Người Hà Nội ở Lâm Đồng: Đất khách hóa quê hương

TPO - Nửa thế kỷ trước, hơn 2.600 thanh niên Hà Nội rời quê hương, đến Lâm Đồng khai hoang và lập nghiệp giữa muôn vàn gian khó. Từ mồ hôi, công sức và tình nghĩa của nhiều thế hệ, vùng đất mới dần thành quê hương, vun đắp mối gắn bó bền chặt giữa hai địa phương.

Ngày 25/10, tỉnh Lâm Đồng và TP Hà Nội phối hợp tổ chức Lễ Kỷ niệm 50 năm xây dựng và phát triển vùng kinh tế mới Hà Nội tại Lâm Đồng (1976-2026).

Mang sức trẻ đến vùng đất còn nhiều gian khó

Sau ngày thống nhất đất nước, thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước, ngày 18/4/1976, đội viên tiền trạm Gia Lâm (Hà Nội) có mặt tại Nam Ban, tỉnh Lâm Đồng. Sau đó, các tổng đội Từ Liêm, Đông Anh, Thanh Trì, Ba Đình, Đống Đa, Hoàn Kiếm và Hai Bà Trưng lần lượt lên đường nhận nhiệm vụ.

Thôn văn hóa Ba Đình tại xã Nam Ban Lâm Hà.

Những tên gọi Mê Linh, Thăng Long, Từ Liêm, Gia Lâm, Phúc Thọ, Ba Đình, Đống Đa trên đất Lâm Đồng gợi nhắc sâu sắc tình cảm với quê hương nguồn cội.

Những năm đầu, hơn 2.600 thanh niên tiền trạm mang theo sức trẻ và tinh thần "ba sẵn sàng" bắt đầu hành trình khai phá, dựng xây vùng kinh tế mới trên cao nguyên. Khi đó, đường sá cách trở, lương thực và thuốc men thiếu thốn. Mưa rừng, sốt rét cùng nhiều hiểm nguy khiến cuộc sống và công việc của những người đi trước thêm gian nan. Họ vừa lao động sản xuất, vừa phối hợp với lực lượng vũ trang địa phương đấu tranh chống FULRO, giữ gìn an ninh, bảo vệ người dân.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, bà Nguyễn Thị Mão - Trưởng ban liên lạc Thanh niên xung phong tiền trạm xây dựng Vùng kinh tế mới Hà Nội tại Lâm Đồng xúc động nhớ lại, cách đây 50 năm, hàng nghìn thanh niên Thủ đô đã rời gia đình, quê hương, vượt quãng đường 1.600km đến vùng đất còn hoang sơ, đối mặt với muôn vàn thiếu thốn và gian khổ.

"Người mở đường, dựng nhà; người hướng dẫn kỹ thuật sản xuất; người gây dựng lớp học và chăm sóc sức khỏe cộng đồng. Từ những phần việc cụ thể ấy, vùng đất còn hoang sơ dần hình thành khu dân cư, đất được đưa vào sản xuất, trẻ em có lớp học và người dân từng bước ổn định cuộc sống", bà Mão chia sẻ.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, ông Hồ Văn Mười - Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng nhấn mạnh: Đây là dịp nhìn lại hành trình hình thành, xây dựng và phát triển vùng kinh tế mới Hà Nội tại Lâm Đồng, đồng thời tri ân những đóng góp của các thế hệ cán bộ, thanh niên tiền trạm và người dân Thủ đô.

"Đằng sau diện mạo trù phú hôm nay là biết bao mồ hôi, công sức, tuổi xuân và cả những hy sinh của người đi trước. Có người trở về quê cũ, có người ở lại gắn bó trọn đời với cao nguyên, cũng có người đã nằm lại trên hành trình cống hiến. Những đóng góp ấy cần được các thế hệ hôm nay trân trọng, gìn giữ và tiếp nối bằng những việc làm thiết thực", Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng nhấn mạnh.

Từ nơi lập nghiệp thành quê hương

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, bà Phùng Thị Hồng Hà - Chủ tịch HĐND TP Hà Nội, bày tỏ vui mừng trước sự trưởng thành và những đổi thay của các địa phương thuộc vùng kinh tế mới sau nửa thế kỷ hình thành, xây dựng và phát triển.

Bà Phùng Thị Hồng Hà - Chủ tịch HĐND TP Hà Nội, phát biểu tại lễ kỷ niệm.

Bà Hà cho biết: Từ những vùng đất còn nhiều khó khăn, qua nhiều thế hệ lao động, khai phá và dựng xây, diện mạo các khu dân cư đã có nhiều đổi thay. Hệ thống giao thông, trường học, cơ sở y tế từng bước được quan tâm đầu tư; sản xuất nông nghiệp phát triển theo hướng ứng dụng khoa học, công nghệ, góp phần nâng cao năng suất, chất lượng và giá trị sản phẩm.

"Hành trình 50 năm không chỉ được đánh dấu bằng những vùng đất được khai phá, những công trình được xây dựng hay thành tựu phát triển kinh tế - xã hội, mà còn bởi tình cảm gắn bó giữa người dân hai địa phương. Qua nhiều thế hệ, những gia đình từ Hà Nội, Hà Tây đến Lâm Đồng đã cùng người dân địa phương vượt qua khó khăn, xây dựng cuộc sống, vun đắp mối quan hệ đoàn kết, nghĩa tình ngày càng bền chặt", bà Hà nhấn mạnh.

Ông Nguyễn Xuân Lưu - Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội, tặng Bằng khen cho các tập thể có nhiều đóng góp trong 50 năm qua.

Thay mặt lãnh đạo TP Hà Nội, Chủ tịch HĐND TP Hà Nội bày tỏ lòng biết ơn đối với các thế hệ lãnh đạo, cấp ủy, chính quyền và đồng bào các dân tộc tỉnh Lâm Đồng đã quan tâm, đón nhận, sẻ chia, đùm bọc những người con Hà Nội, Hà Tây từ những ngày đầu đến lập nghiệp. Sự giúp đỡ chân thành ấy đã tiếp thêm nghị lực để người dân vượt qua thiếu thốn, ổn định cuộc sống và góp sức xây dựng vùng kinh tế mới.

Đề cập đến giai đoạn phát triển mới, Chủ tịch HĐND TP Hà Nội cho rằng, việc sắp xếp đơn vị hành chính và tổ chức mô hình chính quyền địa phương hai cấp mở ra những điều kiện và cơ hội mới. Dù địa giới hành chính, tên gọi hay mô hình tổ chức có thể thay đổi, những giá trị lịch sử, truyền thống đoàn kết và tình cảm sâu nặng giữa Hà Nội với Lâm Đồng vẫn cần được trân trọng, gìn giữ và tiếp nối.

Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội trao kinh phí hơn 1,3 tỷ đồng hỗ trợ xây dựng 22 căn nhà cho các gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại các xã thuộc Vùng kinh tế mới Hà Nội ở Lâm Đồng.

Lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng và TP Hà Nội gắn biển công trình kỷ niệm Công viên cảnh quan Hồ Ba Đình tại xã Nam Ban Lâm Hà.

"Với tinh thần 'Hà Nội vì cả nước, cùng cả nước', TP Hà Nội mong muốn tiếp tục tăng cường hợp tác với tỉnh Lâm Đồng theo hướng sâu sắc, thiết thực và hiệu quả, tập trung vào những lĩnh vực hai địa phương có thế mạnh và nhu cầu chung, như: đầu tư, thương mại, nông nghiệp, văn hóa, du lịch, khoa học, công nghệ và chuyển đổi số", Chủ tịch HĐND TP Hà Nội nhấn mạnh.