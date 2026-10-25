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Người đàn ông ở Hà Tĩnh lặn xuống đáy sông sâu hơn 3m cứu người

Hoài Nam

TPO - Phát hiện nam thanh niên chìm dưới đáy sông sâu hơn 3m, người đàn ông ở Hà Tĩnh không ngần ngại lao xuống dòng nước, lặn tìm và giải cứu nạn nhân.

Ngày 25/10, thông tin từ UBND xã Kỳ Thượng (Hà Tĩnh) xác nhận, địa phương đang lên kế hoạch biểu dương anh Nguyễn Hữu Phước (45 tuổi), cán bộ kỹ thuật tại một xí nghiệp chè, vì hành động dũng cảm lao xuống sông cứu nam thanh niên đuối nước.

Trước đó vào khoảng 7h17 cùng ngày, khi lái ô tô chở vợ đi họp phụ huynh cho con trở về, anh Phước phát hiện một nam thanh niên khoảng 22-23 tuổi nhảy từ cầu Rào Trổ xuống sông. Nạn nhân vùng vẫy giữa dòng nước rồi chìm dần.

Nhiều người có mặt tại hiện trường hô hoán, tìm cách ứng cứu nhưng không ai biết bơi. Thấy vậy, anh Phước nhanh chóng đỗ xe ở mố cầu rồi lao xuống sông cứu người.

Khoảnh khắc anh Phước cứu nam thanh niên nhảy cầu.

Anh Phước bơi khoảng 30m để tiếp cận vị trí nạn nhân mất tích. Khi đến nơi, nam thanh niên đã chìm hẳn xuống đáy sông, ở độ sâu hơn 3m.

“Nạn nhân đã chìm hẳn dưới đáy sâu hơn 3m. Tôi phải lặn xuống, nắm lấy cổ áo rồi đạp nước kéo thẳng lên. Sau đó, một tay giữ chặt áo nạn nhân, tay còn lại cố hết sức bơi vào bờ”, anh Phước kể.

Theo anh Phước, toàn bộ quá trình cứu người diễn ra trong khoảng 4 phút. Sau khi được đưa lên bờ, nam thanh niên được sơ cứu và chuyển đến bệnh viện cấp cứu. Hiện nạn nhân đã qua cơn nguy kịch.

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Anh Nguyễn Hữu Phước lao xuống sông cứu người. (Ảnh cắt từ clip)

Anh Phước cho biết, bản thân biết bơi từ nhỏ, am hiểu địa hình sông nước nên khi phát hiện sự việc, anh chỉ nghĩ cách nhanh chóng cứu người, không đắn đo trước nguy hiểm.

Theo lãnh đạo xã Kỳ Thượng địa phương dự kiến tổ chức gặp mặt, biểu dương hành động dũng cảm của anh Phước vào đầu tuần tới, đồng thời đề xuất xí nghiệp chè nơi anh đang công tác có hình thức khen thưởng phù hợp.

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