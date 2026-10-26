Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Video
Vodcast
Ảnh
Infographics
Longform
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì lễ đón Thủ tướng Ba Lan

Như Ý - Minh Hạnh

TPO - Sáng 26/10, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì lễ đón Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk thăm chính thức Việt Nam.

Đây là chuyến thăm Việt Nam sau 16 năm kể từ chuyến thăm đầu tiên của ông Donald Tusk trên cương vị Thủ tướng Ba Lan hồi năm 2010.

Thủ tướng Lê Minh Hưng có mặt tại thảm đỏ nồng nhiệt chào đón Thủ tướng Donald Tusk dẫn đầu Đoàn cấp cao Ba Lan thăm chính thức Việt Nam.

f425d0fe18d4988ac1c5.jpg
Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk thực hiện nghi lễ chào cờ. (Ảnh: Minh Châu)
eab29e495663d63d8f72.jpg
Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk duyệt Đội danh dự Quân đội nhân dân Việt Nam. (Ảnh: Minh Châu)
a78b81ac4986c9d89097.jpg
Hai nhà lãnh đạo giới thiệu thành phần Đoàn cấp cao hai nước tham dự Lễ đón. (Ảnh: Minh Châu)

Sau Lễ đón, hai Thủ tướng có cuộc gặp hẹp, trước khi dẫn đầu đoàn cấp cao hai nước tiến hành hội đàm.

Việt Nam và Ba Lan thiết lập quan hệ ngoại giao ngày 4/2/1950. Trong hơn 75 năm qua, mối quan hệ hữu nghị Việt Nam - Ba Lan được xây dựng và phát triển trên tất cả các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, khoa học, giáo dục - đào tạo...

Hiện Ba Lan là một trong những đối tác thương mại quan trọng nhất của Việt Nam tại khu vực Trung Đông Âu, đóng vai trò như cửa ngõ phân phối hàng Việt Nam vào thị trường Trung Đông Âu nhờ vị trí logistics thuận lợi và mạng lưới bán lẻ phát triển.

Kim ngạch thương mại hai chiều giữa Việt Nam và Ba Lan tăng liên tục; 7 tháng đầu năm 2026 đạt hơn 2,6 tỷ USD, (tăng 17% so với cùng kỳ năm ngoái).

f1466942a16821367879.jpg
Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk chụp ảnh chung trước hội đàm. (Ảnh: Minh Châu)

Ngoài những lĩnh vực thương mại và đầu tư truyền thống, hai nước đang ngày càng quan tâm thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, công nghệ môi trường và phát triển bền vững.

Với nền tảng hữu nghị truyền thống, sự tin cậy chính trị và những lợi thế kinh tế bổ trợ lẫn nhau, quan hệ Việt Nam - Ba Lan đang đứng trước nhiều cơ hội phát triển.

Vì vậy, chuyến thăm chính thức Việt Nam của Thủ tướng Donald Tusk là sự kiện có ý nghĩa quan trọng, mở ra nhiều cơ hội để phát triển quan hệ hai nước lên tầm cao mới.

Xem thêm

#Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk #thăm Việt Nam #Việt Nam - Ba Lan #Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì lễ đón Thủ tướng Ba Lan

Cùng chuyên mục

Khai trừ ra khỏi Đảng ba đảng viên Điện lực Liên Chiểu

Khai trừ ra khỏi Đảng ba đảng viên Điện lực Liên Chiểu

TPO - Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Đà Nẵng quyết định khai trừ ra khỏi Đảng bà Trịnh Thị Tình cùng hai đảng viên thuộc Điện lực Liên Chiểu. Trước đó, bốn lãnh đạo, nhân viên ngành điện và cấp nước bị khởi tố trong vụ án liên quan hành vi nhận hối lộ, ưu tiên cấp điện, nước cho các trường hợp không đủ điều kiện.

Nữ sinh Hải Phòng bị cuốn vào gầm xe tải tử vong

Nữ sinh Hải Phòng bị cuốn vào gầm xe tải tử vong

TPO - Sáng 26/10, nữ sinh T.T.B.L (sinh năm 2010, học sinh lớp 11) điều khiển xe đạp va chạm với xe tải tại ngã ba Mỹ Liệt - Quốc lộ 10 (phường Lưu Kiếm) khiến nữ sinh này bị cuốn vào gầm, tử vong tại chỗ. Một vụ tai nạn khác xảy ra tại khu vực Cầu Ghẽ, trên quốc lộ 5 (xã Mao Điền) khiến nam sinh Đ.H.L (sinh viên Đại học Mỏ - Địa chất) cũng gặp nạn, tử vong.

Đề xuất định danh điện tử với sản phẩm, hàng hóa, tệp dữ liệu, hình ảnh, âm thanh...

Đề xuất định danh điện tử với sản phẩm, hàng hóa, tệp dữ liệu, hình ảnh, âm thanh...

TPO - Dự thảo Luật định danh và xác thực điện tử xác định 5 nhóm đối tượng định danh điện tử, gồm: cơ quan, tổ chức, cá nhân; sản phẩm, hàng hóa, tài sản vật chất và đối tượng vật chất khác; cơ sở dữ liệu, tệp dữ liệu, hình ảnh, âm thanh, video, ứng dụng, phần mềm và các dịch vụ số; sự kiện, giao dịch, hành vi; địa điểm và không gian.

Nín thở qua cung đường đau khổ Ba La - Xuân Mai

Nín thở qua cung đường đau khổ Ba La - Xuân Mai

TPO - Trong khi dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 6 gần 9.600 tỉ đồng đang triển khai. Tuy nhiên, trên tuyến đường này, đoạn Ba La - Xuân Mai lại đang xuống cấp nghiêm trọng với chi chít hố sâu đọng nước, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn cao cho người tham gia giao thông.

Thời tiết miền Bắc những ngày tới

Thời tiết miền Bắc những ngày tới

TPO - Khoảng ba ngày đầu tuần (26-28/10), miền Bắc tiếp tục hình thái thời tiết trời nắng, ít mưa, nền nhiệt duy trì khá cao. Từ khoảng 29/10, miền Bắc đón không khí lạnh yếu khiến nền nhiệt giảm nhẹ, trời có mưa dông rải rác.

Quần thể Bò tót tại Vườn quốc gia Cát TiênẢnh: Lò Văn Hợp

Phục hồi hệ sinh thái không chỉ ở nơi bảo tồn

TP - Theo ông Thibault Ledecq, Giám đốc Bảo tồn của Tổ chức Quốc tế về bảo tồn thiên nhiên tại Việt Nam (WWF - Việt Nam), việc phục hồi hệ sinh thái không chỉ giới hạn trong phạm vi các khu bảo tồn, mà còn phụ thuộc cách thức quản lý các cảnh quan nông nghiệp, lưu vực sông, vùng ven biển, hoạt động phát triển cơ sở hạ tầng và các dòng vốn đầu tư.

Đặt món qua ứng dụng, thói quen tiêu dùng phổ biến nhưng cũng tiềm ẩn không ít rủi ro về an toàn thực phẩm

Khi 'quán ăn số' phải chịu trách nhiệm

TP - Chỉ với vài thao tác trên điện thoại, người tiêu dùng dễ dàng đặt cơm trưa, đồ uống hay suất ăn đêm. Nhưng đằng sau sự tiện lợi của những cửa hàng online ấy là không ít bất cập trong quản lý: Khi xảy ra ngộ độc, bếp ăn ở đâu, ai chịu trách nhiệm và thực phẩm được bảo quản, vận chuyển ra sao?

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe