho DatVietVAC Entertainment, nhằm bổ sung nguồn lực phát triển các hoạt động kinh doanh cốt lõi.

Việc tiến tới niêm yết trên HOSE không chỉ mở rộng cơ sở nhà đầu tư và khả năng tiếp cận thị trường vốn, mà còn tạo nền tảng để DatVietVAC thực hiện chiến lược tăng trưởng giai đoạn 2026 - 2030, trọng tâm là phát triển chuỗi giá trị giải trí tích hợp và khai thác thương mại tài sản trí tuệ (IP).

Concert mới nhất của Tinh hà say hi chật kín khán giả.

Giai đoạn 2026-2030, DatVietVAC đặt mục tiêu đạt khoảng 5.000 tỷ đồng doanh thu và 780 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế vào năm 2030.

Để hiện thực hóa mục tiêu, doanh nghiệp tập trung vào 5 trụ cột tăng trưởng bao gồm: đa dạng hóa chương trình phục vụ mọi lứa tuổi để mở rộng tập khán giả; đa dạng hóa khai thác concert, event từ chương trình và nghệ sĩ; đa dạng hóa khai thác thương mại nghệ sĩ; đẩy mạnh khai thác IP và các phát kiến kinh doanh mới như sở hữu, đào tạo nghệ sĩ, phát triển nền tảng tương tác trực tiếp với fandom.

Trọng tâm chiến lược của tập đoàn là D2C (Direct-to-Consumer) và kinh tế người hâm mộ (fandom economy), tăng cường kết nối trực tiếp giữa hệ sinh thái DatVietVAC với khán giả và fandom, từng bước mở rộng khả năng thương mại hóa IP xuyên suốt vòng đời.

Thông qua việc tích hợp sáng tạo nội dung, phát triển nghệ sĩ, phân phối và khai thác thương mại, DatVietVAC hướng tới gia tăng giá trị trên mỗi IP, đa dạng hóa nguồn thu và củng cố lợi thế cạnh tranh, tạo động lực tăng trưởng dài hạn.

Việc niêm yết trên HOSE đánh dấu bước chuyển quan trọng trong chiến lược phát triển của DatVietVAC, giúp doanh nghiệp mở rộng cơ sở nhà đầu tư, tăng khả năng tiếp cận nguồn vốn dài hạn và củng cố nền tảng quản trị, phục vụ mục tiêu hoàn thiện chuỗi giá trị giải trí tích hợp.

Song song với chiến lược phát triển, doanh nghiệp duy trì chính sách chia sẻ lợi nhuận với cổ đông, với hơn 1.000 tỷ đồng cổ tức tiền mặt đã chi trả trong sáu năm qua. DatVietVAC dự kiến chi trả cổ tức 2.500 đồng/cổ phiếu trong tháng 12/2026, tương đương tỷ suất cổ tức khoảng 4,6% trên giá chào bán IPO.

Với chiến lược phát triển hệ sinh thái IP và kinh tế người hâm mộ, DatVietVAC hướng tới mở rộng các nguồn thu bền vững, nâng cao hiệu quả sinh lời và gia tăng giá trị dài hạn cho cổ đông.