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Phát hiện hơn 6 tấn nầm lợn, trứng gà non bốc mùi ở biên giới Quảng Ninh

Hoàng Dương

TPO - Hơn 6 tấn nầm lợn và trứng gà non đông lạnh không rõ nguồn gốc, có dấu hiệu hư hỏng, vừa bị lực lượng Bộ đội Biên phòng Quảng Ninh phát hiện, thu giữ.

Ngày 25/10, Phòng Nghiệp vụ, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng TP Quảng Ninh cho biết, đơn vị đang phối hợp với các lực lượng chức năng xác minh, xử lý vụ vận chuyển hơn 6 tấn thực phẩm không rõ nguồn gốc tại khu vực biên giới.

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Các đối tượng cùng tang vật bị bắt giữ.

Trước đó, khoảng 5 giờ ngày 22/10, trong lúc tuần tra tại khu vực hồ Tràng Vinh, thuộc thôn Pò Hèn, xã Hải Sơn, tổ công tác Phòng Nghiệp vụ phối hợp với Đồn Biên phòng Pò Hèn phát hiện 11 người đang bốc vác, vận chuyển hàng hóa có biểu hiện nghi vấn.

Khi phát hiện lực lượng chức năng tiếp cận, yêu cầu kiểm tra, nhóm người này lập tức bỏ chạy theo nhiều hướng.

Kiểm tra tại hiện trường, lực lượng biên phòng phát hiện hàng loạt thùng xốp chứa thực phẩm đông lạnh, gồm hơn 5,1 tấn nầm lợn và 1 tấn trứng gà non. Toàn bộ số hàng không rõ nguồn gốc, đã bốc mùi hôi thối.

Ngoài số thực phẩm trên, lực lượng chức năng còn thu giữ 3 bè mảng gắn máy và một ô tô bán tải mang biển kiểm soát 14K-154.05 được sử dụng để vận chuyển hàng hóa.

Theo thông tin khai thác ban đầu, những người tham gia vận chuyển được thuê bốc vác số thực phẩm trên với tiền công 500.000 đồng/người.

Từ tối 21/10, nhóm này đã chuyển hàng từ các xe bán tải xuống bè mảng, sau đó di chuyển men theo bờ hồ Tràng Vinh đến địa điểm tập kết đã được định sẵn. Tại đây, số hàng được chờ đưa lên bờ thì bị lực lượng biên phòng phát hiện.

Hiện Bộ đội Biên phòng TP Quảng Ninh đang tiếp tục xác minh nguồn gốc số thực phẩm, làm rõ những người liên quan để xử lý theo quy định pháp luật.

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#nầm lợn #trứng gà non #thực phẩm bốc mùi #biên giới Quảng Ninh #Bộ đội Biên phòng #Hải Sơn

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