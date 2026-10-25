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Giải trí

Gần 10.000 người đứng ngồi không yên ở Chạm Việt Nam 2

Ngọc Ánh - Dương Triều - Trọng Tài

TPO - Sức nóng của đêm nhạc "Chạm Việt Nam" 2 không chỉ đến từ những màn trình diễn trên sân khấu mà còn từ sự hưởng ứng của khán giả. Những tiếng hô tên nghệ sĩ, những tràng pháo tay và tiếng hát hòa cùng âm nhạc khiến không gian biểu diễn ngoài trời thêm náo nhiệt.

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Đêm nhạc Chạm Việt Nam 2 tại phố đi bộ Trần Nhân Tông (Hà Nội) quy tụ Pháp Kiều, CoolKid, Hà Myo, Ali Thục Phương, Xệ Xệ cùng nhiều nghệ sĩ trẻ. Ba chương nghệ thuật kết nối âm nhạc truyền thống, những giai điệu hiện đại và thông điệp sống xanh, tạo nên hành trình âm nhạc đa sắc màu.
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Không khí tại phố đi bộ Trần Nhân Tông trở nên sôi động khi hàng nghìn khán giả tập trung theo dõi đêm nhạc Chạm Việt Nam 2.
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Tiếng reo hò, cổ vũ liên tục vang lên từ khu vực khán đài.
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Nhiều người giơ cao điện thoại, ghi lại những khoảnh khắc biểu diễn của các nghệ sĩ trên sân khấu.
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Nhiều khán giả hào hứng hát theo những giai điệu quen thuộc, hòa giọng và giao lưu với nghệ sĩ, góp phần đẩy không khí đêm nhạc thêm sôi động.
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Không ít bạn trẻ vừa nhún nhảy theo tiết tấu, vừa giơ điện thoại ghi lại những khoảnh khắc trên sân khấu. Ánh sáng từ hàng trăm màn hình điện thoại tạo nên khung cảnh lung linh giữa biển người.
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Ở những đoạn cao trào, khán giả đồng loạt giơ tay, vỗ nhịp và hát theo, tạo nên màn tương tác giữa nghệ sĩ và người xem.
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Người hâm mộ của Pháp Kiều, CoolKid và dàn nghệ sĩ trẻ "cháy" hết mình với đêm nhạc. Họ mang theo những chiếc poster được thiết kế ấn tượng để cổ vũ thần tượng.
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Không khí náo nhiệt ở khắp các góc sân khấu.
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Sức nóng của đêm nhạc không chỉ đến từ những màn trình diễn trên sân khấu mà còn từ sự hưởng ứng của khán giả. Những tiếng hô tên nghệ sĩ, những tràng pháo tay và tiếng hát hòa cùng âm nhạc khiến không gian biểu diễn ngoài trời thêm náo nhiệt.
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Hai khán giả nữ cổ vũ nhiệt tình cho nghệ sĩ nhí Xệ Xệ. "Em bé chất" thu hút sự chú ý bằng phong cách biểu diễn hồn nhiên, đáng yêu và tràn đầy năng lượng.
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Đêm nhạc quy tụ nhiều nghệ sĩ trẻ như Pháp Kiều, CoolKid, Hà Myo, Ali Thục Phương, Quinzel, Noah Quốc Anh, Nhật Phát, Chris V, DJ Thảo Bebe và nghệ sĩ nhí Chất Xệ Xệ. Chương trình được xây dựng thành ba chương nghệ thuật gồm Khát vọng xanh, Nhịp đập số và Kế thừa & Kết nối, kết hợp nhiều phong cách âm nhạc từ dân gian đương đại đến pop, rap và nhạc điện tử.
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Đêm nhạc Chạm Việt Nam 2 diễn ra tối 25/10 tại phố đi bộ Trần Nhân Tông, Hà Nội, là một trong những hoạt động nổi bật của Sóng Festival 2026, thuộc chuỗi sự kiện Ngày Thanh toán số Việt Nam 2026. Chương trình do Báo Tiền Phong và Công ty Cổ phần Thanh toán Quốc gia Việt Nam (NAPAS) phối hợp tổ chức, dưới sự chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.
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Với chủ đề Chạm số - Sống xanh, sự kiện hướng đến khuyến khích thanh toán không dùng tiền mặt, thúc đẩy thói quen tiêu dùng hiện đại và nâng cao nhận thức về lối sống bền vững. Đây là năm thứ sáu Ngày Thanh toán số Việt Nam được tổ chức, tiếp nối hành trình 5 mùa từ chương trình Ngày Thẻ Việt Nam.

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#Chạm Việt Nam 2 #phố đi bộ Trần Nhân Tông #Pháp Kiều #CoolKid #Sóng Festival 2026 #NAPAS #Ngày Thanh toán số Việt Nam

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