Pháp Kiều xuất hiện, biển người gào thét ở phố đi bộ Trần Nhân Tông

report Pháp Kiều xuất hiện, biển người không thể đứng yên

Pháp Kiều xuất hiện trong tiếng hò reo cuồng nhiệt, đẩy sức nóng của Chạm Việt Nam 2 lên đỉnh điểm ở chương cuối Kế thừa & Kết nối.

Là một trong những nghệ sĩ được chờ đợi trong đêm, nam rapper nhận được sự cổ vũ nồng nhiệt từ hàng nghìn khán giả. Phía dưới sân khấu, tiếng reo hò liên tục vang lên, tiếp thêm năng lượng cho màn trình diễn cùng vũ đoàn Liberty.

Với ba ca khúc Lối đi riêng, Lúc nắng lúc mưa và Cung tên tình yêu, Pháp Kiều giữ khán giả trong không khí sôi động đến những phút cuối. Sự tự tin và phong cách trình diễn riêng của nam rapper càng khiến người hâm mộ phấn khích.

Từng được biết đến qua những video hài hước, duyên dáng mang đậm chất miền Tây trên TikTok, Pháp Kiều tiếp tục ghi dấu ấn khi bước vào âm nhạc.

Từ Rap Việt mùa 3 đến Anh trai say hi, nam rapper dần đưa cá tính của mình đến với đông đảo công chúng.