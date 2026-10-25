Gần chục nghìn người đổ về phố đi bộ Trần Nhân Tông

report Hà Myo mang sắc màu dân gian đến Chạm Việt Nam 2

Hà Myo góp mặt tại đêm nhạc Chạm Việt Nam 2 tối 25/10 với hai phần trình diễn Bốn mùa hoa Hà Nội và Thanh niên Việt Nam - Theo lời đất nước.

Giữa phố đi bộ Trần Nhân Tông, những ca khúc về Hà Nội, tuổi trẻ và tình yêu đất nước được nữ ca sĩ gửi đến hàng nghìn khán giả.

Hà Myo được biết đến với hướng kết hợp âm nhạc truyền thống cùng rap và nhạc điện tử. Từ Xẩm Hà Nội, cô tiếp tục thử nghiệm với hát xoan, dân ca Mường qua các sản phẩm như Trò chơi í…a… trời cho, Đập nàng Khọt. Nữ ca sĩ còn hợp tác với NSND Thanh Ngoan trong Dân ca Việt, đưa xẩm, chèo và hát văn vào bản phối điện tử.

Theo Hà Myo, những thử nghiệm này xuất phát từ mong muốn đưa âm nhạc truyền thống đến gần khán giả trẻ, đồng thời khuyến khích thêm những sáng tác dựa trên chất liệu dân gian. Đó là hướng đi cô theo đuổi qua nhiều sản phẩm và các sân khấu biểu diễn.