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Giải trí

Big Bang nằm vật ra sân khấu, fan Việt điên đảo ở Mỹ Đình

Nhóm PV

TPO - Các thành viên nhóm Big Bang mang lại nhiều bất ngờ cho khán giả ở đêm 2 concert tại sân vận động Mỹ Đình, tối 25/10.

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Đêm 2 của concert Big Bang tại Mỹ Đình còn nóng hơn đêm một. Hơn 45.000 khán giả lấp đầy sân Mỹ Đình để tận hưởng "bữa tiệc âm nhạc" cùng thần tượng xứ Hàn. Số lượng khán giả tập trung quanh sân để nghe nhạc còn nhiều hơn hôm qua.
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40.000 khán giả bấn loạn khi G-Dragon bước ra và gửi lời chào đến Hà Nội. Sau đó, G-Dragon nhắc đến 2 từ "anh Long". Anh Long là cách gọi vui của fan Việt với G-Dragon, được dịch ra từ dragon (rồng, hay gọi kiểu khác là long). Cuối cùng G-Dragon cũng hiểu anh Long là gì khi đám đông liên tục hô to từ này.
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Taeyang trổ tài nói tiếng Việt với câu: "Fan Việt Nam quá đỉnh". Đây là khoảnh khắc bất ngờ, làm bùng nổ sân Mỹ Đình. Đây là lý do tại sao hàng nghìn khán giả đã xem đêm 1 nhưng vẫn chi tiền để mua vé đêm 2. Với tên tuổi lớn như Big Bang, họ biết cách để làm mới các đêm diễn ở concert.
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Tương tự đêm một, bản hit Fantastic Baby được Big Bang trình diễn từ sớm. Đây cũng là thông lệ ở mọi concert của Big Bang. Các thành viên tung ra ca khúc dance bùng nổ nhất để hâm nóng, đốt cháy sân khấu, khiến fan đứng ngồi không yên từ thời điểm đầu.
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Trên mạng xã hội, các fan nhận định G-Dragon, Taeyang và Daesung hát live sung mãn hơn đêm một. Rất nhiều Bang bong - lightstick biểu tượng của Big Bang - được fan Việt Nam mang đến để nhuộm vàng Mỹ Đình. Các fan Việt tạo nên bầu không khí sôi động chẳng kém bất kỳ concert nào của Big Bang trên thế giới.
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Trước tình cảm quá lớn từ khán giả Việt, Taeyang: "Hãy hét to lên, nếu các bạn làm điều đó, chúng tôi sẽ trở lại Việt Nam". Sau đó, đám đông hét to khiến các thành viên của Big Bang phấn khích.
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Big Bang vẫn trung thành với cách xây dựng kịch bản đi từ thăng hoa, trầm lắng đến bùng nổ. Sau khi đốt cháy bằng Fantastic Baby, nhóm đưa khán giả chìm lắng trở lại với loạt ca khúc Blue, Loser...
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Các thành viên Big Bang biểu diễn nhiệt huyết và vắt cạn sức lực trong từng tiết mục. Đây là Taeyang với tiết mục solo được fan Việt hưởng ứng nhiệt tình. Kỹ năng trình diễn, vũ đạo và thần thái sân khấu của Taeyang vẫn là điều ít thần tượng Kpop theo kịp.

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#Big Bang Mỹ Đình #G-Dragon anh Long #Taeyang tiếng Việt #concert Big Bang #sân vận động Mỹ Đình #fan Việt Nam #Fantastic Baby

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