Cả vạn người xoay xở thoát khỏi sân Mỹ Đình lúc nửa đêm

TPO - Sau đêm thứ hai của concert Big Bang, giao thông khu vực quanh sân Mỹ Đình tê liệt với hàng dài ô tô và xe máy nối đuôi nhau. Xe ôm công nghệ và taxi hét giá khiến việc đi lại của hàng nghìn khán giả trở nên khó khăn.
TPO - Hàng vạn khán giả đổ ra cùng lúc khiến mọi ngả đường quanh sân Mỹ Đình tắc cục bộ sau concert của Big Bang. Quá nửa đêm, nhiều người vẫn kẹt cứng giữa các ngả đường quanh Mỹ Đình.
TPO - Hàng nghìn khán giả reo hò, hòa nhịp cùng CoolKid khi nam ca sĩ biểu diễn tại Fest Chạm Việt Nam 2 tối 25/10 ở phố đi bộ Trần Nhân Tông, Hà Nội.
TPO - Trong ngày thứ hai concert của Big Bang, các thành viên đều nỗ lực giao lưu với người hâm mộ bằng tiếng Việt. Trong đó, Taeyang khen ngợi "Fan Việt quá đỉnh".
TPO - Sức nóng của đêm nhạc "Chạm Việt Nam" 2 không chỉ đến từ những màn trình diễn trên sân khấu mà còn từ sự hưởng ứng của khán giả. Những tiếng hô tên nghệ sĩ, những tràng pháo tay và tiếng hát hòa cùng âm nhạc khiến không gian biểu diễn ngoài trời thêm náo nhiệt.
TPO - Rất đông fan Big Bang tự chuẩn bị lightstick Bang Bong - biểu tượng của nhóm - để thắp sáng và nhuộm vàng sân Mỹ Đình ở đêm 2 concert.
TPO - Với thông điệp "Mỗi cú chạm công nghệ là một bước tiến đưa chúng ta đến gần hơn với tương lai xanh và bền vững", đêm nhạc "Chạm Việt Nam" 2 là điểm nhấn văn hóa, giải trí của Sóng Festival 2026, đưa chủ đề thanh toán số và lối sống xanh đến gần hơn với công chúng thông qua âm nhạc.
TPO - Sát giờ diễn ra đêm thứ hai của concert Big Bang, lực lượng phe vé vẫn chào bán với giá cao ngất ngưởng, thậm chí cao hơn cả đêm đầu tiên. Giá vé khu vực Cat 1, Cat 2 được đẩy lên tới 35-40 triệu đồng/cặp.
TPO - Nhiều fan mất ngủ và thổn thức đợi chờ để đếm ngược ngày xem concert của Big Bang ở Mỹ Đình.
TPO - Xệ Xệ trổ tài đánh trống tại buổi tổng duyệt Chạm Việt Nam 2 chiều 25/10, thu hút khán giả bám rào sân khấu ở phố đi bộ Trần Nhân Tông, Hà Nội.
TPO - Chiều 25/10, khán giả có mặt từ sớm tại phố đi bộ Trần Nhân Tông, Hà Nội, theo dõi Xệ Xệ, Ali Thục Phương và các nghệ sĩ tổng duyệt cho đêm nhạc Chạm Việt Nam 2.
TPO - Ali Thục Phương xuất hiện trẻ trung tại buổi tổng duyệt chiều 25/10, chuẩn bị hai tiết mục cho đêm nhạc Chạm Việt Nam 2.
TPO - Chiều 25/10, đông đảo khán giả đổ về sân vận động quốc gia Mỹ Đình (Hà Nội) để tham dự đêm diễn thứ hai của Big Bang. Lượng người và phương tiện tăng cao khiến giao thông tại khu vực quanh sân vận động ùn ứ, nhiều phương tiện di chuyển chậm.
TPO - Ban tổ chức Miss Universe Vietnam 2026 thông báo áp dụng hình thức xử lý đối với Hoa hậu Nguyễn Quỳnh Anh và Á hậu 1 Trịnh Mỹ Anh sau những ồn ào liên quan đến phát ngôn trên mạng xã hội.
TPO - Nhiều khán giả chi trên 10 triệu đồng để sở hữu tấm vé xem Big Bang tại SVĐ Mỹ Đình. Với các chiếc vé qua chợ đen, mức giá thổi lên gấp nhiều lần.
TPO - Top 25 Hoa hậu Việt Nam 2026 hào hứng tập luyện, chuẩn bị trình diễn tại đêm nhạc Chạm Việt Nam 2 tối 25/10 ở phố đi bộ Trần Nhân Tông, Hà Nội.
TPO - Bên cạnh sức nóng từ các màn trình diễn, thời trang của người hâm mộ Big Bang trở thành điểm nhấn trong hai ngày diễn ra concert tại sân vận động Mỹ Đình. Nhiều khán giả đầu tư trang phục, trang điểm và phụ kiện công phu, biến khu vực bên ngoài sân vận động thành một sàn diễn thời trang đường phố.