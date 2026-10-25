Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk đến Hà Nội, thăm chính thức Việt Nam

TPO - Chiều 25/10, Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk đã đến Hà Nội, trong chuyến thăm chính thức Việt Nam từ ngày 24 - 26/10 theo lời mời của Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng.

Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Vũ Hải Quân đón Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk tại sân bay Quốc tế Nội Bài (Hà Nội). Ảnh: Minh Đức/TTXVN

Ông Donald Tusk sinh năm 1957, từng giữ chức Thủ tướng Ba Lan từ năm 2007 đến năm 2014, và tái đắc cử vị trí thủ tướng vào tháng 12/2023.

Ba Lan là một trong những quốc gia châu Âu sớm thiết lập quan hệ ngoại giao với Việt Nam, vào ngày 4/2/1950.

Hiện Ba Lan là một trong những đối tác thương mại quan trọng nhất của Việt Nam tại khu vực Trung Đông Âu. Việt Nam xuất khẩu sang Ba Lan chủ yếu là hàng dệt may, giày dép, điện tử, đồ gỗ, nông thủy sản và thực phẩm chế biến; trong khi Ba Lan xuất khẩu sang Việt Nam máy móc, thiết bị, dược phẩm, hóa chất, sản phẩm nông nghiệp công nghệ cao và thực phẩm chế biến. Ba Lan đóng vai trò như cửa ngõ phân phối hàng Việt Nam vào thị trường Trung Đông Âu nhờ vị trí logistics thuận lợi và mạng lưới bán lẻ phát triển.

Kim ngạch thương mại hai chiều giữa Việt Nam và Ba Lan tăng liên tục; 7 tháng đầu năm 2026 đạt hơn 2,6 tỷ USD, (tăng 17% so với cùng kỳ năm ngoái).

Hợp tác giáo dục Việt Nam - Ba Lan có bề dày lịch sử, đặc biệt qua các chương trình đào tạo đại học, sau đại học và trao đổi cán bộ, đóng góp đáng kể cho phát triển nguồn nhân lực của Việt Nam, đặc biệt trong các ngành kỹ thuật, khoa học tự nhiên, y dược.

Cộng đồng người Việt Nam tại Ba Lan hiện có khoảng 30 nghìn người, tập trung chủ yếu ở thủ đô Warsaw và vùng phụ cận.