Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Video
Vodcast
Ảnh
Infographics
Longform
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Giải trí

Tiểu Vy, Phương Mỹ Chi và cả showbiz Việt đi xem Big Bang

Ngọc Ánh

TPO - Hoa hậu Việt Nam Trần Tiểu Vy, ca sĩ Phương Ly, Osad, gia đình siêu mẫu Thúy Hằng - Thúy Hạnh gây chú ý ở concert Big Bang.

Video: Ca sĩ Phương Ly hát theo các ca khúc của Big Bang.
img-3147.jpg
Tối 25/10, đêm diễn thứ hai của Big Bang tiếp tục diễn ra ở sân vận động Mỹ Đình (Hà Nội). Hơn 40.000 khán giả đã có mặt để theo dõi các thành viên của nhóm nhạc Hàn biểu diễn. Người mẫu Đàm Thu Trang và stylist Pông Chuẩn chia sẻ hình ảnh tại concert. Cả hai tranh thủ lưu lại những khoảnh khắc đáng nhớ. Họ đã tham gia đủ hai đêm concert của Big Bang tại Hà Nội.
img-3151.jpg
Hoa hậu Việt Nam Trần Tiểu Vy cũng nhanh chóng "nhập cuộc". Tiểu Vy diện váy đen ôm sát, khoe lightstick nổi bật cổ vũ Big Bang.
858547750-1622936682700291-4724651676060586131-n.jpg
Phương Mỹ Chi hòa cùng biển người, không quên kêu gọi khán giả tham gia concert của mình tại Hà Nội.
img-3165.jpg
Đồng hành Hoa hậu Trần Tiểu Vy là ca sĩ Erik, Đức Phúc.
img-3153.jpg
img-3155.jpg
img-3154.jpg
Gia đình siêu mẫu Thúy Hằng, Thúy Hạnh, nhạc sĩ Minh Khang diện trang phục vàng - đen đặc trưng của nhóm Big Bang. Siêu mẫu Thúy Hạnh cho biết hai con gái Suti và Bông thuộc làu các bài hát của Big Bang.
863840784-18646675435014350-7034846405087811329-n.jpg
Rapper Osad chia sẻ loạt ảnh cổ vũ Big Bang tối 24/10 và nhận gần 10.000 lượt thích.
862989984-18646675528014350-5518425332434528634-n.jpg
Osad hâm mộ Big Bang từ lâu. Khi nhóm sang Việt Nam biểu diễn, nam ca sĩ bày tỏ: "Cuối cùng cũng đợi được đến khoảnh khắc này".
img.jpg
MC Ngô Mai Phương gây chú ý với trang phục đơn giản nhưng vẫn hút mắt.
anh-man-hinh-2026-10-25-luc-211730.png
anh-man-hinh-2026-10-25-luc-211740.png
1k5pja9g1-46likk-8388.jpg
1k5pkbsr8-46likk.jpg
Sức nóng của nhóm nhạc Hàn Quốc được thể hiện rõ trong đêm diễn đầu tiên tối 24/10, khi gần 45.000 khán giả cùng hòa giọng trong những bản hit như Haru Haru, Lies, Fantastic BabyBang Bang Bang. Khoảnh khắc G-Dragon, Taeyang và Daesung quỳ gối cảm ơn người hâm mộ sau chương trình cũng gây xúc động, được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội. Tối 25/10, ba thành viên tiếp tục tạo nên nhiều khoảnh khắc đáng nhớ.

Xem thêm

#concert Big Bang #sao Việt #Trần Tiểu Vy #Phương Ly #Osad #Mỹ Đình #Big Bang Hà Nội

Cùng chuyên mục

Gần 10.000 người đứng ngồi không yên ở Chạm Việt Nam 2

Gần 10.000 người đứng ngồi không yên ở Chạm Việt Nam 2

TPO - Sức nóng của đêm nhạc "Chạm Việt Nam" 2 không chỉ đến từ những màn trình diễn trên sân khấu mà còn từ sự hưởng ứng của khán giả. Những tiếng hô tên nghệ sĩ, những tràng pháo tay và tiếng hát hòa cùng âm nhạc khiến không gian biểu diễn ngoài trời thêm náo nhiệt.

Pháp Kiều xuất hiện, biển người gào thét ở phố đi bộ Trần Nhân Tông

Pháp Kiều xuất hiện, biển người gào thét ở phố đi bộ Trần Nhân Tông

TPO - Với thông điệp "Mỗi cú chạm công nghệ là một bước tiến đưa chúng ta đến gần hơn với tương lai xanh và bền vững", đêm nhạc "Chạm Việt Nam" 2 là điểm nhấn văn hóa, giải trí của Sóng Festival 2026, đưa chủ đề thanh toán số và lối sống xanh đến gần hơn với công chúng thông qua âm nhạc.

Phe vé Big Bang hét giá tới 40 triệu đồng

Phe vé Big Bang hét giá tới 40 triệu đồng

TPO - Sát giờ diễn ra đêm thứ hai của concert Big Bang, lực lượng phe vé vẫn chào bán với giá cao ngất ngưởng, thậm chí cao hơn cả đêm đầu tiên. Giá vé khu vực Cat 1, Cat 2 được đẩy lên tới 35-40 triệu đồng/cặp.

Bám rào để xem 'Em bé Chất', Ali Thục Phương

Bám rào để xem 'Em bé Chất', Ali Thục Phương

TPO - Chiều 25/10, khán giả có mặt từ sớm tại phố đi bộ Trần Nhân Tông, Hà Nội, theo dõi Xệ Xệ, Ali Thục Phương và các nghệ sĩ tổng duyệt cho đêm nhạc Chạm Việt Nam 2.

Cảnh báo nóng ở sân Mỹ Đình

Cảnh báo nóng ở sân Mỹ Đình

TPO - Chiều 25/10, đông đảo khán giả đổ về sân vận động quốc gia Mỹ Đình (Hà Nội) để tham dự đêm diễn thứ hai của Big Bang. Lượng người và phương tiện tăng cao khiến giao thông tại khu vực quanh sân vận động ùn ứ, nhiều phương tiện di chuyển chậm.

Hoa hậu Quỳnh Anh bị cấm diễn 6 tháng

Hoa hậu Quỳnh Anh bị cấm diễn 6 tháng

TPO - Ban tổ chức Miss Universe Vietnam 2026 thông báo áp dụng hình thức xử lý đối với Hoa hậu Nguyễn Quỳnh Anh và Á hậu 1 Trịnh Mỹ Anh sau những ồn ào liên quan đến phát ngôn trên mạng xã hội.

Chưa bao giờ thấy giới trẻ đến Mỹ Đình mặc đỉnh đến vậy

Chưa bao giờ thấy giới trẻ đến Mỹ Đình mặc đỉnh đến vậy

TPO - Bên cạnh sức nóng từ các màn trình diễn, thời trang của người hâm mộ Big Bang trở thành điểm nhấn trong hai ngày diễn ra concert tại sân vận động Mỹ Đình. Nhiều khán giả đầu tư trang phục, trang điểm và phụ kiện công phu, biến khu vực bên ngoài sân vận động thành một sàn diễn thời trang đường phố.

Hàng nghìn người xem 'Bắt sóng đam mê' ở Sóng Festival

Hàng nghìn người xem 'Bắt sóng đam mê' ở Sóng Festival

TPO - Hàng chục gian hàng mua sắm, trải nghiệm công nghệ kết hợp với sân khấu âm nhạc của sinh viên và nghệ sĩ, khiến Ngày Thanh toán số Việt Nam - Sóng Festival 2026 trở thành điểm hẹn hấp dẫn dành cho người dân dịp đầu thu. Chương trình thu hút đông đảo hàng nghìn người dân, du khách đổ về phố đi bộ Trần Nhân Tông (Hà Nội) trong ngày 24/10.

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe