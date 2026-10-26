Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Video
Vodcast
Ảnh
Infographics
Longform
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thế giới

Thái độ của Mỹ với Ukraine và Iran có thể đảo chiều nếu đảng của Tổng thống Trump thua bầu cử giữa kỳ

Bình Giang

TPO - Các nhà phân tích độc lập cho rằng đảng Dân chủ có cơ hội lớn sẽ nắm được Hạ viện và có thể cả Thượng viện trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ ngày 3/11. Điều đó sẽ giúp đảng Dân chủ giành lại một phần quyền lực tại Washington, sau 2 năm đảng Cộng hòa kiểm soát Quốc hội.

donald-trump.jpg
Tổng thống Mỹ Donald Trump trong cuộc vận động ở Georgia ngày 24/10. (Ảnh: AP)

Đảng Dân chủ cho rằng đảng Cộng hòa đã để chính quyền của Tổng thống Donald Trump tự ý tuyên chiến và kiểm soát chi tiêu, mặc dù Hiến pháp Mỹ quy định những quyền hạn này thuộc về các nghị sĩ.

Dưới đây là một số cách mà Quốc hội do đảng Dân chủ kiểm soát có thể kiềm chế chính sách đối ngoại của Tổng thống Trump.

Hạn chế cuộc chiến với Iran

Tổng thống Mỹ Trump không xin Quốc hội phê chuẩn trước khi phát động cuộc chiến với Iran vào ngày 28/2. Các nghị sĩ đảng Dân chủ đã nhiều lần bỏ phiếu yêu cầu chấm dứt cuộc chiến, trừ khi ông được Quốc hội chấp thuận. Một trong các nghị quyết đã được thông qua với sự ủng hộ của một số ít nghị sĩ Cộng hòa, nhưng chính quyền Tổng thống Trump đã phớt lờ nghị quyết đó.

Nếu giành quyền kiểm soát Hạ viện hoặc Thượng viện, đảng Dân chủ có thể cắt giảm ngân sách quốc phòng nhằm gây sức ép buộc ông Trump phải xin phép Quốc hội để tiếp tục cuộc chiến. Họ cũng có thể yêu cầu các quan chức chính quyền ra điều trần công khai về những kế hoạch của mình.

Tăng cường hỗ trợ Ukraine

Ông Trump phần lớn đã đình chỉ viện trợ tài chính và quân sự trực tiếp của Mỹ cho Ukraine, bất chấp sự ủng hộ rộng rãi của các nghị sĩ thuộc cả hai đảng với Kiev trong nỗ lực chống lại Nga.

Gần đây nhất, ông đã khiến nhiều thành viên Quốc hội, trong đó có cả nghị sĩ Cộng hòa, tức giận khi dỡ bỏ các lệnh trừng phạt dầu diesel và miễn áp dụng các biện pháp trừng phạt mới nhằm vào lĩnh vực năng lượng của Nga.

Nếu giành chiến thắng tại cả hai viện trong cuộc bầu cử vào tháng 11, đảng Dân chủ sẽ có quyền quyết định những vấn đề nào được đưa ra bỏ phiếu và thời điểm tiến hành.

Điều này có thể giúp họ thông qua các gói viện trợ mới cho Ukraine. Những gói viện trợ này nhiều khả năng sẽ nhận được sự ủng hộ với tỷ lệ 2/3 cần thiết để vượt qua quyền phủ quyết của Tổng thống Trump.

Đảng Dân chủ cũng có thể nhắm tới những chính sách khác của ông Trump. Chẳng hạn, Hạ nghị sĩ Gregory Meeks của bang New York - người có thể đứng đầu Ủy ban Đối ngoại Hạ viện nếu đảng Dân chủ giành quyền kiểm soát cơ quan này, đã đề xuất một dự luật lưỡng đảng nhằm ngăn chặn kế hoạch của ông Trump về đưa dầu diesel Nga trở lại thị trường toàn cầu.

Chấm dứt viện trợ quân sự cho Israel

Sự ủng hộ dành cho Israel trong nội bộ đảng Dân chủ đã sụt giảm mạnh do cách nước này tiến hành cuộc chiến tại Dải Gaza, khiến hàng chục nghìn dân thường Palestine thiệt mạng. Tình trạng bạo lực tiếp diễn tại Bờ Tây bị Israel chiếm đóng và mối quan hệ chặt chẽ giữa Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu với đảng Cộng hòa là những yếu tố góp phần vào sự thay đổi này.

Đảng Dân chủ có thể hạn chế hoặc chấm dứt viện trợ quân sự cho Israel. Trong năm tài chính gần nhất, khoản viện trợ này lên tới 3,8 tỷ USD, nhiều hơn số tiền Mỹ cung cấp cho bất kỳ quốc gia nào khác.

Mùa hè năm nay, gần một nửa số nghị sĩ đảng Dân chủ tại Hạ viện đã bỏ phiếu ủng hộ cắt viện trợ cho Israel. Ngay cả một số nghị sĩ bỏ phiếu phản đối đề xuất đó vẫn ủng hộ việc hạn chế cung cấp một số loại vũ khí cho Israel, như bom hạng nặng.

Hạn chế chi tiêu quân sự và khôi phục viện trợ nước ngoài

Đảng Dân chủ có xu hướng ủng hộ hạn chế chi tiêu quân sự nhiều hơn đáng kể so với đảng Cộng hòa của ông Trump.

Năm nay, Tổng thống Trump đề nghị tăng ngân sách quân sự lên mức chưa từng có, với mức tăng 67%, đưa tổng ngân sách đạt 1.500 tỷ USD. Tuy nhiên, đảng Dân chủ đã ngăn chặn đề xuất này tại Thượng viện, với lý do ông không xin phép Quốc hội về cuộc chiến với Iran, cũng như cắt giảm mạnh các chương trình phúc lợi xã hội.

Ông Trump cũng giữ lại hoặc hủy bỏ hàng tỷ đô la viện trợ nước ngoài mà Quốc hội đã phê chuẩn. Nhiều nghị sĩ Đảng Dân chủ tức giận trước những khoản cắt giảm này và cho biết sẽ tìm cách khôi phục nguồn tài trợ.

Xem thêm

#Bầu cử giữa kỳ Mỹ #Tổng thống Trump #Đảng Cộng hoà #Đảng Dân chủ #Ukraine #Israel #Iran

Cùng chuyên mục

Biểu tình lan khắp châu Âu, Paris 'như bị phong tỏa'

Biểu tình lan khắp châu Âu, Paris 'như bị phong tỏa'

TPO - Hàng trăm nghìn người đã xuống đường biểu tình tại Pháp ngày 24/10. Các cuộc tuần hành phần lớn diễn ra trong hòa bình, song đến tối, đụng độ đã bùng phát tại Paris và Marseille, bất chấp chiến dịch an ninh quy mô lớn được triển khai trên cả nước.

Nga sở hữu một trong những trữ lượng đất hiếm lớn nhất thế giới, với ước tính dao động từ 3,8 triệu tấn (theo Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ) tới 28,7 triệu tấn (theo Bộ Tài nguyên Thiên nhiên Nga), đứng thứ năm toàn cầu. Tuy nhiên, sản lượng khai thác vẫn còn thấp do những hạn chế về công nghệ và quy trình chế biến. Ảnh: Questmetals

Nga-Mỹ âm thầm chuẩn bị những thương vụ cực lớn

TPO - Sau thương vụ dầu diesel gây bất ngờ, Nga và Mỹ đang âm thầm chuẩn bị thêm một số dự án kinh tế cực lớn trước cuối năm 2026, trong đó đất hiếm, phân bón, khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) và nhôm, báo Nga MK.ru đưa tin ngày 24/10.

Nga, Mỹ thảo luận về dự án khí đốt Alaska

Nga, Mỹ thảo luận về dự án khí đốt Alaska

TPO - Mỹ và Nga được cho là đang thảo luận các thỏa thuận kinh tế liên quan đến khí đốt tại Alaska và phân bón, trong bối cảnh Washington tìm cách thúc đẩy chấm dứt xung đột Ukraine.

Ukraine tập kích hàng loạt mục tiêu ở Nga

Ukraine tập kích hàng loạt mục tiêu ở Nga

TPO - Ngày 24/10, một số cơ sở công nghiệp tại thành phố Togliatti của Nga trở thành mục tiêu trong đợt tấn công bằng hàng loạt máy bay không người lái (UAV). Ukraine tuyên bố đã tấn công một nhà máy hóa dầu lớn.

Tỷ phú Elon Musk trở thành 'nhân tố bí ẩn' trong chính sách đối ngoại Mỹ nhờ sở hữu Starlink

Tỷ phú Elon Musk trở thành 'nhân tố bí ẩn' trong chính sách đối ngoại Mỹ nhờ sở hữu Starlink

TPO - Các chính quyền của cả cựu Tổng thống Mỹ Joe Biden và Tổng thống Donald Trump được cho là đã từng nhiều lần yêu cầu công ty SpaceX của tỷ phú Elon Musk bật hoặc tắt dịch vụ Starlink tại một số quốc gia. Việc này cho thấy một mối quan hệ gắn kết, trong đó các chính quyền Mỹ dựa vào một công ty tư nhân ở mức độ chưa từng có để hỗ trợ thực thi chính sách đối ngoại.

Khoảnh khắc hai máy bay quân sự Philippines va nhau trên không

TPO - Hai máy bay của Không quân Philippines vừa va chạm khi thực hiện chuyến bay huấn luyện và rơi xuống căn cứ không quân ở phía nam thủ đô Manila, khiến cả 4 phi công trên máy bay thiệt mạng, giới chức Philippines cho biết sáng nay (24/10).

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe