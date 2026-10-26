Fan Việt quá đỉnh

TPO - Trong ngày thứ hai concert của Big Bang, các thành viên đều nỗ lực giao lưu với người hâm mộ bằng tiếng Việt. Trong đó, Taeyang khen ngợi "Fan Việt quá đỉnh".

Các thành viên Big Bang tích cực giao lưu với khán giả bằng tiếng Việt.

Ngày 25/10, các thành viên của nhóm BigBang vẫn nhiệt tình biểu diễn trong Day 2 của chuyến lưu diễn thế giới XX : Cosmos tại sân vận động Mỹ Đình, Hà Nội.

Không chỉ vậy, sự cuồng nhiệt của người hâm mộ Việt cũng trở thành chủ đề bàn luận và nhận được sự yêu thích của khán giả thế giới.

Trong đêm biểu diễn, thành viên Taeyang chia sẻ: "Fan Việt Nam tuyệt đỉnh! Chúng tôi nên tới thường xuyên hơn". Trước đó, trong buổi biểu diễn đầu tiên, Daesung cũng chia sẻ: "Fan Việt đỉnh nhất thế giới" và concert tại Hà Nội là "đêm diễn tuyệt vời nhất cuộc đời tôi".

Thủ lĩnh G-Dragon bày tỏ niềm vui khi được cùng V.I.P Hà Nội kỷ niệm 20 năm hoạt động của nhóm. "Thật không thể tin nổi!", anh chia sẻ khi nhắc đến concert đầu tiên của Big Bang tại Việt Nam.

Đêm biểu diễn đầu tiên của Big Bang tại Hà Nội không chỉ làm sống dậy ký ức thanh xuân của hàng trăm nghìn người hâm mộ Việt, mà còn khiến cho những khán giả quốc tế ngưỡng mộ.

Trong đó, các video fanchant (hát đồng thanh cùng thần tượng) của fan Việt bài Haru Haru đã gây sốt trên mạng xã hội X, lan truyền bầu không khí cuồng nhiệt tới khán giả quốc tế.

Một bình luận khác thể hiện sự kinh ngạc: "Độ lớn của tiếng hát này là sao? Thật không thể tin nổi".

Các thành viên Big Bang vẫn "quẩy" cực sung trong đêm biểu diễn thứ hai.

Trong đêm đầu tiên, hàng trăm khán giả không có vé đã tụ tập ngay trước khu vực check-in trong suốt thời gian diễn ra đêm nhạc để trò chuyện, chụp ảnh và cùng hát vang những bài hát của Big Bang.

Theo ban tổ chức, đêm diễn thứ hai dự kiến đón khoảng 40.000 khán giả. Tổng lượng khán giả của hai đêm diễn khoảng 90.000 người. Với quy mô gần 90.000 lượt khán giả từ nhiều địa phương và quốc gia, vùng lãnh thổ, hai đêm diễn của Big Bang tại Mỹ Đình được định vị là sự kiện văn hóa, giải trí trọng điểm của Hà Nội.

Sức hút của Big Bang tiếp tục được thể hiện trong đợt mở bán vé bổ sung ngày 5/10. Chỉ ít phút sau khi hệ thống CTicket mở bán, gần 70.000 người đã xếp hàng trực tuyến chờ mua vé và số vé đã được bán hết chỉ sau một giờ.

Trước giờ đêm diễn thứ hai, giá vé chợ đen được đẩy lên cực cao. Theo ghi nhận của phóng viên Tiền Phong, rẻ nhất là vé đứng được chào bán với giá 25 triệu đồng/cặp, vé Cat 1 và Cat 2 được chào bán với mức giá 35-40 triệu đồng/cặp, vé Cat 3 cũng được rao bán với giá 13-18 triệu đồng/cặp.

Big Bang ra mắt năm 2006 với năm thành viên, sau đó trải qua nhiều thay đổi về đội hình và giai đoạn gián đoạn hoạt động. Việc ba thành viên tiếp tục đứng chung sân khấu cho thấy sức sống của thương hiệu Big Bang sau hai thập niên.