Công an Hải Phòng thông tin vụ tai nạn khiến 4 người tử vong

TPO - Chiều 25/10, Công an TP Hải Phòng thông tin chính thức về vụ tai nạn nghiêm trọng xảy ra lúc rạng sáng cùng ngày khiến 4 người tử vong.

Theo đó, vụ tai nạn xảy ra khoảng 1h15 trên đại lộ Võ Văn Kiệt, thuộc tổ dân phố Trần Thái Nguyễn, phường Thạch Khôi (TP Hải Phòng).

Thời điểm trên, xe mô tô mang BKS 15AA-673.xx do Đ.T.Đ (SN 2010, ở xã Vĩnh Lại) điều khiển chở theo Đ.M.H (SN 2010, ở xã Ninh Giang) di chuyển hướng từ đại lộ Võ Văn Kiệt đi quốc lộ 37.

Khi tới gần cổng một trung tâm thương mại, xe máy này va chạm với xe máy mang biển kiểm soát 34E-412xx do Đ.M.Q (SN 2005) chở theo Đ.A.T (SN 2010, cùng ở xã Vĩnh Lại).

Hiện trường vụ tai nạn.

Va chạm khiến cả 4 người ngã xuống đường, Đ.M.Q tử vong tại chỗ. Ba người còn lại được lực lượng chức năng và người dân đưa vào bệnh viện cấp cứu nhưng không qua khỏi.

Cũng trong ngày 25/10, Đại tá Nguyễn Đức Thìn Phó Giám đốc Công an TP Hải Phòng cùng đại diện các phòng nghiệp vụ trực thuộc và lãnh đạo phường Thạch Khôi đã kiểm tra hiện trường vụ tai nạn.

Tại đây, tổ công tác Phòng Cảnh sát Hình sự, Phòng CSGT đã rà soát hệ thống hạ tầng giao thông, vạch kẻ đường, đèn chiếu sáng, hệ thống biển báo, đèn tín hiệu cũng như công tác tổ chức giao thông tại tuyến đường Võ Văn Kiệt.

Sau khi kiểm tra hiện trường, Đại tá Nguyễn Đức Thìn yêu cầu các đơn vị nghiệp vụ tập trung lực lượng triển khai đồng bộ các biện pháp để điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc, nhanh chóng ổn định tình hình an ninh trật tự.

Đại tá Nguyễn Đức Thìn chủ trì cuộc họp, chỉ đạo công tác điều tra vụ tai nạn và công tác rà soát, xử lý vi phạm đảm bảo an ninh trật tự.

Phó Giám đốc Công an TP Hải Phòng cũng yêu cầu lực lượng CSGT chủ động tuần tra lại các tuyến, địa bàn trọng điểm vào ban đêm, cuối tuần và các sự kiện lớn, đồng thời phối hợp với các lực lượng HP22, công an cơ sở đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông.

Ông cũng yêu cầu các phòng nghiệp vụ và công an cấp cơ sở tổ chức tổng rà soát, xử lý nghiêm các lò độ xe và xe độ chế. Nếu để vi phạm tồn tại, công an cấp xã phường sẽ chịu trách nhiệm.