CoolKid giữa biển người ở phố đi bộ Trần Nhân Tông

TPO - Rapper CoolKid có màn trình diễn ấn tượng ở đêm nhạc Chạm Việt Nam 2 với loạt ca khúc "1 kẻ đáng thương - 1 người đáng trách", "Sau cơn mưa" và "Chịu cách mình nói thua". Hàng nghìn khán giả có mặt ở phố đi bộ Trần Nhân Tông hò reo theo nam ca sĩ trong màn biểu diễn.